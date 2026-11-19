Comisia Europeană a notificat joi în acest sens Germania, Spania, Italia, Austria, Polonia, Portugalia și România. Separat, Belgia a primit o scrisoare suplimentară, care extinde o procedură de infringement începută în 2020.

Potrivit Comisiei Europene, legislațiile naționale ale statelor vizate acordă un tratament fiscal mai favorabil fondurilor de pensii și asigurătorilor de viață înregistrați pe teritoriul propriu, în detrimentul instituțiilor comparabile din alte state membre ale UE sau din Spațiul Economic European (SEE).

Concret, fondurile de pensii și societățile de asigurări de viață naționale sunt scutite de impozit pentru veniturile obținute din investiții, în timp ce instituțiile similare din alte țări europene sunt impozitate pentru veniturile realizate pe teritoriul respectivelor state.

O altă problemă identificată de executivul european privește deductibilitatea rezervelor tehnice, reprezentând sumele pe care fondurile de pensii și societățile de asigurări le constituie pentru a putea achita obligațiile viitoare față de beneficiari și clienți. În timp ce instituțiile naționale pot deduce aceste rezerve din veniturile impozabile, celor străine nu le este permis același lucru.

Comisia invocă libera circulație a capitalurilor

Executivul european consideră că aceste diferențe de tratament fiscal creează bariere pentru investițiile transfrontaliere și afectează concurența pe piața unică. Instituțiile financiare din alte state membre sunt dezavantajate atunci când investesc în țările respective, ceea ce le poate descuraja să participe la proiecte și să finanțeze companii din alte economii europene.

Comisia susține că eliminarea acestor obstacole este importantă atât pentru funcționarea piețelor de capital europene și competitivitatea companiilor, cât și pentru sustenabilitatea sistemelor de pensii.

Procedurile inițiate împotriva celor șapte state, inclusiv România, vizează respectarea articolului 63 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care reglementează libera circulație a capitalurilor, precum și a articolului 40 din Acordul privind Spațiul Economic European.

România are două luni pentru a răspunde

Statele cărora le-au fost transmise scrisorile de punere în întârziere au la dispoziție două luni pentru a răspunde observațiilor Comisiei Europene și pentru a remedia problemele semnalate.

În cazul în care răspunsurile nu sunt considerate satisfăcătoare sau deficiențele nu sunt corectate, Comisia poate trece la următoarea etapă a procedurii de infringement, prin emiterea unui aviz motivat. Ulterior, dacă problemele persistă, executivul european poate sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Decizia face parte din eforturile Comisiei Europene de eliminare a barierelor de pe piața unică și de îmbunătățire a aplicării legislației europene în domenii considerate prioritare, în cadrul inițiativelor privind Uniunea economiilor și a investițiilor și sectorul pensiilor.