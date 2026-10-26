Hobby-ul ciudat ce câștigă tot mai mult teren printre tinerii din China. Metoda prin care fac față stresului

„Îngrijirea cărămizilor” este un hobby bizar dar care este adoptat de cât mai mulți tineri din China.

Această practică implică creșterea mușchilor care cresc pe cărămizi, prin pulverizarea acestora cu apă de câteva ori pe zi.

Creșterea mușchilor este mai ușoară decât a avea grijă de plantele tipice, deoarece nu necesită un efort prea mare, notează The Guardian.

Un hashtag legat de această tendință a atras peste 5 milioane de vizualizări pe o rețea de socializare din China.

Unele persoane au asociat această tendință cu tinerii care caută metode care necesită puțin efort pentru a găsi un sens în viață. Un adept al acestui hobby a declarat presei chineze că această activitate le-a creat „un sentiment de împlinire nu mai puțin ca finalizarea unui proiect pe termen lung”.

Tinerii chinezi evită din ce în ce mai mult așteptările tradiționale ale societății, cum ar fi creșterea unui copil sau să muncească ore întregi în locuri de muncă extenuante.

Aproape unul din cinci tineri cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani, excluzând studenții, este șomer, conform statisticilor oficiale. Unele estimări indică o rată de ocupare a forței de muncă mult mai mare, potrivit sursei citate.

Tendința de a „îngriji cărămizi” a devenit atât de populară încât presa chineză a început să avertizeze cu privire la riscurile pentru sănătate.

Cultivarea mușchiului ar putea duce la răspândirea mucegaiului, unele persoane reclamând mâncărimi la ochi și nas care curge.

Xuedong Li, profesor pensionar, i-a îndemnat pe adepții acestui hobby să crească mușchii într-un mediu închis.

„Cel mai bine este să purtați mănuși de unică folosință și o mască în timpul manipulării pentru a reduce inhalarea sporilor și contactul cu pielea”, a declarat Li pentru presa chineză.