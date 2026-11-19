Polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, împreună cu procurorii DIICOT- Structura Centrală, cercetează două persoane, cu vârste de 22 și 33 de ani pentru trafic de droguri de risc și mare risc.

Cei doi au fost prinși în flagrant delict, în municipiul București, cu 30 de pungi conținând cocaină și 7 conținând canabis, ascunse în mașină.

Majoritatea pachetelor conținând substanțele stupefiante au fost descoperite ascunse în podeaua autoturismului, într-un spațiu special creat, prevăzut cu un sistem de închidere electronică pe bază de cartelă, precizează polițiștii.

Miercuri au fost puse în aplicare 5 mandate de percheziție, la locațiile celor două persoane, respectiv camerele de hotel închiriate de acestea, unde au fost descoperite și ridicate alte 17 pachete cu cocaină.

Cantitatea totală de droguri indisponibilizate în cadrul acțiunii este de peste 50 de kilograme de cocaină și 2,5 kilograme de canabis.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea celor două persoane, de 22 și 33 de ani.

Joi, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă a acestora, pentru 30 de zile.