Restructurările la STB continuă și în 2027. Remus Borza: „Vor urma și alte concedieri”

Remus Borza a declarat vineri, într-o conferință de presă organizată la Primăria Capitalei, că restructurarea începută în această toamnă reprezintă doar prima etapă a reorganizării STB. O nouă reducere a personalului este programată pentru ianuarie-februarie 2027, când administratorul judiciar intenționează să reducă și mai mult numărul funcțiilor de conducere.

„Am desființat 44 de funcții de conducere din 163, deci au mai rămas 119. Asta e doar prima etapă, primul val. O să mai urmeze o etapă de restructurare, probabil în ianuarie, februarie, când vom înjumătăți numărul boierilor, al directorilor și sigur că am desființat tot compartimentul consilierilor generali”, a declarat Remus Borza.

STB va avea 7.000 de angajați în următorii trei ani

Administratorul judiciar a explicat că restructurarea se va desfășura pe parcursul următorilor trei ani, iar obiectivul este reducerea personalului la aproximativ 7.000 de angajați.

„În final, STB, peste trei ani de zile, va trebui să fie o societate mult mai suplă și mai eficientă și care să numere undeva la șapte mii de salariați, deci, cu alte cuvinte, vor urma și alte concedieri”, a menționat Borza.

Acesta a explicat că schema de personal a STB este supradimensionată și că salariile consumă o mare parte din veniturile companiei. În primele zece luni ale anului, cheltuielile salariale au fost de 1,01 miliarde de lei și au reprezentat 81% din veniturile de 1,2 miliarde de lei. În aceeași perioadă, pierderile companiei au ajuns la 767 de milioane de lei.

Concediile medicale și abaterile disciplinare, printre criteriile concedierilor

Borza a menționat printre criteriile de concediere abaterile disciplinare, cumulul pensiei cu salariul și apropierea de vârsta pensionării, dar și folosirea nejustificată a concediilor medicale de către unii angajați.

„Pleacă cei cu calificative proaste la evaluările anuale (…), pleacă cei care cumulează pensia cu salariul, pleacă cei care mai au un an până la pensie (…), pleacă cei cu abateri disciplinare”, a declarat Remus Borza.

În privința concediilor medicale, administratorul judiciar a menționat că unii angajați au acumulat numeroase zile de concediu fără să aibă un diagnostic real.

Potrivit cifrelor prezentate de Borza, angajații STB au acumulat anul trecut 176.000 de zile de concediu medical, care au costat compania 55 de milioane de lei. Acesta a afirmat că unii salariați lucrau pentru agenții de turism sau firme de transport în timp ce figurau în concediu medical.

În paralel, STB are în desfășurare 67 de concursuri pentru posturi de șofer și vatman, aflate deja în etapa interviurilor. Borza a explicat că societatea vrea să înlocuiască angajații cu probleme disciplinare și să întinerească personalul, a cărui medie de vârstă este de 56 de ani.

„Logica este să scăpăm de niște oameni care au călcat pe bec și să aducem alții curați”, a declarat administratorul judiciar.

Primarul Capitalei: Insolvența este singura șansă de salvare a STB

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, susține continuarea reorganizării STB și consideră că intrarea în insolvență a fost necesară pentru evitarea falimentului. Edilul a menționat că solicitase conducerii companiei și sindicatelor un plan de restructurare, care să includă modificarea contractului colectiv de muncă și digitalizarea societății, însă un astfel de plan nu a fost prezentat în cele șase luni pe care le-au avut la dispoziție.

„Este singura noastră șansă de a salva STB. Acest proces de insolvență. De a salva locurile de muncă ale oamenilor cinstiți care muncesc în STB”, a declarat primarul general.

Acesta a avertizat că, dacă procedura de insolvență nu va fi finalizată în următorii trei-patru ani, alternativa ar putea fi falimentul societății.

Aproape 800 de angajați STB au primit preavize

Noua etapă de restructurare anunțată vineri urmează concedierilor colective prezentate în această săptămână, când STB a anunțat emiterea a 796 de preavize.

În prima etapă a reorganizării au fost desființate și 919 posturi vacante, ceea ce a redus organigrama societății de la 10.137 la 8.428 de posturi.

Printre angajații vizați se numără 120 de șoferi de autobuz și troleibuz și 50 de vatmani.

STB se află în insolvență din septembrie 2026, iar procedura urmărește reducerea cheltuielilor și reorganizarea activității companiei, care a acumulat datorii de ordinul miliardelor de lei.