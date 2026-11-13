Profiturile marilor companii europene cresc în ritm record. Care sunt sectoarele cu cele mai mari câștiguri?

Profiturile companiilor incluse în indicele bursier STOXX 600, care urmărește evoluția acțiunilor a 600 de companii importante de pe piețele europene, ar urma să crească, în total, cu 25% în trimestrul al treilea din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor LSEG I/B/E/S, citate de Reuters.

Estimarea se bazează pe rezultatele financiare publicate de 265 de companii și pe calculele analiștilor pentru firmele care încă nu și-au prezentat bilanțurile.

Indicele reunește companii din mai multe țări și sectoare economice, printre care grupuri industriale, bănci, producători de energie și companii din domeniul tehnologiei.

Energia conduce creșterea profiturilor

Cele mai mari câștiguri sunt așteptate în sectorul energetic, unde profiturile ar urma să crească cu aproape 151% față de trimestrul al treilea din 2025.

Această evoluție explică o mare parte din avansul general de 25% estimat pentru companiile europene.

Totuși, creșterea nu se limitează la producătorii de energie. Dacă aceștia sunt excluși din calcul, profiturile celorlalte companii ar urma să urce cu 10%, peste estimarea de 9,5% din săptămâna precedentă.

Datele arată și o creștere a veniturilor, adică a sumelor obținute de companii din vânzarea produselor și serviciilor. Acestea ar urma să fie cu 12% mai mari decât în aceeași perioadă a anului trecut, respectiv cu 7% dacă este exclus sectorul energetic.

Petrolul și gazele au adus câștiguri importante

Creșterea profiturilor din energie este legată în special de scumpirea petrolului și gazelor în timpul conflictului cu Iranul, dar și de câștigurile mai mari obținute de rafinării.

Companii precum Shell și TotalEnergies au raportat cele mai mari profituri trimestriale din 2022.

Rafinăriile au beneficiat de diferența mai mare dintre costul petrolului brut și prețul produselor obținute din prelucrarea acestuia, precum benzina și motorina. Această diferență influențează direct câștigurile companiilor petroliere.

Nu toate sectoarele au avut însă aceeași evoluție. Datele Reuters publicate la sfârșitul lunii octombrie indicau perspective mai slabe pentru sectorul imobiliar și pentru companiile care depind de cheltuielile consumatorilor pentru automobile, comerț și divertisment.

Inteligența artificială aduce comenzi noi industriei

Dincolo de energie, investițiile în inteligența artificială contribuie la creșterea activității industriale europene.

Dezvoltarea centrelor de date, care asigură infrastructura necesară sistemelor de inteligență artificială, crește cererea pentru echipamente electrice, sisteme de răcire și tehnologii de automatizare.

Un exemplu este Siemens, grupul industrial german care produce echipamente pentru fabrici, clădiri, infrastructură electrică și transport feroviar.

Compania a raportat pentru trimestrul încheiat la 30 septembrie comenzi în valoare record de 34,77 miliarde de euro, cu 58% mai mari decât în aceeași perioadă a anului precedent.

Veniturile Siemens au crescut cu 11%, la 23,68 miliarde de euro, iar profitul activităților industriale a urcat cu 22%, la 3,89 miliarde de euro.

Creșterea comenzilor a fost susținută de contractele pentru trenuri și de cererea pentru echipamente utilizate în centrele de date, în special din Europa și Statele Unite.

Siemens și-a îmbunătățit estimările de creștere pe termen mediu și anticipează un avans anual al veniturilor de 7%–11%, comparativ cu intervalul anterior de 6%–9%.

Cheltuielile publice și consumul susțin perspectivele pentru 2027

Analiștii băncii elvețiene UBS consideră că rezultatele companiilor europene sunt susținute și de investițiile publice, de dezvoltarea infrastructurii și de evoluția consumului.

Cheltuielile pentru apărare, modernizarea rețelelor electrice și extinderea capacităților industriale pot aduce noi contracte companiilor europene.

Într-o analiză publicată în această săptămână, citată de Reuters, UBS estimează că profiturile pe acțiune ale companiilor din STOXX 600 ar putea crește cu 13% în 2027, peste estimarea medie a pieței, de aproximativ 10%.

UBS consideră că investițiile în industrie și tehnologie vor continua să susțină profiturile și anul viitor, alături de eventuale reduceri ale costurilor energiei și de îmbunătățirea puterii de cumpărare.

Bursele europene au atins noi recorduri

Rezultatele financiare au susținut și creșterea prețurilor acțiunilor europene.

Indicele STOXX 600 a atins joi un nou nivel record, investitorii fiind încurajați de profiturile companiilor, de scăderea recentă a prețurilor energiei și de interesul mai mare pentru firmele europene.

O parte dintre investitori și-au redus expunerea la companiile americane și asiatice asociate inteligenței artificiale, orientându-se către alte sectoare și piețe.

Acțiunile Siemens au crescut joi cu 1,7%, iar cele ale grupului elvețian Adecco, specializat în recrutare și servicii de personal, au urcat cu 14,7%. De asemenea, Adecco a raportat un profit operațional trimestrial peste așteptările analiștilor. Profitul operațional arată câștigul obținut din activitatea curentă a unei companii, înaintea unor cheltuieli precum dobânzile și impozitele.

Rezultatele nu sunt însă uniforme. Analiștii Société Générale au avertizat că avansul burselor europene ar putea fi limitat în perioada următoare, din cauza riscurilor economice și politice.

Săptămâna viitoare sunt așteptate rezultatele financiare ale altor nouă companii din STOXX 600, inclusiv ale producătorului francez de trenuri Alstom. Aceste raportări vor completa imaginea evoluției profiturilor companiilor europene în trimestrul al treilea.