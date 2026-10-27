„Spuneau că nu merita să fie în Formula 1”. Șeful echipei Mercedes, despre Kimi Antonelli, care mai are nevoie de două puncte pentru titlul mondial

„Au fost mulți oameni care, anul trecut, după nouă curse consecutive în care Kimi nu a obținut niciun punct, spuneau că nu ar fi trebuit să fie la Mercedes. Oameni din alte echipe spuneau că nu merita să fie nici măcar în Formula 1”, a povestit Toto Wolff, într-un interviu publicat marți de Gazzetta dello Sport.

Una dintre amintirile care l-au marcat pe oficialul austriac este legată de Marele Premiu al Belgiei de la Spa.

„Pentru el nu a fost ușor. La Spa, după încă o cursă dificilă, a plâns, iar lacrimile sale au reflectat cât de greu îi era în acel moment”, a spus Wolff.

În prezent, șeful Mercedes consideră că evoluția pilotului reprezintă cea mai importantă recompensă pentru efortul depus de întreaga echipă.

„Să-l vedem acum pilotând în acest fel este extrem de satisfăcător. Să vedem de ce este capabil și cum lucrează cu echipa reprezintă adevărata noastră victorie”, a adăugat el.

Antonelli, în vârstă de 20 de ani, a câștigat cursa de la Austin, desfășurată duminică, și a ajuns la nouă victorii în acest sezon. Italianul conduce clasamentul general cu 365 de puncte, având un avans de 123 de puncte față de coechipierul său, britanicul George Russell, și de 124 de puncte față de Lewis Hamilton, de la Ferrari, aflat pe locul al treilea.

Pilotul Mercedes își poate asigura matematic titlul mondial la Marele Premiu al Mexicului, programat la finalul acestei săptămâni. Antonelli mai are nevoie de numai două puncte pentru a deveni campion. Astfel, o clasare pe locul al nouălea sau mai sus îi garantează câștigarea campionatului, indiferent de rezultatele rivalilor.

Peste 10 milioane de euro investiți în dezvoltarea lui Antonelli

Potrivit lui Wolff, succesul tânărului pilot este rezultatul unui proiect început cu nouă ani în urmă. Mercedes l-a remarcat pe Antonelli când acesta avea 11 ani și l-a integrat în programul său pentru juniori, urmărindu-i evoluția până la promovarea în Formula 1, în 2025.

„Nu este meritul meu, ci al întregii echipe și al programului nostru pentru tineri piloți, care l-a descoperit când avea 11 ani și l-a însoțit pe tot parcursul dezvoltării sale. Au fost cheltuiți zece milioane de euro sau chiar mai mult pentru dezvoltarea carierei sale, a abilităților și a caracterului său, dar și pentru a susține efortul pe care l-a depus, alături de munca extraordinară a părinților săi. Nu este ceva care s-a întâmplat pur și simplu, din senin”, a declarat șeful Mercedes.

Wolff a spus că îl impresionează în special schimbarea de mentalitate a pilotului în acest sezon. Înaintea cursei din Austin, Antonelli i-ar fi spus că intenționează să se bucure de competiție și că nu se gândește la titlu.

„I-am spus să păstreze această atitudine. Are cea mai frumoasă meserie din lume și nu trebuie să uite asta. A făcut un pas important în privința mentalității în acest an, iar noi suntem cu toții foarte mândri de el”, a afirmat șeful Mercedes

Totodată, Wolff a respins ideea că George Russell ar fi mai lent decât Antonelli.

„George este un campion. A câștigat în toate categoriile înainte de a ajunge în Formula 1 și merită să fie considerat unul dintre cei mai buni. George nu este mai lent decât Kimi. Trebuie doar să reușim să punem în valoare aceste calități împreună, ca echipă”, a explicat Wolff.