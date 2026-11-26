Investiția a fost anunțată de ministrul britanic de Externe, Ed Miliband, care a precizat că noul parc eolian va contribui la consolidarea rezervelor de energie ale Ucrainei, în contextul războiului cu Rusia, care se apropie de pragul de cinci ani.

Locația în care va fi construită instalația nu a fost dezvăluită, potrivit The Guardian. Proiectul urmează să fie construit și operat de Elementum Energy, o companie înregistrată în Marea Britanie, cu birouri la Londra, Kiev și Odesa.

„Investiția va contribui la realizarea unor noi capacități majore de producție a energiei regenerabile, va consolida independența energetică a Ucrainei și va sprijini redresarea acesteia, aprofundând totodată parteneriatul economic dintre țările noastre”, a declarat Miliband.

Marea Britanie a oferit peste 770 de milioane de lire pentru refacerea sistemului energetic ucrainean

Guvernul britanic a oferit până în prezent peste 770 de milioane de lire sterline pentru reconstruirea sistemului energetic al Ucrainei. Sprijinul include ajutor de urgență, dar și investiții pe termen lung în energie regenerabilă și producție nucleară, pentru reducerea dependenței țării de gaz.

Potrivit estimărilor, atacurile Rusiei au distrus sau avariat peste 80% din capacitatea de producție a energiei electrice pe care Ucraina o avea înainte de război. Cea mai mare parte a acestei capacități era alimentată cu gaz importat din Rusia.

De la invazia pe scară largă din 2022, Ucraina ar fi instalat peste 3 GW de capacități de producție a energiei regenerabile, echivalentul a aproximativ 20% din capacitatea totală instalată a țării. Aproximativ o treime din noile capacități provin din energia eoliană.

„În timp ce Rusia încearcă să arunce Ucraina în întuneric, Marea Britanie ajută Ucraina să construiască sistemul energetic sigur și rezilient de care are nevoie pentru viitor”, a afirmat ministrul britanic.

Noi atacuri rusești asupra infrastructurii energetice

Anunțul investiției vine la câteva zile după reluarea atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice ucrainene. Miercuri, loviturile asupra unei centrale termice din apropierea orașului Odesa, în sud-vestul Ucrainei, au provocat întreruperi ale alimentării cu energie electrică, încălzire și apă în unele zone ale orașului.

DTEK, cel mai mare investitor privat din sectorul energetic ucrainean, a transmis că atacul a fost al treilea atac masiv asupra centralelor sale electrice înregistrat numai în luna noiembrie, în condițiile în care temperaturile de iarnă sunt în scădere.

DTEK a devenit prima companie care a construit un parc eolian într-o zonă de război, după finalizarea primei etape a proiectului Tyligulska, în 2023. Instalația, amplasată în regiunea sudică Mikolaiv, la aproximativ 60 de mile de linia frontului, produce suficientă energie curată pentru aproximativ 200.000 de locuințe.

A doua etapă a parcului eolian Tyligulska era programată inițial să fie finalizată până la sfârșitul anului 2026.