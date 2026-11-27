Exercițiul urmărește testarea unor soluții logistice care ar putea fi utilizate într-o eventuală operațiune militară împotriva Taiwanului. Potrivit analizei, navele civile sunt folosite pentru a crea o infrastructură improvizată de debarcare, prin care echipamentele grele și materialele militare pot fi transportate de la navele aflate în ape mai adânci până la țărm.

„Armata Populară de Eliberare pare să exerseze metode discrete de asigurare a sprijinului logistic pentru forțele care ar putea fi implicate într-un scenariu de invazie în primul lanț insular”, a declarat Jason Wang, director operațional al ingeniSPACE.

Golful Dacheng se află în provincia Fujian, la aproximativ 280 de kilometri de principala insulă a Taiwanului. Un oficial de securitate familiarizat cu exercițiul a confirmat pentru Reuters că manevrele erau încă în desfășurare vineri și că acestea urmăresc inclusiv exersarea cuceririi rapide a unor insule mici.

Potrivit oficialului, exercițiul face parte din programul militar anual denumit „All-Military Strategic Exercise” și vizează scenarii legate de primul lanț insular, care se întinde din Japonia, prin Taiwan, până în Filipine.

Opt nave civile au participat la manevre

Analiza imaginilor realizate în perioada 1-16 noiembrie arată că navele au manevrat în interiorul golfului, formând și desființând în mod repetat un pod plutitor cu o lungime de aproximativ 800 de metri.

La exercițiu au participat opt nave civile: patru barje, două nave semisubmersibile și două nave autopropulsate. Acestora li s-au alăturat patru ambarcațiuni de debarcare, nave mai mici de sprijin și vase ale marinei chineze aflate în apropiere.

Potrivit ingeniSPACE, în timpul manevrelor nu au fost observate echipamente specializate pentru construirea podurilor. Acest lucru sugerează că armata chineză testează posibilitatea de a utiliza infrastructura maritimă civilă existentă pentru a improviza puncte de debarcare într-un eventual conflict.

Exercițiul s-a desfășurat în apropiere de insula Dongshan, vizitată de președintele chinez Xi Jinping în 2024. Zona are și o semnificație istorică pentru armata chineză: în 1953, trupele comuniste au respins aici o tentativă de invazie a forțelor Republicii Chineze, retrase în Taiwan în 1949, după încheierea războiului civil cu comuniștii conduși de Mao Zedong.

Taipei monitorizează manevrele și bruiajul electronic

Ministerul Apărării din Taiwan a transmis că este la curent cu activitatea militară desfășurată de China în golful Dacheng, inclusiv cu utilizarea navelor civile în cadrul exercițiilor. Autoritățile de la Taipei analizează implicațiile acestor manevre pentru securitatea Strâmtorii Taiwan și stabilitatea regională.

Jason Wang a mai declarat că în zona exercițiului au fost observate posibile activități de bruiaj electronic, pe baza unei imagini radar cu apertură sintetică obținute de compania sa.

Exercițiile din Dacheng Bay nu sunt o premieră. Taiwanul a semnalat manevre similare în 2023 și 2024, în care China a utilizat nave comerciale de tip roll-on/roll-off, concepute pentru transportul vehiculelor.

Reuters a documentat, de asemenea, exerciții asemănătoare desfășurate în august 2025, în largul coastei sudice a provinciei Guangdong, în cadrul cărora navele civile au fost folosite pentru a suplimenta capacitățile de transport și debarcare ale armatei chineze.

Un oficial de securitate a avertizat însă că utilitatea acestor metode într-un conflict real nu trebuie supraestimată. Barjele utilizate pentru construirea podurilor plutitoare ar putea deveni ținte vulnerabile în cazul unui război.

Ministerul Apărării din China nu a răspuns solicitării Reuters de a comenta cele mai recente manevre. Anterior, întrebat despre exercițiile militare ale Armatei Populare de Eliberare din regiune, Beijingul a susținut că acestea sunt „pe deplin legitime și rezonabile”.