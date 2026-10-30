Daniel Bîrligea, două goluri în două minute diferite ale meciului cu Lecce. Presa italiană, impresionată de atacantul român

Partida s-a disputat joi, 29 octombrie, pe stadionul Benito Stirpe, în etapa a noua a campionatului italian, scrie Sky Sport Italia. Bîrligea a fost introdus în minutul 70, în locul lui Antonio Raimondo, când Frosinone conducea deja cu 3-0. Atacantul român a avut nevoie de numai două minute pentru a înscrie primul său gol.

Două goluri în aproximativ 25 de minute

În minutul 72, Bîrligea a primit o pasă de la Romano Schmid și a trimis mingea în poartă, ducând scorul la 4-0. Reușita a fost verificată de arbitrajul video, înainte ca golul să fie validat. Lecce a redus diferența prin Joel Monteiro, în minutul 82, însă ultimul cuvânt i-a aparținut tot internaționalului român.

În minutul 90+4, Bîrligea a finalizat o acțiune la care pasa decisivă a venit de la Giorgi Kvernadze, stabilind scorul final, 5-1. Pentru atacantul român, dubla este văzută ca o performanță importantă, mai ales că a fost realizată după intrarea de pe banca de rezerve.

Bîrligea makes it FIVE! 🤯 #FrosinoneLecce 5-1 https://t.co/tZi8XWe19a — Lega Serie A (@SerieA_EN) October 29, 2026

Ce note a primit Bîrligea în presa italiană

Publicația Eurosport Italia i-a acordat nota 8 și a remarcat impactul imediat al românului asupra jocului. Jurnaliștii au evidențiat cele două goluri marcate în intervalul scurt petrecut pe teren.

Sky Sport Italia l-a evaluat cu 7,5, una dintre cele mai mari note acordate jucătorilor echipei Frosinone. Aceeași notă a primit-o și în evaluările Leghe Fantacalcio, prezentate de publicația SOS Fanta. Cel mai apreciat jucător al gazdelor în analiza Sky Sport a fost Giorgi Kvernadze, notat cu 8. Georgianul a oferit trei pase decisive și a contribuit la mai multe dintre fazele importante ale partidei.

Frosinone continuă seria rezultatelor spectaculoase

Înaintea dublei lui Bîrligea, gazdele marcaseră prin Matteo Cichella, Giacomo Calò, din penalty, și Antonio Raimondo. Echipa pregătită de Massimiliano Alvini a ajuns la 17 puncte și ocupă locul șase în Serie A, la un singur punct în spatele lui AC Milan. Frosinone a înscris 13 goluri în ultimele trei partide, toate încheiate cu cel puțin patru reușite ale echipei. Pentru Lecce, înfrângerea reprezintă al patrulea eșec în ultimele cinci meciuri de campionat.