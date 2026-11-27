Trăim un asemenea moment istoric. Ordinea internațională construită după cel de-Al Doilea Război Mondial, consolidată în perioada Războiului Rece și dominată, după prăbușirea Uniunii Sovietice, de supremația americană traversează o transformare profundă. Centrele de putere se multiplică, alianțele își reconsideră prioritățile, economiile devin instrumente de presiune strategică, tehnologia se transformă într-o armă, iar geografia, pe care unii au considerat-o multă vreme o simplă moștenire a trecutului, revine în centrul deciziilor politice și militare.

În această lume în mișcare, China nu mai poate fi privită doar ca fabrica planetei, ca un gigant economic sau ca o putere asiatică aflată în ascensiune. Beijingul aspiră la un rol determinant în configurarea ordinii globale, își extinde influența economică, diplomatică, tehnologică și militară și propune propriile formule de organizare a relațiilor internaționale. În paralel, Statele Unite încearcă să-și păstreze poziția dominantă, în timp ce Rusia, India și celelalte centre regionale de putere își urmăresc propriile interese. Dincolo de confruntarea dintre capitale, asistăm la o competiție între concepții despre suveranitate, autoritate, dezvoltare, securitate și însăși natura ordinii mondiale.

Dar ce înseamnă toate acestea pentru oameni? Ce se întâmplă cu societățile atunci când marile puteri își dispută supremația? Cine plătește prețul confruntărilor strategice? Cât din libertatea, prosperitatea și siguranța generațiilor viitoare depinde de deciziile luate astăzi în centrele de comandă ale lumii?

Aceste întrebări dau adevărata dimensiune a dialogului pe care vi-l propunem.

Educația geopolitică și gândirea strategică, esențiale pentru România

Am abordat această amplă incursiune geopolitică alături de doamna prof. dr. Alba Iulia Catrinel Popescu, specialistă în geopolitică, geostrategie, relații internaționale și studii de securitate, profesor universitar în cadrul Universității Naționale de Apărare „Carol I” și al Colegiului Național de Apărare. Activitatea sa academică și științifică este consacrată înțelegerii mecanismelor profunde ale puterii, a raporturilor dintre geografie și politică, precum și a transformărilor care modelează securitatea regională și internațională.

Într-un domeniu în care comentariul conjunctural riscă adeseori să înlocuiască analiza, contribuția unui specialist presupune capacitatea de a privi dincolo de evenimentul imediat, de a identifica legăturile dintre fenomene aparent disparate și de a înțelege continuitățile istorice din spatele deciziilor contemporane. Geopolitica nu înseamnă doar să urmărești unde se deplasează armatele sau unde se semnează acordurile. Înseamnă să înțelegi de ce anumite teritorii capătă o valoare strategică excepțională, de ce unele state își construiesc puterea prin răbdare și acumulare, iar altele o consumă prin intervenții succesive și ambiții greu de susținut.

Pregătirea și cercetarea în acest domeniu au o semnificație aparte în cadrul Colegiului Național de Apărare, instituție asociată formării și aprofundării gândirii strategice în domeniul securității naționale. Într-un stat aflat la intersecția unor spații geopolitice sensibile, educația strategică este mai mult decât un simplu exercițiu academic, reprezintă o necesitate națională. România nu-și poate construi viitorul prin reacții întârziate, prin improvizație sau prin interpretarea superficială a evenimentelor internaționale. Are nevoie de oameni capabili să înțeleagă interesele statului, vulnerabilitățile sale, raporturile de forță și consecințele unor decizii care, uneori, se fac simțite abia după ani sau decenii.

Securitatea se construiește înainte de apariția unui conflict

Există, în fond, o responsabilitate socială a cunoașterii strategice. O societate care nu înțelege lumea în care trăiește riscă să devină prizoniera propriilor percepții, vulnerabilă la manipulare, dezinformare și decizii politice fundamentate pe emoții de moment. Iar într-o epocă în care războiul informațional, presiunea economică și competiția tehnologică pot influența destinul unei națiuni la fel de puternic precum forța militară, educația geopolitică trebuie să depășească granițele mediului universitar și să devină parte a culturii publice.

Colegiul Național de Apărare are, din această perspectivă, o semnificație care depășește pregătirea profesională, ne trimite la o întrebare fundamentală: cât de pregătită este o națiune să-și înțeleagă propriul loc în lume și să-și apere interesele într-un sistem internațional aflat în permanentă transformare? Pentru că securitatea se construiește cu mult înaintea apariției unui conflict, prin cunoaștere, capacitate de anticipare, educație, responsabilitate și discernământ strategic. Ea presupune o înțelegere profundă a interesului național, asumarea unor decizii pe termen lung și păstrarea unei perspective lucide, dincolo de presiunile și fluctuațiile conjuncturii politice.

De la Indo-Pacific la Europa: redesenarea ordinii internaționale

În acest cadru intelectual se înscrie analiza asupra Chinei, un subiect care obligă la depășirea interpretărilor convenționale. Dialogul nostru nu se limitează la rivalitatea dintre Beijing și Washington, urmărește și mecanismele prin care China încearcă să-și consolideze statutul global, să redefinească raporturile de putere și să construiască alternative la ordinea internațională dominată de Statele Unite. Sunt analizate filosofia strategică chineză, răbdarea ca instrument geopolitic, inițiativa Belt and Road, instrumentele de influență economică și culturală, dar și competiția pentru controlul tehnologiilor și al resurselor esențiale.

Un loc central îl ocupă Taiwanul, insulă a cărei importanță depășește cu mult dimensiunea sa teritorială. În spatele revendicărilor istorice se află interese militare, economice și tehnologice uriașe. Taiwanul reprezintă un punct de echilibru în Indo-Pacific, un element esențial pentru securitatea regională și, în același timp, un centru vital al industriei mondiale de semiconductori. O eventuală confruntare în jurul său ar putea produce efecte în lanț asupra economiei globale, asupra securității energetice și asupra raporturilor dintre marile puteri.

Analiza continuă cu Marea Chinei de Sud și complexul strategic Malacca–Singapore, adevărate artere ale economiei mondiale, prin care circulă resurse, mărfuri și energie. Aici, geografia devine politică, iar controlul unor strâmtori poate influența destinul unor economii aflate la mii de kilometri distanță. Sunt discutate competiția navală, strategiile de descurajare, insulele artificiale, revendicările teritoriale și riscul ca un incident regional să se transforme într-o criză cu implicații planetare.

O altă dimensiune importantă privește Sudul Global și atracția exercitată de modelul chinez de dezvoltare. Poate exista prosperitate fără democrație liberală? Poate un stat să ofere creștere economică și stabilitate socială păstrând un control politic strict? Unde se termină eficiența administrativă și unde începe limitarea libertății individuale? Sunt întrebări care trec dincolo de granițele Chinei și ating una dintre marile dileme filosofice și politice ale secolului nostru: raportul dintre libertate, securitate și bunăstare.

În același timp, dialogul examinează tensiunile sociale interne ale Chinei, contractul dintre stat și cetățean, transformările economice și vulnerabilitățile unui sistem în care performanța economică, autoritatea politică și identitatea națională sunt strâns legate. Totodată, întâlnirea dintre Xi Jinping, Donald Trump și Vladimir Putin este analizată prin prisma unei posibile reconfigurări a ordinii globale de securitate și a raporturilor dintre principalele centre de putere.

Nu lipsesc nici modelele geopolitice de împărțire a sferelor de influență, de la teoriile clasice ale lui Kalergi, Haushofer, Spykman și Cohen până la interpretările contemporane. Din această perspectivă, Europa este pusă în fața unei întrebări incomode: va reuși să se afirme ca actor geopolitic autonom sau va rămâne un spațiu asupra căruia alții negociază și decid?

„Supraviețuirea unei civilizații nu poate fi construită pe distrugerea alteia”

Dincolo de toate aceste analize, rămâne însă o realitate pe care nicio hartă strategică nu o poate surprinde în întregime: lumea este alcătuită din oameni, iar marile confruntări ale puterii au întotdeauna consecințe asupra vieții lor. În spatele rutelor maritime se află locuri de muncă și familii dependente de comerțul internațional. În spatele competiției pentru energie se află siguranța economică a milioane de cetățeni. În spatele strategiilor militare se află vieți care pot fi pierdute, iar în spatele deciziilor marilor puteri se află destinele unor națiuni întregi.

Poate că aceasta este cea mai importantă lecție a geopoliticii: puterea nu trebuie evaluată doar prin capacitatea de a domina, ea presupune și responsabilitatea de a împiedica transformarea ambițiilor politice în tragedii colective. O lume multipolară nu este automat o lume mai dreaptă, după cum o lume dominată de un singur centru de putere nu garantează pacea. Echilibrul adevărat presupune luciditate, capacitate de negociere, respectarea intereselor legitime și, mai ales, înțelegerea faptului că supraviețuirea unei civilizații nu poate fi construită pe distrugerea alteia.

România, între apartenența la alianțe și propria identitate geopolitică

Pentru România, toate aceste transformări reprezintă un avertisment, dar și o oportunitate. A fi membru al unei alianțe nu înseamnă a renunța la obligația de a gândi strategic. A aparține Europei nu înseamnă a abandona propria identitate geopolitică, iar a privi spre marile centre de putere nu înseamnă a accepta pasiv deciziile acestora. România are nevoie de o viziune strategică pe termen lung, de expertiză solidă, de instituții cu reală capacitate de anticipare și de decidenți care să înțeleagă importanța unei direcții naționale coerente. Interesul național se consolidează prin consecvență, asumare și responsabilitate instituțională, prin decizii fundamentate și politici publice care transcend ciclurile politice și răspund obiectivelor de durată ale statului.

Vă invităm, așadar, să parcurgeți acest dialog ca pe o călătorie intelectuală în culisele puterii mondiale, într-un teritoriu în care istoria se întâlnește cu filosofia, geografia cu strategia, iar politica se confruntă permanent cu propriile limite morale. Este o discuție despre China, dar, în egală măsură, despre America, Rusia, Europa, România și viitorul unei lumi în care vechile certitudini nu mai pot oferi singure răspunsuri. Asistăm la redefinirea raporturilor de putere, la confruntarea unor viziuni strategice și la conturarea unei noi ordini internaționale. În acest context, întrebarea esențială care surclasează competiția dintre marile puteri este: ce valori vor defini lumea care se naște, ce loc va ocupa România în această nouă arhitectură și ce fel de viitor vom lăsa generațiilor care vin? Răspunsurile se construiesc prin deciziile pe care avem responsabilitatea să le luăm astăzi.

Ciprian Demeter: Ascensiunea Chinei schimbă raportul dintre putere, legitimitate și responsabilitate în politica internațională. Mai mult decât un actor economic major, Beijingul participă activ și la configurarea normelor și instituțiilor globale. Această evoluție pune sub semnul întrebării ideea că ordinea mondială poate fi construită în jurul unui singur model politic. În același timp, puterea economică nu se transformă automat în acceptare sau încredere. Orice mare putere este evaluată atât prin capacitatea de a influența, cât și prin felul în care își exercită influența.

În ce măsură poate deveni China un factor decisiv în configurarea ordinii mondiale fără să accepte integral normele politice și instituționale pe care s-a construit?

Alba Popescu: China este un factor decisiv în configurarea ordinii mondiale actuale, în calitatea sa de hegemon global. Și acțiunile sale sunt în deplină concordanță cu normele politice și instituționale pe care a fost construită această ordine. Este vorba despre o ordine statală, westphaliană, a statelor independente, articulate în balanțe de putere, care de secole configurează lumea, împiedicându-i alunecarea firească spre haos; o structură globală care suferă periodic schimbări, diminuări sau multiplicări de poli, ca urmare a fluidității intereselor și a distribuției puterii la nivel global; o rânduială izvorâtă din raționalismul european și construită după 24 octombrie 1648, dată la care s-a semnat Pacea de la Westphalia ce a pus capăt Războiului de 30 de ani; o ordine tributară Europei, de care aceasta ar vrea să uite, anulându-și în mod inconștient marele avantaj civilizațional asupra lumii întregi, pentru că nu poți renaște ca axis mundi demolându-ți trecutul, idolii, modelele, cultura și civilizația.

Iată de ce, pe fondul luptei Europei cu ea însăși și cu propria-și moștenire, rolul de protector al ordinii mondiale a revenit, după războaiele hegemonice ale secolului trecut, binomului hibrid format din Statele Unite și Organizația Națiunilor Unite. Și nu îi includ aici pe sovietici pentru că troțkismul, cu revoluția sa permanentă, este dușmanul firescului, al stabilității, bunăstării, păcii și al ordinii, inclusiv al celei westphaliene. Doar că, începând cu anii 1930, marxismul și forma sa masculină, precum definea Kalergi troțkismul, au început să pătrundă în inima academică a societății americane prin Școala de la Frankfurt, zdrobindu-i liantul liberal, esențial, vital, menit să astupe liniile de falie teoretizate de Turner, despre care vă voi vorbi cu altă ocazie. Virusul marxisto-troțkist a îmbolnăvit organismul american, astfel că, astăzi, America este tot mai scindată, mai disonantă cu ea însăși. Și asta deoarece America este statul creat de free-masons, adică de constructorii liberi, dacă am traduce ad litteram. Liberi în gândire, descătușați de dogme, capabili să inoveze și să creeze o „lume nouă”. Ori libertatea aceasta este apanajul liberalismului izvorât din iluminism și nu al troțkismului și marxismului, fie el și deghizat în „luptă anti-fascistă”. Sigur, vor fi unii care vor spune că Școala de la Frankfurt nu era troțkistă, uitând să amintească de rolul jucat de ideologii acestei școli la fundamentarea teoretică a marxismului militant. De altfel, marea critică adusă de troțkiști Școlii de la Frankfurt a fost tocmai afundarea în teorie a membrilor săi în locul acțiunii. Ceea ce nu înțelegeau fanaticii dușmani ai ordinii și ai firescului era că această școală derula o strategie mult mai eficientă și mai periculoasă. Și asta deoarece virusarea unei societăți cu o ideologie menită să-i anihileze liantul cultural-civilizațional este mult mai eficientă decât acțiunea „brațelor vânjoase” gata să instaureze teroarea. De ce? Pentru că violența naște rezistență interioară, în timp ce subversiunea lentă păcălește simțurile și creează mecanisme de acceptare, adaptare, până în punctul în care schimbarea nu mai poate fi oprită. Amintiți-vă de exemplul broaștei fierte. Adică ceea ce a făcut, timp de aproape un secol, Școala de la Frankfurt, în societatea americană. Și a avut un mare sprijin din partea corporațiilor, pentru că, până la un punct, interesele lor au coincis. Corporațiile doreau să termine cu protecționismul care îi apăra pe micii burghezi și „industriile lor necompetitive”, precum spunea Kalergi. Doreau o piață liberă, globală, în care să joace un număr restrâns de jucători, capabili să acumuleze o asemenea putere financiară încât să-și subordoneze statele și, mai apoi, să rescrie ordinea mondială westphaliană. Așa au apărut cosmopolitismul, dar și privatizarea războiului, privatizarea diplomației, privatizarea securității etc. Adică ideologia potrivit căreia toți oamenii, descriși ca „cetățeni ai lumii”, aparțin unei singure comunități, și care a constituit fundamentul filosofic și moral pentru teza guvernanței globale, argumentând că problemele care afectează întreaga omenire necesită instituții, reguli și cooperare dincolo de granițele statelor naționale. În timp ce cosmopolitismul promovează ideea că toți oamenii aparțin aceleiași comunități universale, guvernanța globală ar trebui să fie mecanismul practic prin care această comunitate își gestionează interesele comune. Dar, pentru a instaura această guvernanță globală corporatistă, statele trebuie golite de suveranitate și de monopolul forței, prin privatizarea principalelor prerogative statale, precum diplomația, asigurarea securității, purtarea războiului. Pe cale de consecință, troțkismul și marxismul noii stângi nu au fost altceva decât „berbecele” de care era nevoie pentru a demola pilonii stabilității societăților burgheze, esențialmente naționale, esențialmente liberale. Nu poate exista un iliberalism și antiliberalism mai mare decât troțkismul și marxismul practicat de nouă stângă! Dar drumurile marxismo-troțkismului contemporan și ale corporatismului se suprapun doar până în punctul în care interesele corporatiste au fost atinse. Din acel moment ele devin divergente, întrucât corporatismul nu este nimic altceva decât acel capital multinațional, adică „racila” pe care marxismul o vrea distrusă. Și, din acel moment, corporatismul devine dușmanul de clasă, împotriva căruia trebuie purtată revoluția permanentă. Cam ceea ce se întrezărește astăzi prin cartierele sărace ale New York-ului, Paris-ului, Londrei, infestate de anarhisto-troțkiști, de „veste galbene”, de Antifa, Woke și alții ca ei.

Prinsă în cleștele celor două ideologii, niciuna liberală, America este pe cale să-și piardă sursa excepționalismului, liantul societal și sursa de putere soft, de putere de influențare, adică acea putere capabilă să seducă geopolitic spațiile țintă și să-i proiecteze influența în Emisfera Estică. Sper să nu se întâmple acest lucru, dar, așa cum arată în prezent eșichierul politic de pe malurile Potomacului, mă tem că s-a depășit acel „tipping point” și că este posibil ca America deceniului 2030 să nu mai aibă nimic de-a face cu hegemonul liberal și înfloritor din urmă cu 100 de ani. Iar O.N.U., care a fost creată tocmai pentru a proteja ordinea westphaliană, este tot mai golită de putere sub asaltul aceluiași cocktail ideologic și de interese, ce a pus între paranteze statul. Adică esența acestei ordini.

Pe cale de consecință, la 30 de ani de la sfârșitul primului Război Rece, rolul principal de protector al ordinii globale a început să fie jucat de China, împreună cu celelalte state asiatice. De ce? Pentru că Asia a intrat în ordinea westphaliană târziu, în secolul al XX-lea, pe fondul demantelării marilor imperii coloniale și pentru că, până atunci, Asia a fost o colosală „colonie” pentru Occidentul Colectiv, din care curgeau spre metropole bogății nemiluite. Priviți la coroana britanică și veți găsi în ea perlele, diamantele și alte nestemate ale Asiei. Mai mult, statele „Orientului” și-au dobândit independența în urma unor războaie sângeroase și nu sunt câtuși de puțin pregătite să-și cedeze suveranitatea vreunui nomos, precum teoretiza Carl Schmitt. Știu, veți spune că, în Asia, comunismul ființează și astăzi, că statul chinez este condus de un regim autoritar, comunist. Comunist, dar nu troțkist și nici anarhist!, și, dacă stau bine să mă gândesc, comunist de tip hibrid, de tip dublu-sistem, așa cum a fost conceptualizat, ca formulă de succes, de către Deng Xiaoping. Chiar dacă China lui Mao și-a demolat „idolii” în timpul funestei Revoluții Culturale, pentru a-i elimina pe cei pasibili de a se coagula într-un cap de pod al naționaliștilor conduși de Chiang Kai-shek, astăzi, China lui Xi își trage seva puterii de influență din istoria sa multimilenară, din filosofie și din cultura sa fabuloasă.

Prin urmare, intrarea Chinei în jocul geopolitic global nu se putea realiza decât din rolul de lider al ordinii westphaliene, fapt demonstrat de Inițiativa de Securitate Globală, lansată de președintele Xi pe 21 aprilie 2022, ca parte a Comunității Destinului Comun al Omenirii – sintagma ce definește sfera de influență globală a Chinei și doctrina centrală de politică externă a actualei administrații de la Beijing, inițiativă ce pornește de la „respectarea suveranității și integrității teritoriale a tuturor țărilor”. Adică de la esența ordinii westphaliene.

Ciprian Demeter: Rivalitatea dintre Beijing și Washington se manifestă simultan pe plan economic, militar, tehnologic și ideologic, având ca miză atât obținerea supremației, cât și definirea regulilor unei ordini mondiale în transformare, în timp ce diferențele dintre sistemele lor politice îi conferă o dimensiune filosofică distinctă. Totuși, interdependența economică și riscul unui conflict major limitează libertatea de acțiune a ambelor părți. Într-o asemenea relație, percepțiile și interpretările intențiilor pot fi la fel de importante ca forța materială.

Este rivalitatea sino-americană, în esență, o confruntare între modele de civilizație, o luptă pentru supremație strategică sau o combinație a celor două?

Alba Popescu: Este o competiție pentru supremație hegemonică. Pe cale de consecință ea privește toate palierele hegemoniei, de la cel geopolitic, cultural-civilizațional și geostrategic, la cel geo-economic, tehnologic, diplomatic, instituțional etc. De aceea, din toamna anului 2013 încoace, de când și-a început seria inițiativelor hegemonice globale, China a vizat toate aceste paliere, construindu-și Marea sa Strategie geopolitică pe principiile jocului GO și ale wu wei. Adică pe principiile unui joc abstract, de strategie, originar din China antică, ce urmărește cucerirea unui teritoriu mai mare decât cel al adversarului. Și ale unei filosofii taoiste a răbdării, a acțiunii fără efort, a așteptării vigilente, magistral descrise de imaginea înțeleptului ce stă liniștit pe malul râului, așteptând să sosească, plutind la vale, cadavrul dușmanului său. Iată de ce această Mare Strategie hegemonică a Chinei a început în 2013 cu Inițiativa Drumului și Centurii Mătăsii, mai întâi adresată Emisferei Estice, apoi extinsă, sub formă civilizațională, la nivelul întregului Sud Global, și a continuat cu Inițiativa Securitară Globală, cu Inițiativa privind Guvernanța Globală a Inteligenței Artificiale, culminând cu Inițiativa de Guvernanță Globală, lansată în 2025. Ce-i mai rămâne Chinei de făcut pentru a definitiva o alternativă la ordinea postbelică anglo-americană? Răspunsul este unul cât se poate de simplu: o inițiativă financiară globală și o monedă direct convertibilă în aur, fiindcă nu întâmplător tezaurizează, de decenii întregi, uriașe cantități de aur! Aceste inițiative sunt completate de acțiunile menite să-i consolideze puterea soft, de persuasiune, concentrate în jurul Forumului Liangzhou, ce reunește muzee, teatre, instituții de cultură din sfera de influență chineză construită prin master-planurile mai sus menționate. Cu alte cuvinte o strategie smart, etapizată, care începe cu maximizarea puterii economice și de persuasiune și se finalizează cu maximizarea puterii militare și a sferei de dominație hegemonică.

În tot acest timp, după decenii de Mare Strategie centrată pe război, Washingtonul a devenit defensiv, căutând să-și salveze imaginea hegemonică, profund șifonată de consecințele politicii de supra-extindere căreia, aidoma tuturor superputerilor din istoria acestei lumii, i-a căzut victimă după 2001.

Aveți în imagine distribuția prezenței militare americane dinainte de retragerea din Afganistan, în contextul așa-zisului „război împotriva terorismului” – cea mai păguboasă, mai ilogică și mai iluzorie strategie, care a îngropat pur și simplu unipolaritatea americană. De ce? Pentru că, pe fondul pierderii marelui avantaj strategic al dolarului direct convertibil în aur, o asemenea prezență militară, nemaiatinsă de vreo putere vreodată, a însemnat o imensă „gaură neagră”, în care s-a sfârșit bonitatea financiară americană. Prezența militară americană în Afganistan a costat bugetul S.U.A. aproximativ 2300 miliarde de dolari. Cheltuielile federale pentru războaiele împotriva terorismului au depășit 8000 de miliarde de dolari. Ca urmare a operațiilor de contraterorism desfășurate de S.U.A. în 86 de țări, peste 929 de mii de oameni au murit și 38 de milioane s-au transformat în refugiați de război și strămutați. În 2019, la două decenii de aventură hegemonică menită să libanizeze și apoi să reconfigureze „Marele Orient Mijlociu”, precum numea președintele George W. Bush spațiul cuprins între Mongolia și Libia, sub pretextul războiului împotriva terorismului, S.U.A. au raportat un deficit de cont curent de peste 1000 de miliarde de dolari și o datorie externă de 20,6 trilioane de dolari, cea mai mare de pe glob. Aceasta în condițiile în care dolarul este o monedă fiat, a cărei stabilitate a depins de tranzacțiile petroliere gestionate de OPEC, organizație condusă de Arabia Saudită. Din păcate, nici după acest dezastru, America nu s-a trezit. Impulsionată de eresurile geopolitice ale coaliției radicale care a condus Israelul în ultimii ani, a purces la atacarea Iranului, aruncându-se într-o aventură și mai dezastruoasă, care a costat-o încrederea saudiților și a celorlalte state arabe din Golf. Adică acele state care îi asigură flotabilitatea dolarului, rezistând de-dolarizării tranzacțiilor petroliere orchestrate de binomul ruso-chinez.

Toată această politică începe să aibă consecința foarte periculoasă numită izolare internațională, adică ceea ce Friedman descria ca fiind situația „fortăreței din vârful dealului, care aruncă o umbră amenințătoare asupra a ceea ce se așterne la picioarele ei”. Este o izolare provenită din inconsecvență, abandon al aliaților, intervenționism bazat pe o gândire pe termen scurt, în virtutea unei ziceri celebre atribuite lui Kissinger: „a fi dușmanul Americii poate fi periculos, dar a fi prietenul Americii este fatal; America nu are prieteni, ci doar interese.” Ei bine, această filosofie politică, profund realistă, vine în deplin contrast cu idealismul „părinților fondatori” și cu excepționalismul care a catalizat creuzetul național american. Astfel că, acum, asemenea bătrânului leu înconjurat de semenii săi tineri, Washingtonul își declamă autoritatea și își ascunde slăbiciunile. Și aceasta în timp ce, așa cum am spus anterior, marxisto-troțkismul sapă la temelia liberalismului și, prin propaganda aferentă, îi anihilează forța de seducție geopolitică. Spun toate acestea cu amărăciunea celei care, în perioada comunistă, citea cu aviditate literatură americană, urmărea filmele clasice ale Hollywood-ului și visa să viziteze, măcar o dată în viață, Institutul Smithsonian și să vizioneze un spectacol pe Broadway.

Acestei stări de fapt i se adaugă sprintul tehnologic, în care cele două puteri, S.U.A. și China, aleargă umăr la umăr, și politicile de brain-drain ale Chinei, care își construiește o nouă și foarte puternică Silicon Valley în Shenzhen.

Aceasta nu înseamnă, însă, că America și-a epuizat sursele puterii hegemonice. Ele există, doar că mijloacele și ocaziile au fost prea mult timp irosite, pentru a servi unor eresuri geopolitice, pentru că planul Bernard Lewis, chiar și necreat de cel căruia neoficial i se atribuie, bântuie și astăzi intelectul înfierbântat de ego al unora. La fel și sindromul Hybris, al auto-deificării, ce sfârșește prin a-i arunca în derizoriu pe „suferinzi”. De aceea, cred că America își va lua, cumva, o pauză și îi va lăsa pe „leii tineri” să se sfâșie între ei, pentru ca, mai apoi, cu înțelepciunea lecțiilor învățate, să revină în deplină forță în jocul Emisferei Estice.

Ciprian Demeter: Taiwanul ocupă o poziție strategică la intersecția revendicărilor istorice, identităților politice și intereselor geopolitice, importanța sa geografică fiind esențială pentru arhitectura de securitate a Indo-Pacificului, în contextul intersectării intereselor Chinei, Statelor Unite și ale partenerilor regionali în jurul insulei. Orice schimbare a status quo-ului ar putea avea consecințe dincolo de regiune, inclusiv asupra economiei mondiale. Situația arată cât de fragil poate fi echilibrul atunci când suveranitatea, securitatea și autodeterminarea sunt interpretate diferit.

Cum poate fi menținut echilibrul dintre descurajare, dialog și respectarea principiilor de suveranitate într-o criză care ar putea implica marile puteri?

Alba Popescu: Cunoscut în perioada colonială sub numele de Formosa, Taiwanul are o istorie marcată de valuri succesive de colonizare, schimbări de suveranitate și o transformare rapidă dintr-o societate agrară într-una dintre cele mai avansate democrații și economii tehnologice din lume. În 1624, Compania Olandeză a Indiilor de Est a stabilit o bază comercială în sudul insulei principale, sfârșind prin a ocupa și nordul insulei, controlat până atunci de spanioli. După 1662, arhipelagul a intrat sub dominație chineză și a rămas astfel până în 1895, când în urma Primului Război Sino-Japonez, China a cedat Taiwanul Japoniei prin Tratatul de la Shimonoseki. Între 1895 și 1945, Japonia a dezvoltat masiv infrastructura, sistemul educațional și economia insulei, impunând totodată, cu duritate, o politică de asimilare culturală. După 1945, controlul arhipelagului a fost preluat de naționaliștii chinezi din Kuomintang, conduși de Chiang Kai-shek, care după 1949, înfrânți fiind de comuniștii lui Mao Zedong, s-au retras în Taiwan, devenit refugiu al Republicii Chineze. Sprijinită de americani, Republica Chineză a fost membru fondator, cu drept de veto, al Consiliului de Securitate al O.N.U. Și astfel a rămas până în 1971, când Kissinger a mijlocit recunoașterea Republicii Populare Chineze de către administrația Nixon, pentru a scinda blocul comunist și a crea o contrapondere la regimul sovietic. Această mutare geopolitică a fost completată de recunoașterea de către O.N.U. a Republicii Populare Chineze ca reprezentant legitim al Chinei în locul Republicii Chineze. Cu toate acestea, între anii 1960 și 1980, Taiwanul a cunoscut o industrializare fulgerătoare, devenind unul dintre cei „patru tigri asiatici” și, ulterior a început procesul de democratizare, ridicând, în 1987, legea marțială și permițând apariția partidelor de opoziție. Pe acest fond, în viața politică a arhipelagului au început să ființeze partidele unioniste, grupate în „coaliția pan-albastră”, ce militează pentru strângerea legăturilor cu China continentală, și care, în deplinul spirit al wu-wei, ar putea reuși să aducă, în mod pașnic, Taiwanul în „curtea” Chinei. Dar, o astfel de strategie cere timp. Timp pe care, China pare să nu îl mai aibă fiindcă, înainte de a fi o „graniță mentală”, Taiwanul este un arhipelag cu o valoare strategică crucială pentru China.

La mijlocul anilor 1980, „părintele” marinei chineze moderne, amiralul Liu Huaqing a rescris doctrina navală a țării sale prin ceea ce s-a numit „Apărarea activă în mările apropiate”, o strategie menită să transforme China într-o putere navală globală, capabilă să desfășoare operații în „ape albastre”. Cheia întregii strategii este preluarea controlului maselor acvatice străjuite de cele două lanțuri de insule ce mărginesc coasta Asiei de Est. Primul lanț de insule pornește din Japonia și sfârșește în Filipine și Borneo, având în centru Taiwanul. Iar cel de-al doilea, pornește tot din Japonia, trece prin Guam și ajunge în Indonezia (vezi harta de mai jos).

Prin poziția sa centrală, Taiwanul acționează ca o barieră naturală care limitează accesul marinei chineze la apele adânci, albastre, ale Oceanului Pacific, blocând planul amiralului Liu, plan circumscris Visului Chinei – Marea Strategie a Beijing-ului de transformare a sa în hegemon continental-maritim, în virtutea căreia administrația Xi Jinping a lansat inițiativele amintite anterior.

Deoarece apele maritime ale Chinei continentale sunt situate pe un platou foarte întins, în marea lor majoritate sunt puțin adânci. Chiar și la distanțe mari de țărm, Marea Galbenă, Marea Bohai și Marea Chinei de Est au, în general, adâncimi cuprinse între 15 și 100 de metri (Marea Bohai are o adâncime medie de numai 18 metri), iar marile fluvii precum Huang He și Yangtze amplifică starea de fapt prin cantitățile uriașe de sedimente și mâl aduse la vărsare, ce predispun la colmatarea zonelor de coastă și estuarelor.

Din punct de vedere militar, aceste particularități geografice sunt precum o sabie cu două tăișuri. Pe de o parte, creează dezavantaje majore pentru submarinele nucleare mari ale Chinei (în special cele purtătoare de rachete balistice), care în ape cu adâncimi de 20 până la 80 de metri sunt lipsite de camuflaj acustic și devin ușor de detectat vizual și magnetic. Mai mult, pentru a ajunge în apele albastre ale Pacificului, submarinele chineze trebuie să traverseze strâmtori înguste, aparținând „primului lanț de insule” (Canalul Bashi, Strâmtoarea Taiwan), unde S.U.A. și aliații lor au instalat rețele dense de senzori subacvatici.

Pe de altă parte, aceste ape potențează apărarea de coastă și instituirea zonelor de restricție de tip A2/AD (Anti-Access/Area Denial), întrucât apele puțin adânci sunt ideale pentru amplasarea minelor navale inteligente, făcând extrem de periculoasă apropierea portavioanelor și a submarinelor inamice de țărmurile Chinei. Iar, submarinele convenționale chineze, mai mici și mai silențioase, pot aștepta tăcute și nemișcate pe fundul mâlos al mării, pregătite pentru ambuscade, în timp ce navele mari de luptă inamice, greu manevrabile în zona litorală din cauza pescajului, devin ținte mult mai facile pentru bateriile instalate pe coasta chineză.

De aceea, China și-a îndreptat atenția spre Marea Chinei de Sud, unde construiește insule artificiale în arhipelagul revendicat Spartly și își fortifică bastionul subteran din insula Hainan, de la Yulin/Longpo, unde există principalul centru de operații pentru submarinele nucleare strategice din regiune. Acolo, platoul continental coboară brusc la adâncimi între 1.000 și 3.000 de metri chiar lângă bază, permițând submarinelor să dispară imediat în adâncuri.

Preluarea controlului Taiwanului nu numai că ar bifa complet prima etapă a planului strategic al amiralului Liu, dar ar rezolva și toate celelalte impedimente legate de accesul nemijlocit la marile calde al corpurilor expediționare navale ale Chinei, păstrând totodată avantajul defensiv! Și acesta deoarece în sudul și estul arhipelagului apa atinge adâncimi abisale, între 1000 și 6000 de metri, iar în nord și vest adâncimea medie nu depășește 60 de metri, variind între 10 metri (zona Taiwan Banks) și 90-150 de metri (Strâmtoarea Taiwan), precum se vede în imaginea de mai sus.

Și mai trebuie amintite valențele strategice excepționale ale Canalului Bashi și coastei de est a Taiwanului, care formează coloana vertebrală a strategiei de supraviețuire a insulei, deoarece reprezintă atât principala rută de aprovizionare în caz de război, cât și un punct de sufocare vital pentru flote. Aici, geografia este exact opusul coastei de vest, prin munții abrupți care se prăbușesc direct în ape oceanice extrem de adânci, oferind o protecție naturală de neegalat.

Pe lângă dominația militară a maselor acvatice cuprinse între coasta chineză și cele două lanțuri de insule, ca și condiție preliminară a profilării hegemonice navale globale a Chinei, planul strategic al amiralului Liu Huaqing, prevedea și securizarea rutelor maritime vitale ale țării sale, în paralel cu dobândirea capacității de a proiecta o descurajare nucleară credibilă! Strâmtoarea Taiwan este una dintre cele mai aglomerate artere comerciale din lume, ce conectează Marea Chinei de Est cu Marea Chinei de Sud. Pe cale de consecință, o mare parte din comerțul maritim global și din aprovizionarea cu energie a unor economii majore precum Japonia și Coreea de Sud depinde de libertatea de navigație prin această zonă. Dacă Beijingul ar prelua controlul asupra acestui „portavion nescufundabil” numit Taiwan, China ar putea proiecta putere militară direct în Pacific, punând presiune asupra bazelor americane din Guam și amenințând rutele de aprovizionare ale Filipinelor și Japoniei, inclusiv bazele americane din Okinawa! Cu alte cuvinte, datorită poziției sale geografice, Taiwan controlează echilibrul militar dintre China și Statele Unite! Și, încă o dată vă amintesc faptul că în geopolitică, poziția unui stat este mai valoroasă decât mărimea sa și că geografia este crucială în elaborarea unei analize geopolitice și geostrategice!

Taiwanul, la rândul său, nu este nicidecum o nucă moale! El reprezintă cheia de boltă a întregii arhitecturi de securitate din Indo-Pacific, iar strategia sa de apărare asimetrică – supranumită strategia „porcului spinos” (Porcupine Strategy) – este concepută pentru a face insula extrem de dificil și costisitor de invadat. Deoarece Taiwanul nu poate egala China în capabilități militare, doctrina sa se bazează pe principiul asimetriei, asemenea unui porc spinos care nu poate învinge un prădător mare, dar este imposibil de înghițit fără răni fatale, Taiwanul își propune să maximizeze costurile unei invazii amfibii, prin accentul pus pe mobilitate, gherilă și supraviețuire.

Geografia Taiwanului, de asemenea, îi favorizează apărarea. Pe de o parte, adâncimea redusă a mării din nordul și vestul insulei și relieful coastei creează obstacole majore pentru o flotă de invazie. Mai mult, bancurile de nisip (Taiwan Banks) și zonele de mică adâncime forțează navele mari de desant să folosească doar anumite culoare navigabile, asupra cărora apărarea taiwaneză își poate concentra focul. Coasta de vest a Taiwanului are țărmuri cu întinderi lungi de mâl și ape foarte puțin adânci, care împiedică navele mari să se apropie. Astfel că, din întreaga coastă a insulei, doar aproximativ 10 până la 14 plaje au adâncimea și structura potrivite pentru o debarcare masivă de tancuri și tehnică grea, toate fiind puternic fortificate. În plus, țărmurile insulei principale sunt vulnerabile la maree și vreme, limitând la câteva luni de primăvară și toamnă perioadele în care debarcarea este posibilă. La acestea se adaugă riscul blocării șenalului navigabil pentru restul valului de invazie prin scufundarea, în strâmtori, a unor nave mari. Toate aceste aspecte îngreunează invazia dinspre mare. De aceea, strategia taiwaneză presupune transformarea acestor zone în capcane mortale pentru invadatori.

Totodată, să nu uităm de importanța strategică a Canalului Bashi (parte a Strâmtorii Luzon), dintre sudul Taiwanului și arhipelagul filipinez Batanes. Cu adâncimi între 2.000 și 5.000 de metri, Canalul Bashi este una dintre cele mai critice zone militare din lume, pentru că el este deopotrivă poartă de ieșire în submersie a submarinelor chinezești și „cordonul ombilical al Taiwanului” – singura cale prin care aliații pot trimite întăriri, arme și provizii către porturile de pe coasta de est a Taiwanului în caz de blocadă! În acest sens, vecinătatea arhipelagului filipinez este un punct de sprijin vital pentru Taiwan. În insulele Batanes, situate la circa 250 de kilometri de canal, S.U.A. au instalat radare și baterii de rachete antinavă ce pot închide efectiv acest coridor pentru flota chineză.

În plus, Taiwanul și-a construit baze subterane. În est, se află baza subterană Chiashan, supranumită „seiful” aviației, cea mai mare fortificație de acest tip din Taiwan, ce găzduiește între 200 și 250 de avioane, adică o mare parte din flota de vânătoare a arhipelagului, precum și baza aeriană subterană Shizishan, al doilea mare buncăr al Taiwanului. În prezent, pe fondul lansării noii flote de submarine construite intern (clasa Hai Kun/Narwhal), autoritățile de la Taipei ar dori reluarea proiectului „Antung”, ce viza construirea unei baze subterane pentru submarine în stâncile abrupte de pe coasta de est, în zona Hualien, bază similară celei chineze din Hainan. O asemenea poziție ar permite submarinelor ieșirea din tuneluri direct în ape cu adâncimi de 1000 până la 3000 de metri, fiind imposibil de identificat de către aviația și navele chinezești înainte de a lansa atacuri. În vest, principala bază navală și de submarine se află în prezent la Zuoying, dar, aceasta este expusă direct atacurilor dinspre China, apele din fața ei fiind puțin adânci.

Pe de altă parte, Taiwanul a dezvoltat strategia numită „Scutul de Siliciu”, prin care a instituit monopol asupra producției de microcipuri avansate și a generat, subsecvent, efectul de descurajare economică. Mai exact, compania taiwaneză TSMC produce peste 60% din totalul semiconductorilor din lume și peste 90% dintre cele mai avansate cipuri. Circa 90% din producția companiei se desfășoară în Taiwan, chiar dacă există subsidiare ce operează în China și S.U.A.. Aceste componente sunt indispensabile pentru inteligența artificială, smart-phone-uri, centre de date, industria auto și sistemele moderne de apărare. Este evident că orice conflict militar sau blocadă asupra Taiwanului ar paraliza lanțurile de aprovizionare globale cu cipuri și semiconductori și ar provoca o criză economică mondială cu efecte în lanț atât asupra Occidentului, cât și Chinei. Iar, în planul rezilienței infrastructurii și desfășurării războiului urban, pe lângă pregătirea populației pentru situații de conflict, Taiwanul investește în securizarea rețelelor de comunicații prin satelit (ca alternative la cablurile submarine vulnerabile) și antrenarea militarilor activi și a rezerviștilor pentru lupta de gherilă în mediul urban și muntos.

Și, nu în ultimul rând, trebuie să amintim că Taiwanul este un test al capacității Washingtonului de a descuraja o agresiune împotriva unui aliat al său din regiune. Un eșec în protejarea insulei ar putea determina aliați cheie precum Japonia sau Coreea de Sud să-și reevalueze propriile strategii defensive, inclusiv opțiunea nucleară.

Spun asta deoarece, în caz de conflict, arhipelagul ar putea deveni victimă a blocadei maritime chineze, ușor de instituit prin minarea rapidă a Strâmtorii Taiwan, care ar scoate din joc porturile majore ale insulei principale, situație ce ar genera mari dificultăți pentru submarinele aliate, care ar avea un spațiu de manevră foarte limitat și riscant în apele puțin adânci din vest, fiind nevoite să opereze predominant în estul insulei. În plus, să nu uităm că Beijing-ul a construit o flotă uriașă de nave ușoare de pescuit, peste 864000, ce constituie o miliție maritimă bazată pe „sistemul comun militar-civil de gestionare a frontierelor terestre și maritime, condus de armată”. Această flotă, împreună cu sutele de nave ale Gărzii de Coastă, exploatează avantajul apelor puțin adânci, putând deveni adevărate bariere fizice în sprijinul blocadei, care ar adânci marea vulnerabilitate energetică a Taiwanului, dependent în proporție de 95% de importurile de gaze naturale lichefiate, cărbune, petrol prin porturile sale vestice!

Deci, acum că aveți o imagine mai clară a valorii geostrategice a Taiwanului, înțelegeți miza uriașă a acestui arhipelag atât pentru China, cât și pentru S.U.A.. Și, dacă mă gândesc mai mult, aș spune că Beijingul a ales calea continentală pentru master-plan-urile „Drumului mătăsii” și strategia „Șiragului de perle”, adică a bazelor navale din Pacificul de Sud și Oceanul Indian, tocmai pentru că Taiwanul îi blochează, încă, profilarea hegemonică maritimă. Întrebarea este până când?

Și, ca să răspund punctual la întrebarea dvs, echilibrul dintre descurajare, dialog și respectarea principiilor de suveranitate într-o criză care ar putea implica marile puteri nu se poate menține, pentru că o criză apărută pe fondul importanței cruciale pe care Taiwanul o are pentru echilibrul strategic din Pacific nu face decât să amplifice instabilitatea. Cât privește principiile de suveranitate… să fim serioși. Pe cale de consecință, subiectul Taiwan este cel mai sensibil subiect de pe agenda celor doi mari hegemoni globali. În schimbul Taiwanului, China ar putea ceda multe. Așa cum, pentru flotabilitatea monedei sale și securitatea Israelului, S.U.A. ar fi capabile să cedeze multe. Istoria ne va lămuri, cu siguranță.

Reducând totul la esență, redobândirea suveranității chineze asupra Taiwanului este o condiție pentru materializarea planului strategic al amiralului Liu Huaking și, implicit, a Marii Strategii de transformare a Chinei în hegemon continental-maritim. De aceea, Taiwanul poate fi o monedă de schimb în cadrul negocierilor atât dintre China și ceilalți jucători geostrategici, cât și dintre aceștia din urmă. Și mă gândesc cel puțin la S.U.A., Japonia, India, Rusia, Marea Britanie.

Ciprian Demeter: Marea Chinei de Sud reprezintă una dintre cele mai importante artere maritime ale economiei globale, securitatea și controlul rutelor sale influențând comerțul internațional, aprovizionarea energetică și libertatea de navigație, în timp ce revendicările teritoriale suprapuse transformă acest spațiu într-un focar de competiție strategică, determinând statele din regiune să-și protejeze interesele și să evite escaladarea militară. În acest context, geografia exercită o influență directă asupra politicii, modelând opțiunile strategice ale actorilor implicați.

Ce semnificație geostrategică au Marea Chinei de Sud și strâmtorile din regiune pentru securitatea economică și militară a secolului XXI?

Alba Popescu: O parte din răspunsul la această întrebare l-am formulat deja, în cursul dialogului nostru despre arhipelagul taiwanez și strâmtorile sale aferente, Luzon și Taiwan. O a doua parte se va referi la Marea Chinei de Sud și cea de-a treia la complexul maritim Malacca – Singapore, punctul de sufocare prin care tranzitează anual peste 80% din necesarul de hidrocarburi al Chinei, Japoniei și Coreei de Sud.

Dar, înainte de toate, trebuie să reținem că această regiune este o arteră vitală pentru comerțul mondial și o zonă de falie geopolitică majoră, în calitatea sa de focar major al rivalității dintre marile puteri. Importanța acestei regiuni este rezultatul intersecției dintre traseul lanțurilor globale de producție și aprovizionare, competiția pentru resursele naturale ale regiunii și echilibrul militar din regiunea indo-pacifică.

Marea Chinei de Sud funcționează ca o autostradă maritimă indispensabilă pentru economia globală, ce conectează Pacificul de Vest cu Oceanul Indian și piețele Asiei cu cele din Europa, India și Orientul Mijlociu. Aproximativ o treime din comerțul maritim mondial tranzitează anual Marea Chinei de Sud, incluzând bunuri manufacturate, materii prime și componente electronice critice pentru lanțurile globale de aprovizionare. Prin urmare, orice blocadă sau întrerupere a traficului poate provoca un șoc energetic și inflaționist major la nivel mondial. De asemenea, pe fundul acestei mări trece o rețea densă de cabluri submarine, ce conectează digital Asia cu restul lumii. În plus, subsolul marin găzduiește rezerve semnificative de hidrocarburi (petrol și gaze naturale) neexploatate și minereuri strategice vitale pentru statele riverane aflate în plină dezvoltare. Totodată, apele acestei mări dau peste 10% din captura globală de pește, vitală pentru securitatea alimentară a sute de milioane de oameni.

Din punct de vedere juridic, frontierele maritime din Marea Chinei de Sud, ca și cele din Golful Tonkin și Marea Chinei de Est nu sunt stabilite definitiv, regiunea fiind subiectul unor dispute teritoriale și maritime intense. În Marea Chinei de Sud, spațiile revendicate de China sunt descrise prin sintagma „Linia celor nouă puncte”, adică o delimitare cartografică în formă de „U” ce indică suveranitatea sa prezumtivă asupra spațiilor arhipelagice, atolilor și recifelor incluse și a 90% din masa acvatică, precum se poate observa în harta de mai jos, în timp ce în Marea Chinei de Est, China revendică insulele Senkaku/Diaoyu și Socotra.

Este vorba despre teritorii maritime pe care le dispută cu celelalte state riverane, în est, cu Coreea de Sud și Japonia, iar în sud, cu Taiwan, Vietnam, Filipine, Brunei și Malaezia și care fac obiectul primei faze a planului strategic al amiralului Liu Huaqing. Din acest motiv, China a dezvoltat un comportament hegemonic ofensiv în regiune, atât prin politica sa de construire de insule artificiale și de instituire de zone de restricție A2/AD, cât și prin folosirea flotei sale de pescuit pentru a-și maximiza prezența în regiune. Flotă condusă de personal cu pregătire militară, care ancorează în dreptul acestor zone disputate, unde provoacă navele competitorilor, forțând incidente menite să atragă marina militară chineză și să asigure preluarea controlului asupra spațiului respectiv. Această strategie este una cu „bătaie lungă”. Precum vă spuneam și cu ocazia dialogului nostru precedent despre microstate, deocamdată, Convenția O.N.U. privind Dreptul Mării, cea care stabilește limitele suveranității asupra maselor acvatice, se aplică exclusiv față de fațadele maritime naturale. Dar, nu este câtuși de puțin exclus ca, în viitor, pe fondul profilării hegemonice a Chinei, să apară modificări legislative și, într-o formă sau alta, apele suverane să se raporteze și la fațadele artificiale. Situație în care, având în vedere extinderea acestor insule artificiale, Marea Chinei de Sud și alte spații maritime țintă ar putea deveni teritoriu suveran chinez.

Precum observați pe harta de mai sus, Marea Chinei de Sud este direct conectată cu sistemul de sufocare maritimă Malacca-Singapore, precum și cu Strâmtorile Sunda și Lombok din Indonezia și Strâmtorile Taiwan și Luzon, despre care am amintit anterior. V-am vorbit data trecută despre Canalul Phillip și despre poziția geostrategică de excepție a statului Singapore în dreptul punctului de sufocare Malacca, poziție care îi oferă o pârghie strategică imensă. Trebuie să rețineți că Strâmtoarea Malacca, dintre peninsula Malay și insula Sumatra, este cel mai scurt traseu maritim dintre Oceanul Indian și cel Pacific. Este extrem de îngustă și vulnerabilă la blocaje navale sau piraterie, fiind punctul nevralgic al economiei chineze. Ar fi interesant să punem în discuție în cursul dialogului nostru de astăzi „Dilema Malacca” și jocul contra-strategic al Indiei. Dacă nu, este un posibil subiect pentru data viitoare.

Strâmtorile Sunda și Lombok, din interiorul arhipelagului indonezian, sunt rutele alternative ale coridorului Malacca-Singapore, vitale atât pentru supertancurile petroliere, prea mari pentru a traversa în siguranță punctul de sufocare amintit anterior, cât și în cazul în care Malacca ar fi închisă ca urmare a unui conflict. De aceea, China a căutat și a reușit să își apropie economic Indonezia, cel mai mare producător de nichel din lume, cu care dispută apele teritoriale ale insulelor Natuna. În prezent, China este principalul partener comercial al Indoneziei și al doilea cel mai mare investitor în economia arhipelagului, după Singapore.

De asemenea, ca o scurtă recapitulare, să ne amintim că Strâmtoarea Taiwan, dintre China continentală și insula Taiwan, este ruta principală pentru submarinele nucleare și navele comerciale de mare tonaj ale Chinei și epicentrul tensiunilor militare dintre Beijing și Washington. Și că Strâmtoarea Luzon, dintre Taiwan și Filipine, este principala poartă de acces a marinei chineze către apele albastre ale Pacificului. Deci, prin prezența acestor strâmtori și prin implicațiile geo-economice și geostrategice ale controlului lor, zona Malacca – Singapore – Marea Chinei de Sud reprezintă cea mai importantă falie geopolitică a Pacificului, spațiul în care se concentrează mizele hegemonice majore din regiune.

Precum spuneam la începutul acestui dialog, mizele coridoarelor de acces și ale resurselor se suprapun peste cea strategică. Marea Chinei de Sud este teatrul principal al competiției strategice dintre Statele Unite și China. Pentru Beijing, controlul acestei mări este esențial pentru a sparge încercuirea strategică reprezentată de „Primul Lanț de Insule” (aflate în suveranitatea competitorilor regionali, aliniați Americii). Pe cale de consecință, militarizarea insulelor artificiale din arhipelagurile disputate Spratly și Paracel oferă Beijingului o zonă tampon de apărare și capacități de interdicție a accesului (A2/AD). În contrapartidă, S.U.A., Japonia, Australia, Vietnam și Filipine desfășoară frecvent operații menite să asigure permeabilitatea coridoarelor maritime destinate comerțului internațional. Astfel, putem spune că strategiile militare din spațiul indo-pacific sunt modelate de mecanisme contra-strategice menite să asigure echilibrul militar în Marea Chinei de Sud. În centrul acestei dinamici se află strategia chineză de interdicție a accesului (A2/AD) și răspunsul coordonat al Statelor Unite prin parteneriate precum A.U.K.U.S., Q.U.A.D. și rețeaua de alianțe bilaterale (rețeaua Lattice – Grilajul).

Și, mai trebuie amintite și descurajarea nucleară și războiul de „zonă gri”. Precum am afirmat deja, apele adânci din nordul Mării Chinei de Sud servesc drept bastion protejat pentru submarinele chineze purtătoare de rachete balistice nucleare, asigurând capacitatea de ripostă nucleară a Beijingului, în timp ce Garda de Coastă și Miliția Maritimă (nave de pescuit înarmate și finanțate de stat) conduc acțiuni de intimidare și de preluare a controlului asupra recifelor, fără a se ajunge la un război deschis. Iar, de partea cealaltă, S.U.A. și aliații săi în regiune și-au consolidat o rețea de parteneriate de securitate suprapuse. A.U.K.U.S. (Australia, Regatul Unit, S.U.A.) este axat pe transfer de tehnologie militară avansată și întărirea apărării Australiei. Q.U.A.D. sau Dialogul Cvadrilateral de Securitate dintre Australia, India, Japonia, S.U.A., este un format diplomatic și strategic menit să promoveze un „spațiu indo-pacific liber și deschis”. Rețeaua „Lattice”, de alianțe bilaterale ale S.U.A. cu Japonia, Coreea de Sud, Filipine, Australia, vizează extinderea prezenței americane în regiune și integrarea apărării antirachetă între S.U.A., Japonia și Coreea de Sud. Toate acestea sunt însoțite de o nouă doctrină de lupta navală a S.U.A., care pune accent pe submarine nucleare de atac, sisteme autonome și nave mai mici. Este vorba, deci, despre o adaptare la războiul de a cincea spre a șasea generație, în care portavioanele și grupurile mari de luptă încep să fie înlocuite de formații mici, mobile, autonome, greu de detectat.

Așadar, ca să răspund punctual la întrebarea dumneavoastră, Marea Chinei de Sud și strâmtorile din regiune sunt cruciale pentru securitatea economică și militară a secolului XXI, atât prin poziționarea centrală pe coridoarele lanțurilor globale de producție și aprovizionare, cât și prin competiția pentru resursele maritime și păstrarea echilibrului strategic între principalii competitori hegemonici actuali.

Ciprian Demeter: Secolul XXI a fost adeseori definit ca fiind „secolul Asiei”, o paradigmă în care China încearcă să rescrie regulile ordinii mondiale stabilite după 1945. Observăm o tranziție de la dominația unipolară a Statelor Unite către o ordine mondială multipolară, fragmentată de noi linii de tensiune și vulnerabilități de securitate, în care Beijingul își extinde influența dincolo de exporturile comerciale, promovând și un model autoritar de guvernanță bazat pe tehnologie.

Cum interpretați, la nivel filosofic și geopolitic, capacitatea Chinei de a convinge Sudul Global că prosperitatea nu necesită neapărat democrație liberală?

Alba Popescu: Bine spus, la nivel filosofic. Răspunsul este unul cât se poate de simplu. Atât China, cât și Sudul Global in corpore au împărtășit un destin similar în ultima sută de ani. Mai exact, tot acest spațiu, care însumează peste două treimi din lume, a căzut pradă lăcomiei colonialiste, trăind sentimente de umilință, neputință, nevoie de răzbunare și speranță de mai bine. Nu degeaba, Huntington avertiza cu privire la pericolul izolării civilizaționale a Occidentului Colectiv, ca urmare a trecutului său colonialist și metehnelor sale hegemonice, iar Immanuel Wallerstein atrăgea atenția asupra rolului de tampon politic al semi-periferiei și capacității sale de a preveni revoltele globale împotriva sistemului, adică a Occidentului. Cu alte cuvinte, în teoria sistemelor mondiale, economiile în curs de dezvoltare ale Sudului Global nu se află pe o scară liniară spre progres, ci ocupă o poziție structurală intermediară de care depinde stabilitatea capitalismului global. Strategia chineză a vizat tocmai acest lucru, și anume: dominația acestui spațiu periferic și semiperiferic ce sfârșește prin a îndigui și a prinde în clește Occidentul Colectiv! Și nu a avut nevoie de democrații liberale pentru a-și atinge obiectivele. Au fost suficiente globalizarea și avantajele conferite de statutul de membru al Organizației Mondiale a Comerțului. Având ascendentul istoric, o Mare Strategie centrată pe putere economică, o deplină înțelegere a culturii și civilizației spațiilor țintă și acționând pe principiul jocului GO, China a pătruns ușor pe piețele emergente, care, până la începutul anilor 2000, erau tratate de băncile și de politicienii occidentali că spații de marginalitate ce trebuiau musai reformate înainte de a fi ajutate, după regulile impuse de civilizatori.

Și, iat-o acum, în plină ofensivă hegemonică, din Brazilia și Argentina, până în Angola, Africa de Sud și Camerun, și din Jamaica și Trinidad în Samoa, Tonga și Insulele Cook. Și, chiar dacă problema „capcanei datoriilor” în care sunt atrase statele Sudului Global de către China este cunoscută tuturor, capitalul chinez este binevenit pretutindeni, precum se poate vedea în harta de mai sus – în care este ilustrat nivelul investițiilor chineze în diverse spații țintă. Observați concentrarea acestora în regiunile costiere ale Sudului Global, comportament geopolitic specific unei puteri maritime.

Cu alte cuvinte, fără a încerca să-și impună propriul model civilizațional și propriile reguli, cu excepția regulii de aur privind nerecunoașterea Taiwanului ca actor internațional, China s-a pliat pe specificul fiecărei regiuni, reușind să-și adapteze discursul și strategiile în folosul său. Și, repet, nu i-a fost greu deloc. Pentru că, așa cum vă spuneam la începutul dialogului nostru de astăzi, master-planurile hegemonice ale Chinei rezonează cu profilul geo-determinist al Sudului Global, unul conservator, tradiționalist, anti-occidental, preponderent westphalian.

Ciprian Demeter: Confucianismul a revenit subtil, dar puternic, în discursul oficial de la Beijing, ca instrument de legitimare a puterii centrale, a ordinii, a ierarhiei și a armoniei sociale. Filosofia antică este folosită pentru a combate influențele culturale occidentale, considerate decadente sau destabilizatoare.

Cum influențează această renaștere a confucianismului de stat modul în care China se raportează la negocierile internaționale și la respectarea tratatelor globale?

Alba Popescu: Confucianismul a existat dintotdeauna în fibra poporului chinez. Nicio revoluție culturală și nicio dominație colonială nu au putut să-l extirpe din ființa acestui popor multimilenar. Confucianismul se bazează pe cultivarea virtuților morale, pe armonie socială, respect față de familie și, implicit, bună guvernare. El nu este o religie, ci o filozofie etică și socială, gândită de Confucius, care din secolul al VI-lea î.Hr. până în prezent a structurat, stabilizat și eficientizat societatea chineză. Sunt cinci virtuți fundamentale pe care orice chinez trebuie să le manifeste în relația sa cu ceilalți semeni, respectiv: omenia – virtutea supremă, dreptatea – cu simțul datoriei morale și onestitatea, buna-cuviință – considerată esențială pentru o conviețuire pașnică, înțelepciunea – dobândită prin educație continuă, reflecție și experiență de viață, și integritatea – prin loialitate, sinceritate și respectarea cuvântului dat în toate relațiile interumane. Acestora li se mai adaugă și alte principii esențiale precum pietatea filială – considerată a fi temelia tuturor celorlalte virtuți, conduita corectă între conducător și condus, părinte și copil, soț și soție, frate mai mare și frate mai mic, precum și între prieteni, și, foarte important, meritocrația! Acum înțelegeți de ce, în Evul Mediu, când amiralul Zheng He a ajuns pe coastele Africii de Est împreună cu flota sa de 300 de nave, nu a purces la colonizare și nici la exploatarea cumplită a băștinașilor? Pentru că nu îi permiteau preceptele confucianiste. Acum înțelegeți de ce chinezii nu au avut nevoie neapărat de o religie pentru a funcționa perfect în perioada maoistă? Pentru că toate normele conviețuirii sociale erau teoretizate de confucianism. Acest uriaș avantaj filosofic este completat de taoism și de preceptele budiste, care nu fac altceva decât să adauge perspectivele spirituale acestei „scări” a perfecționării umane. Prin urmare, nu este vorba despre renaștere, ci despre asumare publică, despre recunoașterea confucianismului ca filosofie ordonatoare a vieții sociale chineze. Sigur că nimic și nimeni nu este perfect și nu vă imaginați că societatea chineză și viața sa politică sunt ghidate exclusiv de principiile perfecțiunii morale. Nici pe departe. Și China își are infractorii săi, corupții și traficanții săi de droguri și de organe umane, Triadele Chinezești sunt temute în lumea transcontinentală a mafiilor, iar jocurile din subteranele politicii și consecințele lor îi înspăimântă pe mulți. Dar, la nivelul marii mase a poporului chinez, confucianismul își păstrează influența. Cât privește negocierile internaționale și respectarea tratatelor globale, aici lucrurile întră în paradigma interesului hegemonic și a luptei pentru putere, paradigmă aflată într-o incongruență absolută cu preceptele unei filosofii atât de luminoase.

Pe de altă parte, opoziția chinezilor față de influențele culturale occidentale are o explicație tulburătoare. Ea se găsește la sfârșitul secolului al XVIII-lea, pe când China imperială se afla în deplină bunăstare, cu porțelanurile, perlele și mirodeniile sale, care înnobilau orice salon european cu pretenții, și cu mătăsurile care înveșmântau orice duduiță cu fason. Ei bine, pentru că tranzacțiile mari, comerțul en-gros și taxele către stat se plăteau în argint, și pentru că Împăratul Qianlong refuzase cererea britanicilor de a stabili și alte forme de plată în schimbul prețioaselor mărfuri și de a deschide comerțului internațional și alte porturi, în afara Cantonului, aceștia au pus la cale un plan îngrozitor. Acela de a transforma China într-un narcostat, afundat în letargia fumului de opium, pe care Perfidul Albion îl cultiva în Afganistan și în India Britanică și îl trafica pe piața Imperiului Celest. Atât de extinsă ajunsese plaga în societatea chineză încât, la începutul secolului al XIX-lea, ea cuprinsese deopotrivă țărani și mandarini, militari și demnitari de stat. Într-o încercare de a stopa dezastrul, Împăratul Daoguang i-a ordonat comisarului imperial Lin Zexu să distrugă depozitele britanice de opium din Canton. Rezultatul a fost cumplit. Adică, două Războaie ale Opiumului, un război civil de o ferocitate nemaipomenită și un Război al Boxerilor, toate în încercarea disperată a Chinei de a se salva din ghearele narcoticelor cu care britanicii o puseseră literalmente în genunchi și o obligaseră să cedeze puterilor coloniale porturile, insulele și bogățiile sale. Henry Kissinger, vorbind despre această perioadă, spunea că doar imensitatea teritoriului și mijloacele tehnice limitate ale timpurilor au salvat China de la o colonizare și o partiție completă. În acea perioadă teribilă, pe care chinezii o numesc „secolul umilinței”, imperiul a fost asaltat de misionarii creștini și musulmani, care mai de care mai deciși să convertească un popor fondator al civilizației umane! Și este suficient să amintesc faptul că Sun Tzu, marele strateg al Artei Războiului era chinez. Că periuța de dinți pe care o folosim cu toții a fost inventată de un chinez. La fel și praful de pușcă, artificiile, hârtia, busola, roaba, tiparul, seismograful, mătasea, porțelanul, pastele făinoase, banii din hârtie și multe altele, fără de care nu putem trăi în prezent. Despre o asemenea civilizație vorbim! Și despre o asemenea umilință. Și atunci, începi să le înțelegi reacția față de influențele culturale occidentale. Și, mai ales, să le înțelegi politica foarte dură față de traficul de droguri și intransigența comportamentului geopolitic față de orice tentativă de dominație hegemonică occidentală. Când vom discuta despre Statele Unite, poate vom aborda și subiectul fentanilului, care astăzi a devenit principala cauză de deces a adulților tineri americani.

Ciprian Demeter: Societatea chineză modernă este un paradox: un capitalism de stat extrem de agresiv, supravegheat de un Partid Comunist cu un control absolut asupra datelor și vieții private. Contractul social chinez pare a fi „libertate economică în schimbul supunerii politice totale”, însă încetinirea economică și criza imobiliară din China amenință acest echilibru fragil.

Dacă partidul nu mai poate livra creștere economică susținută, cum credeți că se va reconfigura acest contract social și ce impact va avea asupra stabilității interne a regimului?

Alba Popescu: Genialul Deng Xiaoping a fost arhitectul principal al strategiei „un stat, două sisteme”. El a formulat acest concept politic la sfârșitul anilor 1970, ca o soluție pragmatică pentru reunificarea pașnică a Chinei. Sub influența lui Deng, Partidul Comunist Chinez a renunțat la ideea impunerii forțate a socialismului în teritoriile separate istoric. Astfel, China continentală urma să rămână socialistă, în timp ce regiunile reunificate își păstrau sistemul capitalist și modul de viață. Ulterior, principiul a fost transpus în Articolul 31 al Constituției RPC, adoptate în decembrie 1982, în baza căruia, ulterior, au fost create Regiunile Administrative Speciale Hong Kong și Macao, cu legi și sisteme proprii. Mai apoi, strategia a stat la baza politicii de „reformă și deschidere economică”, Deng înțelegând că menținerea prosperității și a stabilității financiare era vitală pentru atragerea investițiilor străine și modernizarea întregii Chine. Iată cum a apărut paradoxul chinezesc al unui regim socialist, autoritarist, ce practică un capitalism ofensiv.

Politica de „reformă și deschidere”, lansată de Deng în decembrie 1978, a transformat China dintr-o economie agrară izolată și foarte săracă, în prima putere economică a lumii după P.I.B.-ul ajustat la paritatea puterii de cumpărare (P.P.P.) și a doua, după P.I.B.-ul nominal. Această tranziție a generat o creștere fără precedent a nivelului de trai, dar a adus și dezechilibre sociale, probleme de mediu și tensiuni politice majore.

În plan economic, reforma a însemnat creștere economică explozivă, de aproape 9 – 10% pe an, timp de peste trei decenii, perioadă în care China a devenit „fabrica lumii”, principalul exportator global și un centru major al inovației tehnologice. Mai mult, de la o economie centralizată, stalinisto-utopică prin acțiunile teribile ale lui Mao din perioada Marelui Salt Înainte și Revoluției Culturale, astăzi, China a dezvoltat o economie de piață în care s-a desființat colectivizarea agricolă, s-au legalizat întreprinderile private, iar companiile de stat au fost restructurate pentru a deveni competitive. Totodată, prin crearea Zonelor Economice Speciale (precum Shenzhen, Zhuhai, Xiamen) economia chineză s-a integrat în economia globală, atrăgând miliarde de dolari în investiții străine directe și tehnologie occidentală.

Efectele acestei reforme pentru populație au fost colosale. În primul rând au ieșit din sărăcie extremă sute de milioane de oameni. Alte sute de milioane au migrat dinspre zonele rurale către orașele de pe coastă, sporind urbanizarea de la o rată de sub 20% în 1978, la peste 65% în prezent. Iar, pe de altă parte, a creat cele două Chine de astăzi, cea hiper-prosperă a spațiilor costiere, predominant urbane, și cea mai săracă a regiunilor interioare (mai ales în vest). Această industrializare accelerată a avut consecințe asupra mediului, fiind responsabilă de poluare masivă, motiv pentru care, ulterior, China a fost obligată să investească sume colosale în energie verde pentru a remedia daunele. Ce-i drept, la sfârșitul acestui efort, China a ajuns lider global în acest domeniu, profitând de pe urma marelui avantaj al abundenței solului său în materiile prime specifice acestor tehnologii. În plan politic, pe de o parte, acest boom economic a stabilizat monopolul politic al P.C.C., care și-a păstrat controlul absolut asupra statului, armatei și mass-mediei, iar pe de alta, a stimulat corupția, care dintotdeauna a fost tratată cu duritate de statul chinez. Pe acest fond de liberalizare, reformă, autoritarism politic, confucianism și corupție, era inevitabil să nu apară tensiuni sociale. Cu toții ne amintim de protestele studențești din Piața Tiananmen, din 1989, reprimate violent de armată la ordinul lui Deng. La fel cum cu toții ne amintim de perioada pandemiei de C.O.V.I.D.-19, când, pentru a dezamorsa o criză ce amenința să evolueze spre un nou Tiananmen, autoritățile de la Beijing au prezentat scuze publice familiei defunctului medic oftalmolog Li Wenliang, cel care a vorbit public despre epidemia din Wuhan și a fost supus represiunii. Acestor tensiuni sociale inerente unei societăți în transformare, în care coexistă autoritarismul comunist și liberalizarea pieței, li se adaugă mișcările secesioniste din Tibet, Hong Kong, Mongolia interioară și Turkestanul de Est/Xinjiang, care ar putea acționa oportunistic, dacă instabilitatea socială s-ar amplifica. Dar, este greu de mizat pe un asemenea scenariu, pentru simplul motiv că, esențialmente, China este o uriașă cazemată condusă de binomul Partid-Armată, ambele naționaliste, ambele decise să șteargă umilința secolului în care China a fost îngenuncheată de britanici și de alți coloniști. Prin urmare, este greu de crezut că o scădere a ritmului creșterii economice poate avea un impact major asupra populației, hrănite mediatic cu propagandă patriotică. Mai curând, ceea ce ar putea destabiliza China ar fi o luptă internă, între facțiunile partidului și armatei sau aducerea la putere a unui lider mai preocupat de troțkism sau de neoliberalism decât de socialismul de piață al lui Deng.

Ciprian Demeter: Summitul APEC din 18-19 noiembrie a adus la aceeași masă liderii Chinei, Statelor Unite și Rusiei, într-un moment de criză globală profundă. Forumul Cooperării Economice Asia-Pacific este, prin definiție, orientat spre comerț și dezvoltare, însă umbra războaielor din Ucraina și Orientul Mijlociu schimbă complet dinamica, astfel încât este aproape imposibil să separi economia de securitatea globală în acest context.

Care este miza reală a prezenței lui Xi Jinping, Donald Trump și Vladimir Putin la acest summit și ce mesaj subliminal încearcă Beijingul să transmită lumii fiind gazda acestei întâlniri?

Alba Popescu: Este prima reuniune oficială a președinților celor trei puteri ordonatoare ale sistemului internațional contemporan, reuniune găzduită de președintele chinez, la Shenzhen, în „Silicon Valley” al Chinei. Desigur, această întâlnire semnalizează recunoașterea de către competitori a statutului de hegemon global al Chinei, recunoaștere care a început să devină vizibilă o dată cu reîncălzirea conflictului din Orientul Mijlociu, când fosta administrație americană a apelat public la influența diplomatică a Chinei pentru a limita răspunsul Iranului la acțiunile militare ale Israelui. Acum, prin această reuniune, China își are locul bine stabilit pe tabla de șah globală.

Momentul a venit într-un context sensibil pentru toți cei trei jucători geopolitici. Să nu uităm că președintele Xi a dispus o epurare masivă a conducerii armatei chineze, epurare ce nu se putea realiza decât în condițiile unei potențiale breșe interne de securitate, identificate puțin înaintea atacării Iranului de către binomul S.U.A.-Israel. Pe de altă parte, președintele Putin și partidul său au trecut de încă un test electoral, dar sunt, în continuare, angrenați în războiul de atriție din Ucraina. Iar, președintele Trump, aidoma majorității predecesorilor săi, în urma alegerilor legislative de mijloc de mandat a pierdut controlul celor două camere legislative, ce-i drept en fanfare.

Unii analiști compară reuniunea celor trei cu cea de la Yalta, vorbind despre consecințe majore pe harta geopolitică a lumii. Eu nu m-aș hazarda să afirm așa ceva. Yalta a fost organizată în ultimele luni ale unui război hegemonic total, în care capitularea necondiționată a inamicilor era o problemă de luni sau săptămâni. Aici… nu putem vorbi despre vreo capitulare necondiționată a vreunui jucător geostrategic. Nici măcar a Ucrainei sau a Iranului. La Yalta, în 1945, toți cei trei lideri aveau sprijinul total al sistemelor care îi propulsaseră în funcțiile decizionale respective. În cazul de față, mi-e teamă că președintele Trump are un mandat șubred, deoarece sistemul militaro-industrial american nu mai este coeziv ca în perioada lui Roosevelt, reflectând pe deplin facționalizările teoretizate de Turner, ce dispar doar în condițiile unei amenințări vitale la adresa S.U.A. De aceea, deciziile majore, cu impact hegemonic, sunt ușor de luat, dar dificil spre imposibil de implementat, în condițiile fluidității și inconsecvenței politicii americane contemporane.

Desigur, o asemenea întâlnire a fost negociată anterior. Bineînțeles că s-au discutat problemele stringente și modalitățile de rezolvare profitabilă și eficientă a lor. Dacă ar fi să mă gândesc la câteva subiecte care îi preocupă in corpore pe cei trei, acestea ar fi Iranul și Israelul, Pacificul, Spațiul Arctic, petrodolarii, inteligența artificială și competiția tehnologică militară și civilă, descurajarea nucleară, războiul spațial și cibernetic, nano-tehnologiile, competiția pentru resursele de apă, minereuri strategice, fosfați și energie. Și, desigur, temele majore ale axelor bilaterale, respectiv Ucraina și sancțiunile economice pentru axa Moscova-Washington și Taiwan și politicile tarifare pentru axa Beijing-Washington. Și, dacă ar fi să dau crezare gurilor rele, aș putea include și marile scandaluri ce privesc rețele infracționale de fentanil, trafic de organe și pedofilie, spionajul tehnologic și multe altele. Deci o sumedenie de subiecte. Dar, nu avem cum să le știm cu siguranță, stând în fotoliile noastre. Putem doar să chibițăm de pe margine, așteptând ulterior să vedem rezultatele.

Și, pentru că se tot vorbește despre sfere de influență, cred că ar fi bine să vă prezint succint câteva modele de partiție, teoretizate în geopolitică.

Geografic, lumea este împărțită longitudinal în Emisferele Estică și Vestică și latitudinal în Emisferele Nordică și Sudică. În geopolitică, de la Kalergi la Haushofer, și de la Spykman și Cohen, la Dughin, modelele de partiție a sferelor de influență au respectat separația longitudinală.

Ce au în comun toate aceste modele? Spațiul numit Pan-America, aferent Emisferei Vestice, care revine in integrum Washington-ului, în baza Doctrinei Monroe, unanim acceptate. Cu alte cuvinte o Americă retrasă în spațiul său ontologic. Aveți mai jos, în ordine, modelele globale ale celor menționați.

Richard von Coudenhove-Kalergi

Karl Ernst Haushofer

Nicholas Spykman

Saul Bernard Cohen

Aleksandr Gelievici Dughin

Ce mai au în comun aceste modele? Partiția Emisferei Estice într-un număr de trei sau patru jucători, Rusia fiind în mod constant prezentată drept hegemonul spațiului dintre Levant și Pacific.

Modelul Kalergi împarte emisfera pe direcția semnelor cardinale și a fațadelor maritime. Astfel Imperiul Nordului (precum îl descrie el) situat la est de Nistru și de mlaștinile Pripiat, ar fi fost atribuit Rusiei. Lui i s-ar fi securizat dominația apelor Arcticii. Imperiul Sudului, delimitat de Nord printr-o linie ce unește coasta sudică a Mediteranei de culmile Himalayei, ar fi revenit britanicilor, ce deveneau stăpânii Oceanului Indian. Cel al Estului urma să fie disputat între chinezi și japonezi, câștigătorul urmând a primi controlul Pacificului. Iar Vestul ar fi revenit PanEuropei cu Africa și Arabia, laolaltă cu Mediterana și Atlanticul. Când mă refer la masele acvatice, considerați doar segmentele aferente Emisferei Estice.

Modelul Kalergi a fost simplificat ulterior, la un număr de trei jucători, așa cum vedeți în variantele lui Haushofer, Dughin, și parțial Cohen. Spun parțial, pentru că în cazul lui Cohen este o partiție globală între 3 jucători, ce exclude din start Europa, nucleul maritim controlat de Washington înglobând spațiul descris de Kalergi ca fiind Imperiul Vestului.

Acestora li se adaugă o concluzie mai veche a mea, rezultată în urma analizei spațiilor țintă ale master-planurilor hegemonice rusești și chineze. Și anume faptul că există o partiție de facto, latitudinală, pe direcția Tropicului Cancerului, a sferelor de influență ale celor doi jucători la nivelul Emisferei Estice, nordul revenindu-i preponderent Rusiei, iar sudul, Chinei.

Analizând aceste modele și coroborându-le cu mutările geopolitice actuale și mai ales cu o teoretică retragere strategică a Americii în Emisfera Vestică, am putea să ne gândim la o variantă care să partiționeze Emisfera Estică între 2, 3 sau 4 jucători. În cazul unei variante cu 2 jucători, care din punctul meu de vedere rămâne pur teoretică, modelul partiției ar respecta limita Tropicului Cancerului și ar presupune o hegemonie partajată între Rusia și China. Dar, este foarte greu de crezut, în condițiile în care nu există înfrânți în vreun război hegemonic și nici vreun mandat imperativ al președintelui Trump, ca Occidentul Colectiv să accepte să se destrame pentru a face loc unui astfel de model.

Varianta cu 3 jucători ar presupune intrarea în joc a Europei, dar fără Africa și Arabia, care au glisat majoritar spre China și secundar spre Rusia. Este o variantă mai posibilă și avantajoasă pentru europeni, care și-ar dobândi autonomia strategică și geopolitică.

Varianta de 4 presupune adaptarea modelului Kalergi la realitățile lumii actuale, cu India și Europa ca și capete de pod maritime, menite să contrabalanseze binomul ruso-chinez. Și această variantă este posibilă, cu atât mai mult cu cât ar putea constitui axa de sprijin pentru un Israel condus de un regim moderat și înțelept.

Dar, evident, rămân valabile și variantele în care S.U.A. continuă să joace în Emisfera Estică. În acest caz, revenim la modelul lui Cohen, cu 3 jucători globali, care au de ales între o variantă de cooperare și alta de confruntare.

Varianta centrată pe cooperare ar putea atribui Emisfera Vestică Americii, care ar ceda Africa și o parte din Orientul Mijlociu binomului ruso-chinez. Într-o astfel de variantă, Europa Ponto-Baltică ar putea fi transformată în „zona gri” sau ar putea fi transferată Chinei, ca arbitru între ceilalți doi jucători hegemonici.

O variantă centrată pe confruntare ar viza emergența Indiei ca nucleu menit să contrabalanseze China în Oceanul Indian și continuarea conflictelor din Ucraina și din Orientul Mijlociu. Dar, în acest caz, dolarul va fi pus sub o presiune uriașă, China ar putea lansa moneda direct convertibilă în aur, iar criza economică în care s-a adâncit Occidentul Colectiv ar putea deveni și una financiară, prin dedolarizare și scoaterea din joc a petrodolarului, care este moneda de referință a Euro. În ambele variante, Europa va rămâne actor secundar, angrenat în spațiul maritim controlat de Washington, vizat de acțiuni hibride conjugate menite să-i năruiască proiectul statal.

Sigur, acestea sunt niște modele și atât. Nu am introdus și alte variabile (spațiul arctic, Taiwanul, Ucraina), pentru că analiza s-ar fi prelungit și ar fi devenit foarte greoaie pentru cititorii noștri. Ideal ar fi pentru europeni să înțeleagă că geopolitica înseamnă și altceva decât fixism ideologic și să înceapă să-și reconstruiască relațiile cu China și cu India, dacă vor un loc la masa de la care sunt excluși în prezent.

Și vreau să mai adaug încă ceva. Constat entuziasmul care i-a cuprins pe mulți la vestea rezultatelor alegerilor parțiale din S.U.A. Mi-e teamă că se bucură prea devreme. Din 1947, de când a început Planul Marshall, și până în zilele noastre, Europa constituie pentru americani un spațiu geo-economic și atât! Problemele din interiorul Occidentului Colectiv au apărut când proiectul paneuropean al lui Kalergi a început să se materializeze și să vizeze transformarea acestui actor geo-economic în actor geopolitic cu pretenții de autonomie strategică. Din acel moment, pentru a-și prezerva ascendentul hegemonic asupra „noului Imperiu al lui Carol cel Mare”, precum descria Friedman Europa Unită, S.U.A. au căutat să minimalizeze Europa în relația bilaterală. Începând cu dezavuarea ideii de autonomie strategică și terminând cu sprijinirea unor procese geopolitice care au „mușcat” Europa, precum a fost valul de anarhie islamistă intitulat în mod cinic „primăvară arabă”. Dar și altele. Ce vreau să spun cu asta? Că proiectul Europei autonome nu place Washingtonului, pentru că oferă alternative de negociere promontoriului său european. Și, mai ales acum, când democrații au glisat spre o zonă antisionistă și pro-palestiniană, este posibil să asistăm la apariția unor noi tensiuni în relația bilaterală, știut fiind că liderii mișcării sioniste mondiale sunt foarte influenți în politica europeană.

Și acum să revin la întrebările dumneavostră. Care este miza reală a prezenței lui Xi Jinping, Donald Trump și Vladimir Putin la acest summit? Mizele reale pot fi controlul armelor nucleare – în condițiile în care vorbim despre liderii statelor care dețin peste 90% din focoasele nucleare ale lumii, și reconfigurarea arhitecturii globale de securitate prin negocieri directe, fără intermediari, privind temele amintite anterior. În acest context, președintele chinez se poziționează ca mediator suprem și lider al lumii multipolare. Președintele american își continuă politica bazată pe tranzacționism direct pentru a obține un acord rapid privind controlul armelor nucleare și o reechilibrare a relațiilor comerciale cu Beijingul, folosind totodată dialogul direct cu omologii săi pentru a forța deblocarea crizelor din Ucraina și din Orientul Mijlociu. Iar, președintele rus semnalizează ieșirea din izolarea diplomatică și recunoașterea statutului de mare putere al țării sale.

Ce mesaj subliminal încearcă Beijingul să transmită lumii fiind gazdă acestei întâlniri? Este unul cât se poate de clar. În acest moment, Beijingul este centrul de greutate al diplomației globale, care găzduiește și moderează relația dintre Washington și Moscova pe propriul teren.

În subsidiar, summitul celor trei semnalizează cât se poate de clar Europei Unite faptul că, în acest moment, nu este altceva decât o tablă de șah, iar statelor din Istmul Ponto-Baltic le redeșteaptă amintiri pe care le-ar fi vrut șterse pentru totdeauna.