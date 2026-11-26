Reacția autorităților chineze a venit prin vocea purtătorului de cuvânt al Ministerului Comerțului, He Yadong, care a criticat intențiile Washingtonului.

„China îndeamnă Statele Unite să își corecteze practicile eronate și să revină pe calea corectă a soluționării disputelor prin dialog și consultări. Beijingul are dreptul de a lua măsurile necesare pentru a-și apăra cu fermitate drepturile și interesele legitime”, a spus oficialul chinez, citat de AFP.

Planurile Casei Albe

Reacția vine la scurt timp după ce administrația Trump a anunțat că pregătește noi tarife vamale pentru importurile din Uniunea Europeană, China și alte 14 economii.

Noile măsuri fac parte din încercarea administrației americane de a înlocui taxele vamale generalizate anunțate în aprilie 2025.

Acestea au fost invalidate de Curtea Supremă a Statelor Unite în februarie 2026, obligând Casa Albă să identifice alte instrumente juridice pentru menținerea politicii comerciale.

Impactul asupra partenerilor comerciali

Deocamdată, nivelul noilor taxe nu este cunoscut. Acestea ar urma însă să se adauge tarifelor de 10% până la 12,5% impuse în luna iulie asupra importurilor din 60 de parteneri comerciali.

Noile tarife ar putea să fie anunțate după ce Biroul Reprezentantului pentru Comerț va publica rezultatele unei investigații desfășurate timp de mai multe luni. Ancheta vizează subvențiile industriale acordate de cele 16 economii și efectele acestora asupra companiilor americane.