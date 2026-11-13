Tren Metropolitan Cluj: A fost desemnat câștigătorul contractului pentru modernizarea căii ferate pe lotul 2

Oferta câștigătoare pentru proiectul care vizează viitorul Tren Metropolitan Cluj a fost depusă de compania Swietelsky Construct SRL, care îl are ca subcontractant pe SPIACT Craiova. Valoarea propusă este de 93.683.835,36 lei, fără TVA, potrivit anunțului făcut vineri de CFR SA, prin Sucursala Regională de Căi Ferate Cluj.

Lotul 2 cuprinde lucrări pe linia ferată 412, pe sectoarele Apahida – Jucu și Jucu – Bonțida. Intervențiile vizează în total 25,4 kilometri de cale ferată, calculați prin însumarea lungimilor de pe ambele fire de circulație.

Lucrările prevăd înlocuirea șinelor, traverselor și balastului, precum și intervenții asupra aparatelor de cale și instalațiilor aferente. După modernizare, infrastructura va trebui să permită circulația trenurilor cu viteze de până la 120 km/h.

Contractul depinde de aprobarea finanțării

Procedura de achiziție a fost publicată în SEAP în decembrie 2025 și este împărțită în două loturi, cu o valoare totală estimată de 227,16 milioane de lei, fără TVA.

CFR precizează că încheierea contractului pentru Lotul 2 este condiționată de îndeplinirea cerințelor legale și de aprobarea finanțării.

Cinci comune și Cluj-Napoca

Proiectul Trenului Metropolitan Cluj este inclus în investițiile finanțate prin Programul Transport 2021–2027, Prioritatea 6 – Trenuri metropolitane în nodurile urbane, precum și prin alte surse legal constituite.

Potrivit Primăriei Cluj-Napoca, proiectul prevede introducerea unui serviciu de transport feroviar pe un traseu care va traversa cinci comune – Gârbău, Baciu, Apahida, Jucu și Bonțida – precum și municipiul Cluj-Napoca.

Autoritățile estimează că traseul integral va fi parcurs în aproximativ 65 de minute, cu o frecvență de două trenuri pe oră.