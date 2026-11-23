Secretarul de externe al Marii Britanii, Ed Miliband a declarat că „răspunsul nostru la o crimă atât de profund șocantă precum genocidul trebuie să reflecte valorile noastre și trebuie să fie însoțit de acțiuni clare”.

Miliband a adăugat că președintele Myanmarului, Min Aung Hlaing, care a fost sancționat de Regatul Unit în 2021, este „direct responsabil pentru multe dintre atrocitățile care au avut loc”, deoarece era șeful armatei în momentul genocidului din 2017, potrivit BBC.

„Myanmar trebuie să oprească încălcările continue, să investigheze, să urmărească penal și să pedepsească autorii și să prevină ca o astfel de atrocitate să se mai întâmple vreodată”, a mai spus acesta.

„O pauză imediată a ostilităților”

Miliband a cerut, de asemenea, „o pauză imediată a ostilităților pentru a permite trecerea ajutorului umanitar, oprirea atacurilor aeriene asupra civililor și eliberarea prizonierilor politici, precum și un dialog pentru o soluționare politică incluzivă”.

Secretarul de externe a confirmat că va fi adoptată o nouă legislație pentru a opri furnizarea de combustibil pentru aviație către țară.

Săptămâna trecută, l-a expulzat pe atașatul apărării din Myanmar, după ce CIJ a decis că țara a comis genocid în timpul brutalei campanii militare din 2017.

El le-a spus luni parlamentarilor că Regatul Unit va ridica problema la Consiliul de Securitate al ONU săptămâna aceasta și că va avea loc o reuniune dedicată peste două săptămâni, potrivit aceleiași surse.

Ce a decis Curtea Supremă a ONU

Curtea Supremă a ONU a constatat joi că „intenția genocidară este singura deducție rezonabilă care poate fi trasă din probele” pe care le-a văzut.

„Instanța constată că forțele de securitate din Myanmar au ucis mii de civili Rohingya, au comis acte de violență sexuală pe scară largă, precum și acte de violență extremă împotriva copiilor și au atacat membri ai etniei Rohingya care fugeau în timp ce aceștia încercau să se refugieze în număr mare în Bangladesh”, a declarat judecătorul Yuji Iwasawa.