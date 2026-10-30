Scandal la reuniunea G20: Marco Rubio a anulat fotografia oficială după ce europenii au refuzat să apară alături de Serghei Lavrov

Tensiunile au devenit vizibile încă de la începutul întâlnirii G20, după ce mai mulți oficiali europeni au amenințat că vor boicota fotografia oficială de grup din cauza prezenței ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov, potrivit AP.

Secretarul de Stat american Marco Rubio a decis anularea fotografiei.

Apelul lui Rubio

În deschiderea reuniunii, Rubio a făcut apel la unitate în fața crizelor economice și geopolitice care afectează ordinea internațională.

„Ne aflăm într-un moment critic. Ne confruntăm cu o serie de crize economice și geopolitice interconectate”, le-a spus acesta participanților.

Rubio a menționat perturbările de pe piețele energetice și alimentare, problemele comerciale și libertatea de navigație.

Printre subiectele dificile de pe agenda reuniunii se numără războiul ruso-ucrainean, conflictul dintre SUA, Israel și Iran, tarifele comerciale americane și disputele dintre China și statele vecine din Marea Chinei de Sud.

Fără comunicat comun după reuniunea G20

Participanții nu se așteaptă la un acord asupra principalelor subiecte și nici la adoptarea unui comunicat comun la finalul reuniunii de sâmbătă.

Diplomați prezenți la discuții au descris prima sesiune drept una cordială, dar au subliniat că Rusia își menține poziția în privința războiului din Ucraina și se opune aderării Poloniei la G20.

Ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, a declarat că divergențele sunt greu de depășit în condițiile în care la aceeași masă se află reprezentanți ai unor state implicate în conflicte.

„Avem războaie în desfășurare și avem participanți la aceste războaie în jurul mesei, așa că este foarte dificil să convenim asupra unei poziții comune”, a afirmat Sikorski.

Mai mulți participanți au spus că delegațiile au convenit totuși să încerce să depășească diferendele și să pregătească summitul liderilor G20 din decembrie, găzduit de președintele Donald Trump în Florida.

Europenii au refuzat fotografia alături de Serghei Lavrov

Prezența ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov, a provocat nemulțumiri în rândul delegațiilor europene.

Mai mulți oficiali au refuzat să apară în fotografia oficială alături de acesta, iar Marco Rubio a renunțat la momentul tradițional pentru a evita ca disputa să umbrească discuțiile.

Ministrul britanic de Externe, Ed Miliband, a criticat acțiunile Moscovei și a cerut eforturi pentru o pace durabilă în Ucraina.

„Un atac nu doar asupra Ucrainei, ci asupra tuturor, care calcă în picioare dreptul internațional, suveranitatea și autodeterminarea”, a declarat Miliband.

„Nu există normalitate în relația cu Rusia”

La rândul său, ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a afirmat că „nu există normalitate în relația cu Rusia”, dar a subliniat că disputele trebuie discutate la masa negocierilor.

Lavrov a criticat, la rândul său, perspectiva aderării Poloniei la G20. El a spus că Moscova nu vede niciun motiv pentru invitarea Varșoviei și a susținut că Polonia „nu aduce nimic” grupului.

Întrebat despre posibilele negocieri trilaterale dintre Rusia, Ucraina și SUA, programate pentru luna viitoare, Lavrov a afirmat că poziția președintelui Volodimir Zelenski privind atacurile cu rază lungă de acțiune asupra Rusiei nu ajută la pregătirea discuțiilor.

Africa de Sud, exclusă de pe lista invitaților

O altă dispută privește absența Africii de Sud, membru fondator al G20 și singura țară africană din grup. Administrația Trump nu a invitat Pretoria, decizie contestată de mai multe state participante.

Africa de Sud a respins ideea că absența sa ar fi voluntară. Purtătoarea de cuvânt a ministrului sud-african de Externe, Phindile Kunene, a declarat că țara este pregătită să participe „pe picior de egalitate cu ceilalți membri” atunci când Marea Britanie va prelua președinția G20, anul viitor.

Nici Ucraina, care nu face parte din G20, nu a primit invitație la reuniunea din acest an. În schimb, Polonia participă ca invitat și urmărește obținerea statutului de membru, cu sprijinul Statelor Unite.

Războiul din Iran, un alt subiect de tensiune

Reuniunea are loc și pe fondul temerilor privind o posibilă nouă intervenție militară americană împotriva Iranului.

Washingtonul a indicat că libertatea de navigație, în special prin Strâmtoarea Ormuz, Marea Roșie și Marea Neagră, reprezintă una dintre prioritățile discuțiilor.

Marco Rubio a avut întâlniri separate cu ministrul saudit de Externe, Faisal bin Farhan, și cu omologul turc, Hakan Fidan, a cărui țară a avut un rol de mediator în regiune.

Potrivit Associated Press, oficiali americani au transmis mai multor state din Orientul Mijlociu să se pregătească pentru posibilitatea unor noi atacuri asupra Iranului după alegerile intermediare de marți din SUA.