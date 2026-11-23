Poliția a transmis că ofițerii au realizat arestări la Piața New Spitalfields din Londra, duminică seara.

Potrivit The Guardian, 893 de kilograme de cocaină au fost găsite ascunse în cutii de portocale, în cadrul uneia dintre cele mai mari capturi de droguri din istoria Poliției Metropolitane.

Cinci bărbați, în vârstă de 27, 33, 41, 43 și 58 de ani, au fost arestați sub suspiciunea de conspirație pentru furnizarea de droguri de mare risc.

Un al șaselea bărbat, în vârstă de 44 de ani, a fost arestat având asupra sa 100 kg de droguri suspectate ca fiind de mare risc, a adăugat purtătorul de cuvânt al poliției.

Separat, poliția a percheziționat o proprietate din Cheshunt, Hertfordshire, și a arestat un bărbat în vârstă de 48 de ani, sub suspiciunea aceleiași infracțiuni. Ofițerii au confiscat aproximativ 450.000 de lire sterline în numerar.

Un camion a fost oprit și în apropiere de Maidstone și dus la Dover pentru a fi percheziționat, ofițerii confiscând aproximativ 250 kg de suspectă cocaină. Șoferul, un bărbat în vârstă de 50 de ani, a fost, de asemenea, arestat sub suspiciunea de conspirație pentru furnizarea de droguri de mare risc.

„Confiscarea acestor droguri, care ar fi valorat milioane de lire sterline, reprezintă o pierdere semnificativă pentru această întreprindere criminală și este una dintre cele mai mari confiscări de droguri pe care le-am văzut”, a declarat detectivul sergent Lindsey Billany, care conduce ancheta Poliției Metropolitane, potrivit sursei citate.