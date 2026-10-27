Bula inteligenței artificiale s-a spart deja în China. 480 de miliarde de dolari au dispărut de pe bursă în mai puțin de patru luni

Prăbușirea bursieră vine după aproape doi ani de creșteri spectaculoase, alimentate de entuziasmul investitorilor pentru inteligența artificială și de sprijinul economic promis de Beijing, scrie Reuters. Declinul nu se limitează la companiile cu specializare în AI.

Indicele CSI300, care urmărește unele dintre cele mai importante societăți listate în China, a pierdut aproximativ 20% față de maximele din iunie. „Piața bursieră s-a transformat ulterior într-o creștere speculativă nebunească. Iar acum vedem cum bula se sparge”, a declarat administratorul de fonduri Dong Baozhen, din Beijing.

Companii care valorau miliarde au pierdut jumătate din valoarea bursieră

Printre cele mai afectate societăți se numără Unitree, producătorul chinez de roboți umanoizi. Acțiunile companiei și-au pierdut aproximativ jumătate din valoare de la listarea din august, deși oferta publică inițială atrăsese un interes uriaș din partea investitorilor individuali.

Producătorul de cipuri CXMT a pierdut peste un sfert din valoarea bursieră în ultima lună. Alte două companii de semiconductori, MetaX Integrated Circuits și Moore Threads Technology, au înregistrat scăderi de aproximativ 50% față de nivelurile din iulie.

Situația este cu atât mai surprinzătoare cu cât acțiunile acestora crescuseră cu 700%, respectiv 400%, la debutul pe bursă, în anul precedent. Producătorii de componente optice Zhongji Innolight și Eoptolink Technology au suferit scăderi de aproximativ 60% față de maximele din vară.

De ce se prăbușesc acțiunile AI din China

Analiștii indică o combinație de factori: evaluările excesive, îndoielile privind cererea viitoare pentru tehnologia AI și riscul unor noi restricții comerciale impuse de Statele Unite. Washingtonul analizează limitarea accesului unor echipamente chinezești la centrele de date americane, ceea ce ar putea afecta veniturile furnizorilor.

În același timp, investitorii încep să pună sub semnul întrebării prețurile extrem de ridicate plătite pentru acțiunile tehnologice. Potrivit Goldman Sachs, companiile legate de inteligența artificială ajunseseră să reprezinte 42% din capitalizarea bursieră și 57% din valoarea tranzacțiilor pe piețele chineze analizate, inclusiv Hong Kong. Această concentrare a expus un număr foarte mare de investitori la scăderile sectorului.

Evaluările rămân uriașe, chiar și după căderea de 40%

Deși indicele STAR50 a pierdut 40%, companiile incluse în acesta sunt evaluate în continuare la aproximativ 100 de ori profiturile raportate în ultimele 12 luni. La apogeul creșterilor, indicatorul ajunsese aproape de 250. Prin comparație, indicele american Nasdaq 100 este evaluat la aproximativ 30 de ori profiturile.

Diferența alimentează temerile că acțiunile tehnologice chinezești ar putea continua să scadă înainte să devină atractive pentru investitori. Hong Hao, director de investiții la Lotus Asset Management din Hong Kong, avertizează că prăbușirea va împiedica numeroase companii tehnologice să se listeze la bursă. Scăderea valorii acțiunilor îngreunează și atragerea capitalului necesar dezvoltării de noi cipuri, centre de date și tehnologii AI.

Ar putea urma și bursele americane?

Corecția din China este mult mai amplă decât cea înregistrată până acum de companiile tehnologice americane. Potrivit Reuters, indicele Nasdaq a pierdut aproximativ 6% față de recordul atins cu trei săptămâni înainte, în timp ce STAR50 a scăzut cu 40% față de maximul din iulie.

Nu toți investitorii consideră însă scăderile o evoluție negativă. Goldman Sachs și alți administratori de active văd oportunități de cumpărare în anumite companii chinezești, după corecțiile puternice. În schimb, administratorul de fonduri Wang Zhuo, din Shanghai, anticipează o concurență tot mai agresivă între producătorii chinezi de cipuri și echipamente AI, care ar putea declanșa un război al prețurilor.