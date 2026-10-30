Jocurile Olimpice de Tineret Dakar 2026. Programul complet al celor 16 reprezentanți ai României

Cei 16 sportivi din delegația României de la Dakar 2026 vor concura la atletism, box, canotaj pe mare, gimnastică artistică, înot, lupte pe plajă, scrimă, tenis de masă, tir cu arcul și triatlon.

Primele emoții pentru Team Romania vor veni chiar sâmbătă, când Andreea Băiașu și Robert Istrate vor evolua în proba de dublu mixt la tenis de masă, iar Crina Adelina Neicu va lua startul în competiția de sprint la canotaj.

Ceremonia de deschidere este programată sâmbătă seară, de la ora 20:30, pe stadionul Abdoulaye Wade din Diamniadio.

Înotătoarea Daria Silișteanu și jucătorul de tenis de masă Robert Istrate vor purta drapelul României la ceremonia de deschidere.

Întrecerile se desfășoară în trei zone principale: Dakar, Diamniadio și Saly.

Dakar 2026 reprezintă a patra ediție de vară a Jocurilor Olimpice de Tineret, după Singapore 2010, Nanjing 2014 și Buenos Aires 2018. Competiția din Senegal reunește aproximativ 2.700 de sportivi din întreaga lume, la 25 de discipline sportive, cu 153 de probe pentru medalii.

Programul complet al sportivilor români la Dakar 2026

Sâmbătă, 31 octombrie

12:00 – Tenis de masă, dublu mixt, tabloul de 32: Andreea Băiașu și Robert Istrate (tabloul de 16, ora 14:00, dacă se califică)

13:30 – Canotaj pe mare, sprint pe plajă, primul trial: Crina Adelina Neicu

20:30 – Ceremonia de deschidere

Duminică, 1 noiembrie

11:30 – Tenis de masă, individual, preliminarii: Andreea Băiașu și Robert Istrate

13:00 – Canotaj pe mare, sprint pe plajă, al doilea trial: Crina Adelina Neicu (tabloul ultimilor 16, pe 2 noiembrie, ora 12:45, dacă se califică)

13:00 – Înot, 100 m fluture, serii: Daria Silișteanu (finala, ora 17:00, dacă se califică)

13:00 – Înot, 800 m liber, seria timpi slabi: Luca Marinescu (finala, ora 17:00, dacă se califică)

Marți, 3 noiembrie

13:00 – Înot, 400 m liber, serii: Luca Marinescu (finala, ora 17:00, dacă se califică)

13:00 – Înot, 100 m spate, serii: Daria Silișteanu (finala, ora 17:00, dacă se califică)

Joi, 5 noiembrie

13:00 – Înot, 50 m spate, serii: Daria Silișteanu (finala, ora 17:00, dacă se califică),

Vineri, 6 noiembrie

11:00 – Triatlon, proba individuală, finală: Tünde Crișan

13:00 – Înot, 200 m liber, serii: Luca Marinescu (finala, ora 17:00, dacă se califică)

Sâmbătă, 7 noiembrie

11:00 – Tir cu arcul, individual, tabloul de 16: Daria Graur (fazele următoare, pe 9 noiembrie, dacă se califică)

12:30 – Lupte pe plajă, categoria 55 kg, calificări: Mădălina Pavel (finala, ora 17:00, dacă se califică)

Duminică, 8 noiembrie

12:00 – Gimnastică artistică, individual compus, calificări: Alexandra Nica și Aniela Tudor (finalele individuale și pe echipe, pe 9 și 10 noiembrie, dacă se califică)

14:00 – Box, categoria 50 kg, preliminarii: Mădălin Călugăr (sferturi pe 10 noiembrie, dacă se califică)

14:00 – Box, categoria 54 kg, preliminarii: Iasmina Moraru (sferturi pe 10 noiembrie, dacă se califică)

16:10 – Atletism, triplusalt, finală: Ioana Negulescu

17:41 – Atletism, 3.000 m, finală: Liviu Isache

Luni, 9 noiembrie

12:00 – Tir cu arcul, individual, optimi: Daria Graur (sferturi, ora 16:00; semifinale, ora 16:56; finala mică, ora 17:30; finala, ora 17:44, dacă se califică)

13:30 – Atletism, 400 m garduri, semifinale: Delia Aștefănoaie (finala, pe 10 noiembrie, ora 16:12, dacă se califică)

Miercuri, 11 noiembrie

11:00 – Scrimă, spadă, grupe: Ștefan Popa (șaisprezecimi, ora 13:15; optimi, ora 14:15; semifinale, ora 16:00; finala mică, ora 17:00; finala, ora 17:30, dacă se califică)

Vineri, 13 noiembrie

20:00 – Ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de Tineret Dakar 2026.

Programul poate suferi modificări în urma ședințelor tehnice și a condițiilor meteorologice.