După AnimaWings, și compania aeriană Dan Air cere intrarea în insolvență / Care este poziția companiei

UPDATE Poziția companiei

Dan Air susține că va opera în continuare toate zborurile programate, după ce a solicitat Tribunalului Ilfov deschiderea procedurii insolvenței, cu intenția de reorganizare a activității. Compania transmite că biletele deja cumpărate rămân valabile și că pasagerii nu trebuie să întreprindă nicio acțiune.

Potrivit unui comunicat transmis joi, decizia are caracter preventiv și urmărește protejarea continuității zborurilor în contextul dificultăților întâmpinate cu un număr restrâns de furnizori de servicii, care ar fi condiționat continuarea colaborării de plata integrală a restanțelor.

Reprezentanții Dan Air afirmă că transportatorul beneficiază de sprijinul companiei de leasing AVIATOR CAPITAL, care deține aeronavele operate, precum și de sprijinul majorității furnizorilor. În aceste condiții, compania nu anticipează întreruperi ale zborurilor regulate.

Dan Air precizează că a solicitat protecția instanței pentru a reorganiza plata datoriilor și pentru a evita un scenariu similar celui înregistrat de Blue Air în 2022, când blocarea conturilor a dus la suspendarea zborurilor. Compania subliniază că insolvența cu intenție de reorganizare nu este echivalentă cu falimentul și susține că va continua să opereze conform programului publicat.

Știrea inițială

Cererea de intrare în insolvență a companiei aeriene Dan Air a fost înregistrată joi, 22 octombrie, la Tribunalul Ilfov, Secția I civilă, în dosarul nr. 3523/93/2026.

Solicitarea este întemeiată pe articolul 66 alineatul (10) din Legea nr. 85/2014, care prevede judecarea de urgență a cererii debitorului, în termen de 10 zile de la depunere, în camera de consiliu, fără citarea părților. Instanța nu a stabilit încă un termen de judecată.

Dan Air, profit în 2025, dar datorii în creștere

Potrivit datelor financiare raportate la Ministerul Finanțelor, Dan Air a înregistrat în 2025 o cifră de afaceri de aproximativ 224,2 milioane de lei, față de 176,1 milioane de lei în 2024.

Compania a încheiat anul 2025 cu un profit net de 11,6 milioane de lei, după ce în 2024 înregistrase pierderi de 10,9 milioane de lei.

În schimb, datoriile totale au crescut de la 90,2 milioane de lei în 2024 la 126,3 milioane de lei în 2025, ceea ce înseamnă o majorare de peste 36 de milioane de lei într-un singur an.

Capitalurile proprii au rămas negative, la minus 23,3 milioane de lei, ceea ce înseamnă că valoarea datoriilor companiei depășea valoarea activelor sale.

De la Just Us Air la Dan Air

Compania aeriană românească a fost înființată în 2017 de pilotul Dan Iuhas, sub numele Just Us Air. Inițial, societatea a operat zboruri pentru alți transportatori aerieni, printre care Transavia, TUI, Air Serbia, Wizz Air și AnimaWings.

Ulterior, compania și-a schimbat numele în Dan Air și a început să dezvolte propria rețea de curse regulate.

În iunie 2023, Dan Air a început să opereze zboruri regulate de pe Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav, fiind primul transportator care a lansat astfel de curse de pe noul aeroport.

La sfârșitul anului 2023, compania și-a mutat operațiunile regulate la Aeroportul Internațional „George Enescu” din Bacău, unde a deschis o bază operațională și a introdus curse către mai multe destinații europene.

Dan Air figurează și pe lista companiilor membre ale Asociației Internaționale a Transportului Aerian (IATA), organizație care reprezintă transportatorii aerieni la nivel internațional.

Dan Air își continuă activitatea

Compania aeriană Dan Air își va continua activitatea, operând curse regulate de pe aeroporturile din București și Bacău către mai multe destinații internaționale.

De la Bacău, rețeaua de zboruri a companiei cuprinde destinații precum Londra, Dublin, Bruxelles, Milano, Torino și Bologna. Pe site-ul oficial sunt prezentate și rute către Barcelona și Madrid.

De la București, Dan Air are în program curse către Dublin, în Irlanda, și Damasc, capitala Siriei. În rețeaua de destinații publicată de companie figurează și ruta București–Ibiza, din Spania.

AnimaWings a depus o nouă cerere de insolvență

Dan Air este cea de-a doua companie aeriană românească care solicită intrarea în insolvență în ultimele săptămâni.

AnimaWings a depus prima cerere la Tribunalul București pe 30 septembrie 2026, însă instanța a respins solicitarea pe 14 octombrie.

Miercuri, 20 octombrie, AnimaWings a depus o nouă cerere de insolvență, înregistrată în dosarul nr. 44113/3/2026, primul termen de judecată fiind stabilit pentru 28 octombrie.

Separat, pe rolul Tribunalului București se află cererile formulate de 27 de creditori ai companiei, printre care Banca Transilvania, ROMATSA și mai multe aeroporturi din România.