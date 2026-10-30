Raliul Dakar revine în Africa după aproape 20 de ani. Unde va avea loc ediția din 2027 a celebrei competiții de rally-raid

Cea de-a 49-a ediție este programată între 9 și 23 ianuarie 2027 și va avea o lungime totală de 7.824 de kilometri, dintre care 4.341 de kilometri de probe speciale, anunță vineri organizatorii celei mai cunoscute competiții de rally-raid din lume. Competiția este programată să revină în Arabia Saudită în 2028, pentru ediția aniversară cu numărul 50.

Decizia de a părăsi temporar Arabia Saudită fusese anunțată săptămâna trecută, în urma evoluțiilor din regiune și a preocupărilor privind securitatea. Măsura a fost luată în coordonare cu Federația Saudită de Automobilism și Motociclism, cu sprijinul Federației Internaționale de Automobilism (FIA) și al Federației Internaționale de Motociclism (FIM).

Astfel, după șapte ediții consecutive organizate în Arabia Saudită, începând din 2020, celebrul raliu-maraton revine pe continentul african pentru prima dată după aproape două decenii.

Start în Portugalia, sosire la Marrakech

Traseul ediției din 2027 va porni din zona Loulé-Faro, în regiunea Algarve din Portugalia, și se va încheia la Marrakech, în Maroc.

Competiția va începe cu un prolog, pe 9 ianuarie, urmat de 12 etape. Portugalia va găzdui prologul și prima probă specială, programată pe 10 ianuarie, înainte ca participanții să se deplaseze către portul de îmbarcare pentru traversarea Mării Mediterane către Nador, în Maroc.

După sosirea pe continentul african, pe 11 ianuarie, concurenții vor ajunge în primul bivuac marocan, la Bouarfa, în nord-estul țării. Traseul va continua spre sud, de-a lungul Munților Atlas, prin Zagora, înainte de a ajunge la Agadir, unde este programată ziua de odihnă.

A doua parte a raliului îi va purta pe concurenți către deșerturile din sudul Marocului, prin Smara și până în apropierea orașului Dakhla. Ulterior, caravana va reveni spre nord, trecând din nou prin Smara și urmând litoralul Atlanticului până la Marrakech, destinația finală.

Marocul va găzdui 11 dintre cele 12 etape, precum și ziua de odihnă de la Agadir. Organizatorii au prevăzut șase bivuacuri diferite de-a lungul traseului.

Traseu de 7.824 de kilometri și probe speciale de până la 500 de kilometri

Organizatorii au pregătit un traseu de 7.824 de kilometri, dintre care 4.341 de kilometri reprezintă probe speciale cronometrate.

Majoritatea probelor speciale vor avea lungimi cuprinse între 350 și 500 de kilometri, ceea ce va transforma ediția din 2027 într-o provocare importantă atât pentru piloți și navigatori, cât și pentru echipele tehnice.

Directorul raliului, David Castera, a explicat că organizatorii au reușit să pregătească o competiție care respectă standardele sportive ale competiției.

„Ediția Raliului Dakar din 2027 va respecta standardele sportive care au consacrat această competiție drept cel mai dificil rally-raid din lume. În ciuda timpului scurt pe care l-am avut la dispoziție, am reușit să concepem un Dakar autentic. Participanții vor descoperi Regatul Marocului de la un capăt la celălalt. Suntem recunoscători pentru fidelitatea concurenților, care, în număr foarte mare, au ales să ne urmeze în această nouă aventură. Până în prezent, avem deja 350 de participanți înscriși. Aventura continuă”, a transmis oficialul.

Potrivit organizatorilor, noua ediție va deschide sezonul 2027 al Campionatului Mondial de Rally-Raid organizat sub egida FIA și FIM.

Regatul saudit a găzduit competiția în fiecare an începând din 2020, după perioada sud-americană, desfășurată între 2009 și 2019. Înainte de această schimbare, Dakarul era organizat în Africa, pe traseul istoric care lega Europa de capitala Senegalului.