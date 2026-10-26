Fostul premier japonez Yasuo Fukuda, cunoscut pentru promovarea relațiilor stabile cu China, a murit la vârsta de 90 de ani

Anunțul morții fostului premier al Japoniei a fost făcut luni de către un înalt oficial al Partidului Liberal Democrat, partid al cărui președinte era Yasuo Fukuda.

Acesta a murit pe 22 octombrie, a declarat oficialul pentru AFP.

Fukuda a condus arhipelagul timp de un an, începând cu septembrie 2007, înlocuindu-l pe Shinzo Abe în funcția de șef al guvernului, al cărui prim mandat se încheiase după doar 12 luni.

În timpul mandatului său, Yasuo Fukuda a urmărit să îmbunătățească relațiile cu China. El l-a invitat pe președintele chinez de atunci, Hu Jintao, să viziteze Japonia.

Călătoria lui Hu Jintao din mai 2008 l-a transformat în primul șef de stat chinez care vizitează Japonia în ultimul deceniu. Cei doi lideri au emis o declarație comună prin care se angajează să stabilească o „relație reciproc avantajoasă, bazată pe interese strategice comune”.

Yasuo Fukuda a demisionat în septembrie 2008, confruntându-se cu o scădere a popularității sale, și s-a retras din politică în 2012, potrivit sursei citate.

Însă, pe măsură ce relațiile dintre Tokyo și Beijing se deteriorau din cauza unui arhipelag disputat și a dezacordurilor istorice, Yasuo Fukuda a vizitat China în 2014 pentru discuții cu președintele Xi Jinping.

El a deschis calea pentru un summit între Xi Jinping și Shinzo Abe în timpul celui de-al doilea mandat al acestuia din urmă.