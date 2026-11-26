Marea Britanie se pregătește de un posibil conflict. Potrivit The Telegraph, pentru prima dată de la sfârșitul Războiului Rece, autoritățile britanice au contactat aproximativ 100.000 de veterani militari.

Personalului militar din rezervă i s-a cerut să-și actualizeze datele de contact și să își precizeze competențele civile. De asemenea, rezerviștilor li s-au oferit oportunități de a participa la exerciții NATO.

Oficialii guvernamentali britanici au transmis că mobilizarea nu este iminentă. Autoritățile au descris inițiativa ca pe un pas practic pentru a consolida pregătirea și descurajarea.