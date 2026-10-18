Rezervele de gaze ale Ucrainei au atins cel mai ridicat nivel din ultimii șase ani, în ciuda intensificării atacurilor Rusiei asupra sectorului energetic

Directorul general al Naftogaz, Sergii Fedorenko, a declarat pentru Reuters că Rusia a atacat activele Naftogaz de peste 400 de ori până în prezent în acest an, de două ori mai multe decât în ​​2025.

„Anul acesta, majoritatea instalațiilor noastre au fost atacate”, a declarat Fedorenko.

Potrivit acestuia, instalațiile de producție, procesare și transport de petrol și gaze, precum și centralele termice din regiunile din prima linie, au fost afectate.

Fedorenko a declarat că Naftogaz a reușit să aducă volumul rezervelor din instalațiile de depozitare subterane la 16 miliarde de metri cubi, cel mai mare nivel din 2020, potrivit Reuters.

Ucraina a început sezonul de încălzire precedent cu rezerve mai mici de 14 miliarde de metri cubi. Guvernul a declarat că țara are nevoie de cel puțin 13,2 miliarde de metri cubi de gaze în rezervă pentru a trece cu bine de sezonul rece.

Cum se explică stocarea de gaze

Creșterea rezervelor vine în contextul unei scăderi a consumului în acest an, în mare parte din cauza faptului că atacurile rusești asupra infrastructurii industriale au forțat deja închiderea unor fabrici.

Fedorenko estimează că, în 2026, consumul de gaze va scădea la aproximativ 20 miliarde de metri cubi, față de 21 miliarde de metri cubi în 2025. El a spus că este dificil să faci predicții în timpul unui război, când totul se poate schimba în orice moment.

„Până la începutul sezonului de încălzire, continuăm să ne refacem și să ne refacem producția distrusă”, a spus el. „Privim înainte cu prudență. În fiecare dimineață mă trezesc și îmi verific telefonul pentru a vedea dacă vreuna dintre instalațiile noastre a fost afectată peste noapte”.

Ucraina este un importator net de gaze. Din 2015, a încetat să mai cumpere gaz rusesc direct, importând în schimb de la furnizori europeni, în principal prin Polonia, Slovacia și Ungaria.

Înghețurile abundente și grevele rusești asupra instalațiilor de depozitare subterane au obligat Naftogaz să importe un record de 7,8 miliarde de metri cubi de gaze în 2025 și în primul trimestru al anului 2026, a declarat Fedorenko.

Contracte până în primăvară

„Am contractat livrări special pentru sezonul de încălzire, ceea ce înseamnă că avem contracte pentru livrare într-o perioadă definită – decembrie până în martie”, a spus el.

Ucraina operează cele mai mari instalații subterane de stocare a gazelor din Europa, cu o capacitate de aproximativ 30 miliarde de metri cubi, iar Fedorenko a declarat că Kievul a propus ca UE să stocheze acolo o parte din rezervele sale de gaze, alocând o treime din capacitate în acest scop, mai arată sursa citată.