Daniel Bîrligea, două goluri în două minute diferite ale meciului cu Lecce. Presa italiană, impresionată de atacantul român

Partida s-a disputat joi, 29 octombrie, pe stadionul Benito Stirpe, în etapa a noua a campionatului italian, scrie Sky Sport Italia. Bîrligea a fost introdus în minutul 70, în locul lui Antonio Raimondo, când Frosinone conducea deja cu 3-0. Atacantul român a avut nevoie de numai două minute pentru a înscrie primul său gol.
În minutul 72, Bîrligea a primit o pasă de la Romano Schmid și a trimis mingea în poartă, ducând scorul la 4-0. Reușita a fost verificată de arbitrajul video, înainte ca golul să fie validat. Lecce a redus diferența prin Joel Monteiro, în minutul 82, însă ultimul cuvânt i-a aparținut tot internaționalului român.
În minutul 90+4, Bîrligea a finalizat o acțiune la care pasa decisivă a venit de la Giorgi Kvernadze, stabilind scorul final, 5-1. Pentru atacantul român, dubla este văzută ca o performanță importantă, mai ales că a fost realizată după intrarea de pe banca de rezerve.
Bîrligea makes it FIVE! 🤯
#FrosinoneLecce 5-1 https://t.co/tZi8XWe19a
— Lega Serie A (@SerieA_EN) October 29, 2026
Publicația Eurosport Italia i-a acordat nota 8 și a remarcat impactul imediat al românului asupra jocului. Jurnaliștii au evidențiat cele două goluri marcate în intervalul scurt petrecut pe teren.
Sky Sport Italia l-a evaluat cu 7,5, una dintre cele mai mari note acordate jucătorilor echipei Frosinone. Aceeași notă a primit-o și în evaluările Leghe Fantacalcio, prezentate de publicația SOS Fanta. Cel mai apreciat jucător al gazdelor în analiza Sky Sport a fost Giorgi Kvernadze, notat cu 8. Georgianul a oferit trei pase decisive și a contribuit la mai multe dintre fazele importante ale partidei.
Înaintea dublei lui Bîrligea, gazdele marcaseră prin Matteo Cichella, Giacomo Calò, din penalty, și Antonio Raimondo. Echipa pregătită de Massimiliano Alvini a ajuns la 17 puncte și ocupă locul șase în Serie A, la un singur punct în spatele lui AC Milan. Frosinone a înscris 13 goluri în ultimele trei partide, toate încheiate cu cel puțin patru reușite ale echipei. Pentru Lecce, înfrângerea reprezintă al patrulea eșec în ultimele cinci meciuri de campionat.