Pe lista Comisiei Europene se mai află Belgia, Danemarca, Germania, Franța, Croația, Italia, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Austria și Polonia.

Ce reproșează Comisia Europeană României

Procedura vizează aplicarea normelor europene privind cerul unic european, care stabilesc modul în care sunt calculate și repartizate costurile serviciilor de navigație aeriană.

Potrivit Comisiei, statele membre trebuie să aloce proporțional costurile comune între serviciile de navigație aeriană de rută și cele de terminal, pe baza unei metodologii transparente. Regulile se referă inclusiv la costurile serviciilor de control de apropiere.

De asemenea, tarifele plătite de companiile aeriene trebuie să respecte principiul „utilizatorul plătește”, astfel încât acestea să reflecte costurile serviciilor și infrastructurii puse la dispoziție.

Comisia semnalează probleme legate de nivelul sau repartizarea necorespunzătoare a costurilor percepute companiilor aeriene, precum și de stimulentele financiare considerate insuficiente pentru furnizorii serviciilor de navigație aeriană.

România are două luni pentru a remedia problemele

Scrisorile suplimentare de punere în întârziere vin după ce Comisia Europeană a analizat aplicarea regulilor în cea de-a treia perioadă de referință, 2020-2024, și în cea de-a patra perioadă, 2025-2029.

Potrivit instituției europene, zece state membre au abordat în mod adecvat problemele pentru actuala perioadă de referință. Celelalte 12, printre care și România, nu au răspuns pe deplin preocupărilor Bruxelles-ului.

Statele vizate au la dispoziție două luni pentru a răspunde și pentru a remedia deficiențele semnalate. Dacă răspunsurile nu vor fi considerate satisfăcătoare, Comisia Europeană poate trece la următoarea etapă a procedurii de infringement și poate emite un aviz motivat.

Aplicarea incorectă a normelor poate afecta atât veniturile furnizorilor de servicii de navigație aeriană, cât și nivelul tarifelor suportate de companiile aeriene.