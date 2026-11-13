Peste 240 de autorități, instituții, companii și mai mult de 5.500 de angajați au revendicat de la STB datorii de peste 3 miliarde de lei. Topul creditorilor societății aflate în insolvență

Cei 5.805 de creditori înregistrați ai STB, dintre care 5.561 de angajați, au solicitat în total creanțe de 3,037 de miliarde lei.

Din total, au fost acceptate în această primă fază 1,63 miliarde de lei, adică aproximativ 53%.

Pentru moment au fost respinse datorii reclamate 1,124 de miliarde de lei, iar cele aflate sub condiție suspensivă – aflate, de exemplu, încă în litigii sau parte a unor garanții în evaluare – se ridică la 227,09 milioane de lei.

Creanțe salariale revendicate de angajați se ridică la 25,8 milioane de lei, din care au fost acceptate 22,5 de milioane de lei, altele, de 1,67 milioane de lei, fiind aflate sub condiție suspensivă.

Sumele se află în Tabelul preliminar al obligațiilor debitorului Societatea de Transport București (STB), publicat vineri, un document care se întinde pe 186 de pagini, întocmit de administratorul judiciar. Este vorba de consorțiul format din EURO INSOL SPRL, TURMAC INSOLVENCY SPRL şi CERES INSOLV SPRL, desemnat după ce Tribunalul București a admis, pe 8 septembrie, cererea STB de intrare în insolvență, în calitate de debitor, o nouă cerere depusă pe 25 august,, cu nouă bibliorafturi atent verificate, așa cum anunța primarul general Ciprian Ciucu, după de cererea inițială a fost respinsă.

Un plan de reorganizare, implicit unul de rambursare a datoriilor este estimat să fie finalizat în aproximativ un an, după soluționarea tuturor contestațiilor previzibile, așa cum declara Remus Borza, managing partner la Euro Insol SPRL, una dintre societățile care fac parte din consorțiul menționat, într-un amplu interviu acordat reporterului Mediafax, la începutul lunii septembrie, la momentul în care administratorul judiciar începea să strângă documente pentru întocmirea tabelului publicat vineri.

„Putem vorbi de aprobare a planului de restructurare cam de azi într-un an. Pentru că sunt câteva sute de creditori, va fi evident, adică este evident pentru mine că vor fi contestații care vor ține pe loc procedura. Or, până când nu avem un tabel definitiv și tabel definitiv nu ai decât după ce soluționezi toate contestațiile la tabelul preliminar, nu poți veni cu un plan de reorganizare. Și estimez undeva 10-12 luni să se întindă etapa asta de contestații. Peste un an de zile, sigur, se va propune un plan de reorganizare de către debitoare sau de către consorțiu de administrator judiciar sau împreună, probabil pe o perioadă de 3 ani – 2 ani, 3 ani minim – în care va fi inclus și un grafic de rambursare a creanțelor. Ați întrebat dacă ANAF e creditor. Da, e un creditor mare cu 1,4 miliarde de lei, deci e creditorul majoritar. Sunt și furnizorii de energie, că ați întrebat și de ei, sunt și ei creditori, și de carburanți, sunt și ei creditori, că nu toate autobuze și troleibuzele merg pe curent, unele mai merg și pe motorină, majoritatea de fapt”, a declarat Remus Borza în interviul acordat Mediafax.

Cele mai mari datorii ale STB

Cea mai mare sumă solicitată și acceptată este creanța garantată care îi revine Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), în valoare de 1,335 miliarde de lei.

Creanța ANAF reprezintă 81,63% din totalul creanțelor acceptate.

BMF GRUP SOLUȚII INTEGRATE SRL – care oferă servicii integrate de proiectare și construcție, management de proiect, property și facility management – are o creanță acceptată de 45,3 milioane de lei (2,77%).

ROMPETROL DOWNSTREAM SRL – divizia de retail și comercializare a carburanților din România a grupului KMG International -– a solicitat o creanță de 37,18 milioane de lei (i s-a respins suma de 1.000 de lei) – 2,27%.

ROMPREST SERVICII INTEGRATE SRL – furnizor de servicii integrate și curățenie – revendică o datorie de 29,2 de milioane de lei, din care a fost acceptată în prezent suma de 28,8 milioane de lei (1,76%).

ELECTROPUTERE VFU PAȘCANI SA – specializată în repararea, modernizarea și fabricarea materialului rulant – a reclamat suma de 1,09 miliarde de lei, din care creanța acceptată în acest stadiu este de 27,47 milioane de lei (1,67%).

TINMAR ENERGY SA – furnizor de energie electrică – a revendicat și i s-a acceptat creanța de 18,45 de milioane de lei (1,12%).

Creanțele revendicate de cei peste 5.500 de salariați, luați împreună, au o cotă de 1,38%.

Restul creanțelor au o cotă de sub 1% din totalul celor acceptate.

DOCUMENTINTERGRAL: Tabel preliminar creante STB