Eurostat: România, printre țările UE care reciclează cel mai puțin deșeurile textile

Peste jumătate din cantitatea de deșeuri textile generată în Uniunea Europeană în 2024 a provenit din gospodării. În același an, au fost tratate 1,4 milioane de tone, echivalentul a 63% din totalul deșeurilor textile generate, arată Eurostat.

Din deșeurile textile tratate în UE, 78% au fost reciclate, în timp ce 13% au fost incinerate în operațiuni de recuperare a energiei. Alte 8% au ajuns la depozitele de deșeuri, iar 1% au fost incinerate fără recuperarea energiei.

Italia a fost cel mai mare generator de deșeuri textile, cu 441.736 de tone, fiind urmată de Franța, cu 339.965 de tone, și Germania, cu 212.107 tone.

În ceea ce privește reciclarea, Italia și Franța au raportat cele mai mari ponderi, de câte 98%. Au urmat Lituania, cu 87%, și Slovenia, cu 83%.

La polul opus s-au aflat Letonia, unde rata raportată a fost de 0%, Estonia, cu 5%, și România, cu 23%. În cazul României, Eurostat precizează că datele disponibile sunt aferente anului 2022, nu anului 2024.