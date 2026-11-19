Autoritățile române au la dispoziție două luni pentru a răspunde solicitărilor Bruxelles-ului și pentru a remedia deficiențele identificate.

Decizia a fost anunțată de Reprezentanța Comisiei Europene în România și vizează obligațiile administrative și de control pe care statul român trebuie să le îndeplinească în baza legislației Uniunii Europene privind securitatea maritimă.

Executivul european a transmis României o scrisoare de punere în întârziere, în cadrul procedurii de infringement INFR(2026)2252, aceasta reprezentând prima etapă formală a demersului.

Bruxelles-ul reclamă neîndeplinirea unor obligații administrative și de control

Potrivit Comisiei Europene, România nu respectă în totalitate cerințele stabilite prin cadrul legislativ european destinat protejării navelor comerciale, instalațiilor portuare și porturilor împotriva amenințărilor de securitate.

„România nu îndeplinește toate sarcinile administrative și de control impuse de acest cadru juridic”, precizează Comisia Europeană în comunicatul oficial.

Procedura se referă la aplicarea a trei acte legislative europene: Regulamentul (CE) nr. 725/2004, Directiva 2005/65/CE și Regulamentul (CE) nr. 324/2008 al Comisiei.

Acestea stabilesc cerințe de securitate pentru navele comerciale și infrastructura portuară, precum și procedurile care trebuie respectate în cadrul inspecțiilor de securitate maritimă.

Securitatea porturilor, esențială pentru combaterea criminalității organizate și a traficului ilicit

Executivul european subliniază că respectarea normelor privind securitatea maritimă are un rol important în protejarea infrastructurii critice a Uniunii Europene.

Măsurile prevăzute de legislația comunitară urmăresc prevenirea actelor ilegale intenționate care ar putea afecta activitatea portuară și transportul maritim.

Potrivit Comisiei, acestea sunt „esențiale pentru a spori securitatea porturilor împotriva amenințărilor reprezentate de acte ilegale intenționate (cum ar fi criminalitatea organizată sau traficul ilicit), precum și reziliența infrastructurii critice a UE în ceea ce privește riscurile nemilitare la adresa civililor”.

Prin urmare, obligațiile vizate nu se limitează la activitatea navelor comerciale, ci privesc și mecanismele de supraveghere, control și protecție a infrastructurii portuare.

România are două luni pentru a răspunde. Ce se întâmplă dacă explicațiile nu sunt satisfăcătoare

Prin transmiterea scrisorii de punere în întârziere, Comisia Europeană solicită autorităților române să prezinte explicații și să adopte măsuri pentru remedierea problemelor constatate.

„În consecință, Comisia trimite o scrisoare de punere în întârziere României, care, din acest moment, are la dispoziție două luni pentru a răspunde și a remedia deficiențele identificate de Comisie”, se arată în comunicat.

Dacă răspunsul transmis de România nu va fi considerat satisfăcător, executivul european poate trece la următoarea etapă a procedurii.

„Dacă nu primește un răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să emită un aviz motivat”, precizează instituția.

Avizul motivat reprezintă o etapă ulterioară a procedurii de infringement, prin care Comisia își formalizează poziția privind încălcarea obligațiilor europene și solicită conformarea statului membru.

În cazul în care problemele persistă, procedura poate ajunge ulterior în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene, în condițiile prevăzute de tratatele europene.

Declanșarea procedurii nu înseamnă aplicarea imediată a unor sancțiuni financiare României. În această etapă, autoritățile au posibilitatea de a răspunde observațiilor Comisiei și de a corecta deficiențele identificate.