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Petrolier încărcat, lovit de un proiectil în timp ce părăsea Strâmtoarea Ormuz 

Atac asupra unui petrolier încărcat cu țiței în Strâmtoarea Ormuz. Nava a fost lovită de un proiectil în timp ce părăsea zona, iar incidentul ridică noi semne de întrebare privind siguranța transportului maritim prin această rută strategică. UKMTO a confirmat atacul.
Petrolier încărcat, lovit de un proiectil în timp ce părăsea Strâmtoarea Ormuz 
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Luiza Moldovan
31 oct. 2026, 01:56, Știri externe
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Un petrolier încărcat a fost lovit de un proiectil de origine necunoscută în timp ce ieșea din Strâmtoarea Ormuz, potrivit Agenției britanice pentru operațiuni comerciale maritime (UKMTO).

Nu au fost raportate victime în rândul echipajului și nici efecte asupra mediului, iar autoritățile investighează incidentul.

UKMTO a transmis că a primit informații despre atac de la o sursă verificată.

Nu este cunoscut nici denumirea navei, nici tipul proiectilului

Agenția, afiliată Marinei Regale britanice, nu a precizat numele navei și nici tipul proiectilului care a lovit-o.

Totodată, nu a fost stabilit cine se află în spatele atacului.

Potrivit CBS News, incidentul a avut loc în jurul orei locale 19:30, în timp ce petrolierul naviga pe ruta sudică de ieșire din strâmtoare. Această rută este recomandată de Statele Unite pentru tranzitul navelor comerciale.

UKMTO a confirmat că nu au fost raportate răniți și nici poluare în urma incidentului. Agenția a cerut navelor care tranzitează zona să manifeste prudență.

Astfel de atacuri au avut loc tot mai des în ultimele zile

Informația a fost relatată și de Reuters, care a precizat că autoritățile britanice au primit raportarea privind lovirea petrolierului și că incidentul se află în curs de investigare.

Atacul are loc într-o perioadă de tensiuni puternice în Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de petrol.

În ultimele zile, mai multe nave comerciale au fost implicate în incidente în zonă.

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