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Petrolul a depășit vineri 114 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din ultimele cinci luni. Bursele mondiale scad puternic pe fondul temerilor legate de inteligența artificială

Prețul petrolului Brent a depășit vineri pragul de 114 dolari pe baril, pentru prima dată din luna mai, în timp ce piețele bursiere mondiale sunt afectate de un nou val de vânzări ale acțiunilor companiilor tehnologice. Temerile privind sustenabilitatea investițiilor uriașe în inteligența artificială au provocat scăderi puternice pe Wall Street și pe bursele asiatice, determinând investitorii să își mute capitalul către active considerate mai sigure.
Petrolul a depășit vineri 114 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din ultimele cinci luni. Bursele mondiale scad puternic pe fondul temerilor legate de inteligența artificială
Mediafax Foto
Gabriel Negreanu
23 oct. 2026, 10:48, Economic
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Petrolul Brent, referința pentru piața europeană, a atins vineri 114,45 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din ultimele cinci luni, potrivit Financial Times. Petrolul se îndreaptă astfel spre a treia săptămână consecutivă de creșteri, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al incertitudinilor privind aprovizionarea globală cu energie.

Creșterea prețurilor energiei vine într-un moment în care investitorii sunt deja îngrijorați de costurile ridicate ale finanțării și de amploarea investițiilor în infrastructura necesară dezvoltării inteligenței artificiale.

Pierderi puternice pe Wall Street. Nasdaq 100 a scăzut cu aproape 3%

Valul de vânzări a început joi pe Wall Street, unde indicele Nasdaq 100, dominat de companiile tehnologice, a pierdut 2,9%, iar S&P 500 a încheiat ședința cu o scădere de 1,2%.

Declinul a fost alimentat de îndoielile investitorilor privind capacitatea marilor companii tehnologice de a transforma cheltuielile de sute de miliarde de dolari pentru inteligența artificială în profituri pe termen lung.

În centrul îngrijorărilor se află investițiile în centre de date, semiconductori și infrastructură de calcul, finanțate în unele cazuri prin împrumuturi tot mai mari.

Planurile de cheltuieli anunțate de Meta au reaprins dezbaterea privind rentabilitatea investițiilor în AI. Acțiunile companiei au pierdut aproximativ 7% joi, în timp ce CoreWeave, furnizor de infrastructură cloud pentru inteligența artificială, a scăzut cu peste 10%.

Investitorii se tem că ritmul cheltuielilor ar putea depăși capacitatea companiilor de a genera venituri suficiente pentru recuperarea investițiilor.

Bursele asiatice, lovite de valul de vânzări. Scăderi de până la 4% în Coreea de Sud

Efectele declinului de pe Wall Street s-au extins vineri asupra piețelor asiatice, în special în Japonia și Coreea de Sud, două economii puternic expuse industriei semiconductorilor.

Indicele japonez Nikkei 225 a pierdut până la 2% în timpul tranzacțiilor, ducând scăderea acumulată în această săptămână la aproape 4%.

În Coreea de Sud, indicele Kospi a coborât cu până la 4% și se îndreaptă către a patra săptămână consecutivă de pierderi.

Bursa sud-coreeană a pierdut aproximativ o cincime din valoare în cursul lunii octombrie, iar indicele se află cu peste 40% sub maximul istoric înregistrat în iunie, potrivit Financial Times.

Printre cele mai afectate companii se numără producătorii de cipuri de memorie Samsung Electronics și SK Hynix, ale căror acțiuni au scăzut cu 4,1%, respectiv 2,6%. Cele două companii reprezintă împreună aproximativ jumătate din ponderea indicelui Kospi.

SK Hynix a anunțat vineri că renunță la planurile de listare în Statele Unite a companiei Solidigm, producător de memorii flash cu sediul în California, invocând condițiile recente de pe piețele de capital și evoluția cotațiilor bursiere.

În Japonia, acțiunile SoftBank, unul dintre investitorii importanți în OpenAI, au pierdut 6%, ducând declinul săptămânal la aproape 15%.

Sumco, producător japonez de materiale utilizate în fabricarea semiconductorilor, a înregistrat o scădere de 7,8%.

Investitorii caută siguranță în obligațiuni și în yenul japonez

Pe măsură ce acțiunile companiilor tehnologice au pierdut teren, investitorii au început să cumpere obligațiuni guvernamentale, considerate active mai sigure în perioadele de volatilitate.

În Japonia, cererea puternică pentru titlurile de stat a determinat scăderea randamentului obligațiunilor cu maturitate de zece ani cu 0,09 puncte procentuale, până la 2,77%.

Randamentele obligațiunilor evoluează în direcția opusă prețurilor, astfel că scăderea acestora indică o creștere a cererii.

Yenul japonez s-a apreciat cu până la 0,3% în tranzacțiile de dimineață, atingând cel mai ridicat nivel din ultima lună, de aproximativ 156,3 yeni pentru un dolar.

Un trader valutar din Tokyo, citat de Financial Times, a explicat că investitorii încearcă să evalueze riscul unei deteriorări a perspectivelor sectorului AI și caută locuri sigure în care să își păstreze lichiditățile.

Shoki Omori, strateg pentru instrumente cu venit fix la Deutsche Bank, consideră că îngrijorările privind amploarea investițiilor marilor operatori de infrastructură cloud și nivelul împrumuturilor contractate pentru finanțarea acestora au determinat transferul capitalului spre obligațiunile guvernamentale americane.

Potrivit acestuia, aprecierea yenului reduce presiunea asupra Băncii Japoniei pentru accelerarea majorărilor de dobândă.

China este deja în piață „bear”, după o scădere de peste 20%

Presiunea se resimte și pe piața chineză. Indicele CSI 300 a scăzut vineri cu aproximativ 1% și rămâne într-o piață „bear”, termen utilizat pentru o scădere de cel puțin 20% față de un maxim recent.

Indicele a pierdut peste o cincime din valoare față de vârful atins la sfârșitul lunii iunie.

În Taiwan, unde sunt concentrate unele dintre cele mai importante capacități de producție a semiconductorilor la nivel mondial, piața bursieră a rămas închisă vineri din cauza unei avertizări de taifun.

Bursa de la București, în scădere ușoară

Bursa de Valori București înregistra vineri dimineață o scădere moderată, în contextul turbulențelor de pe piețele financiare internaționale.

Indicele principal BET, care urmărește evoluția celor mai importante companii listate, era în scădere cu 0,26%, la 34.928,32 puncte, potrivit datelor BVB de la ora 10:42.

Pe parcursul dimineții, indicele a fluctuat între 34.899,50 și 35.029,09 puncte.

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