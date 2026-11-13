Prima pagină » Economic » Eurostat: România, printre țările UE care reciclează cel mai puțin deșeurile textile

Eurostat: România, printre țările UE care reciclează cel mai puțin deșeurile textile

România se numără printre țările Uniunii Europene cu cele mai mici rate de reciclare a deșeurilor textile, cu numai 23%, potrivit celor mai recente date disponibile pentru țara noastră, aferente anului 2022. La nivelul UE, în 2024 au fost generate 2,3 milioane de tone de deșeuri textile, arată datele publicate vineri de Eurostat.
Eurostat: România, printre țările UE care reciclează cel mai puțin deșeurile textile
Foto: pixabay.com
Cosmin Pirv
13 nov. 2026, 12:35, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Peste jumătate din cantitatea de deșeuri textile generată în Uniunea Europeană în 2024 a provenit din gospodării. În același an, au fost tratate 1,4 milioane de tone, echivalentul a 63% din totalul deșeurilor textile generate, arată Eurostat.

Din deșeurile textile tratate în UE, 78% au fost reciclate, în timp ce 13% au fost incinerate în operațiuni de recuperare a energiei. Alte 8% au ajuns la depozitele de deșeuri, iar 1% au fost incinerate fără recuperarea energiei.

Italia a fost cel mai mare generator de deșeuri textile, cu 441.736 de tone, fiind urmată de Franța, cu 339.965 de tone, și Germania, cu 212.107 tone.

În ceea ce privește reciclarea, Italia și Franța au raportat cele mai mari ponderi, de câte 98%. Au urmat Lituania, cu 87%, și Slovenia, cu 83%.

La polul opus s-au aflat Letonia, unde rata raportată a fost de 0%, Estonia, cu 5%, și România, cu 23%. În cazul României, Eurostat precizează că datele disponibile sunt aferente anului 2022, nu anului 2024.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Un secret bine păzit la Înalta Curte: cum a fost extras din pușcărie primarul din Cernavodă, după o condamnare definitivă de 4 ani pentru corupție, cu un prejudiciu de 9,3 milioane de lei
G4Media
S-a aflat acum! Cine e tânărul de 21 de ani care a intervenit în bătaia dintre starul UFC și luptătorii din Daghestan
GSP.ro
George Simion îl acuză pe Nicușor Dan că a orchestrat demiterea lui Bolojan, instalarea unui alt premier și blocarea protestului pentru Georgescu: ”Ori minte el, ori mint eu. A treia posibilitate nu există”
Gandul
Vlad Bălțățeanu i-a recunoscut medicului psihiatru cum a murit Valentina din Olt, de fapt: 'Am vrut să dau în ea cu coada de mătură, nu să o înțep'
Cancan
FOTO. Cum arată prezentatoarea TV care se iubea de 10 ori pe săptămână cu celebrul fotbalist
Prosport
PSD, principalul aspirator de suveraniști și traseiști. Noua harta politică a Parlamentului României.
Libertatea
Electronicele vechi pe care mulți le păstrează prin casă pot ascunde metale prețioase. Unde se găsește aurul și de ce nu ar trebui aruncate la gunoi
CSID
O Dacia Duster 2025 este scoasă la vânzare cu mai puțin de 50.000 KM la bord. Ce preț cere proprietarul?
Promotor