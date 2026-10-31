Au început Jocurile Olimpice de Tineret, primul eveniment olimpic organizat în Africa. România participă cu 16 sportivi

Zeci de mii de spectatori au asistat la ceremonia de deschidere desfășurată pe Stadionul Olimpic din Diamniadio, în apropierea capitalei Dakar, scrie Associated Press.

Ceremonia a inclus momente de percuție, dansuri, o hartă gigantică a Africii realizată de artiști îmbrăcați în costume tradiționale senegaleze, un concert susținut de cântărețul senegalez Obree Daman și defilarea sportivilor.

Președintele Senegalului, Bassirou Diomaye Faye, a declarat deschise Jocurile.

Competițiile se vor desfășura până pe 13 noiembrie în Dakar, în orașul vecin Diamniadio și în stațiunea de pe litoral Saly. Sportivii vor concura în 153 de probe din cadrul a 25 de discipline.

Delegația Rusiei, formată din 13 sportivi, participă sub drapelul național pentru prima dată la un eveniment olimpic de la invazia pe scară largă a Ucrainei din 2022. La competiție este prezentă și prima echipă formată din refugiați, cu șase sportivi stabiliți în Kenya și Uganda, care vor participa la probele de atletism, judo și taekwondo.

Sportul, instrument de diplomație și dezvoltare

Singapore a găzduit prima ediție de vară a Jocurilor Olimpice de Tineret, în 2010. Dakar urma să organizeze ediția din 2022, însă pandemia de coronavirus a dus la amânarea competiției.

Evenimentul are loc într-un moment în care statele africane privesc tot mai mult sportul ca pe un instrument de diplomație și dezvoltare.

Africa de Sud a găzduit în 2010 prima Cupă Mondială FIFA organizată pe continent. Marocul va găzdui turneul din 2030, alături de Spania și Portugalia. Rwanda a organizat anul trecut primele Campionate Mondiale de ciclism pe șosea din Africa, iar Formula 1 urmează să revină pe continent cu un Grand Prix în Rwanda, la începutul următorului deceniu. Botswana a găzduit în luna mai Campionatul Mondial de ștafetă la atletism.

România participă cu 16 sportivi la Jocurile Olimpice de Tineret

Delegația României este formată din 16 sportivi, care vor concura la zece discipline: atletism, box, canotaj pe mare, gimnastică artistică, înot, lupte pe plajă, scrimă, tenis de masă, tir cu arcul și triatlon.

Componența delegației:

• Atletism: Amelia Negulescu, Delia Aștefănoaie și Liviu Isache. Antrenor: Marian Zărcan.

• Box: Mădălin Călugăr și Iasmina Moraru. Antrenori: Marian Pița și Constantin Gălbenușe.

• Canotaj pe mare: Crina Neicu. Antrenor: Marius Curelea. Manipularea ambarcațiunii: Alexandru Florea.

• Gimnastică artistică: Aniela Tudor și Alexandra Nica. Antrenori: Anca Drăghici și Dan Potra.

• Înot: Daria Silișteanu și Luca Marinescu. Antrenori: Eduard Câșlaru și Andrei Pinticanu.

• Lupte pe plajă: Mădălina Pavel. Antrenor: Marian Berbec.

• Scrimă: Ștefan Popa. Antrenor: Petre Ungureanu.

• Tenis de masă: Andreea Băiașu și Robert Istrate. Antrenor: Anamaria Sebe.

• Tir cu arcul: Daria Graur. Antrenor: Zoltan Mikloș.

• Triatlon: Tünde Crișan. Antrenor: Iosif Crișan.