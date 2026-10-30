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Kimi Antonelli, afectat de o infecție virală înaintea Marelui Premiu de Formula 1 al Mexicului. Italianul poate deveni campion mondial duminică

Kimi Antonelli, liderul clasamentului piloților din Formula 1, se confruntă cu probleme medicale înaintea Marelui Premiu al Mexicului. Pilotul Mercedes suferă de o infecție virală și a fost scutit de obligațiile mediatice de joi, însă echipa se așteaptă ca italianul să fie prezent pe pistă vineri.
Kimi Antonelli, afectat de o infecție virală înaintea Marelui Premiu de Formula 1 al Mexicului. Italianul poate deveni campion mondial duminică
sursă foto: David Davies/PA Wire/dpa
Petre Apostol
30 oct. 2026, 08:05, Sport
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„Kimi nu se simte prea bine și se recuperează în prezent după o infecție virală. Ca măsură de precauție, FIA i-a permis să nu participe la activitățile media, astfel încât să se poată odihni mai mult. Ne așteptăm să revină vineri, pentru antrenamentele libere”, a transmis joi echipa Mercedes.

Primele două sesiuni de antrenamente libere de la Marele Premiu al Mexicului sunt programate vineri, începând cu ora 20:30, iar prezența italianului la volanul monopostului va depinde de evoluția stării sale de sănătate.

Calificările pentru cursă sunt programate sâmbătă, de la ora 23:00. Cursa de Grand Prix urmează să aibă loc duminică, de la ora 22:00.

Antonelli poate deveni cel mai tânăr campion mondial din istoria Formulei 1

Weekendul din Mexic ar putea avea o semnificație istorică pentru Antonelli. Italianul poate câștiga primul titlu mondial al carierei chiar duminică, dacă încheie cursa principală cel puțin pe locul al nouălea.

În cazul în care își asigură titlul, Antonelli ar deveni, la 20 de ani și 68 de zile, cel mai tânăr campion mondial din istoria Formulei 1.

Recordul actual îi aparține germanului Sebastian Vettel, care a cucerit primul său titlu în 2010, la vârsta de 23 de ani și 134 de zile.

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