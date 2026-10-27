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Mai multe branduri din China renunță la colaborarea cu Mbappe în urma unei glume cu fostul lider chinez Mao Zedong

Mai multe branduri din China au anunțat că renunță la colaborarea cu fotbalistul francez Kylian Mbappe, după ce acesta a făcut o glumă referitoare la fostul lider chinez Mao Zedong, iar reacțiile negative în urma gestului s-au intensificat în mediul online.
Mai multe branduri din China renunță la colaborarea cu Mbappe în urma unei glume cu fostul lider chinez Mao Zedong
Ioana Târziu
27 oct. 2026, 10:49, Sport
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Mbappe a povestit în cadrul emisiunii franceze The Bridge despre un meme „care mă face să râd cel mai mult… cea în care apare un videoclip cu un tip, cred că e un dictator chinez”.

În timp ce vorbește, apare o imagine cu fața lui suprapusă peste o imagine care seamănă cu fostul lider chinez Mao Zedong, notează BBC.

„Îl folosesc cu prietenii mei tot timpul”, adaugă atacantul lui Real Madrid, în clipuri neverificate care au circulat în mediul online.

Fotbalistul nu îi spune fostului lider chinez pe nume, iar videoclipul original nu mai există pe canalul de YouTube al emisiunii. Totuși, capturi de ecran realizate din cadrul filmulețului au fost răspândite pe rețelele de socializare chineze.

Chiar și Ministerul de Externe al Chinei a reacționat în urma controversei.

„Am luat la cunoștință rapoartele relevante. Cuvintele și faptele care rănesc sentimentele poporului chinez vor fi întâmpinate, în mod firesc, cu opoziția tuturor sectoarelor societății chineze”, a declarat ministrul chinez de Externe, Lin Jian.

Nici Mbappe, nici The Bridge nu au comentat încă despre acest incident.

După declarația fotbalistului, mai multe reacții negative au început să curgă în mediul online, unii utilizatori criticându-l pe Mbappe, care este foarte popular în China, pentru că „profită de pe urma pieței chineze, dar face remarci care jignesc publicul chinez”.

Brandurile chineze nu au precizat explicit de ce au reziliat contractul, dar au făcut referire la sentimentele jignite, conform sursei citate.

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