Raport despre persecuția creștinilor în Africa: Torturați, înfometați, obligați să se convertească la Islam / Terorismul jihadist se extinde masiv

Un nou raport al organizației Aid to the Church in Need (ACN) avertizează că șase dintre cele zece țări cele mai afectate de terorism se află în Africa, iar persecuția împotriva creștinilor se agravează în mai multe state.

Documentul, intitulat „Persecuted and Forgotten?” („Persecutați și uitați?”), analizează situația creștinilor din 18 țări în perioada 2024-2026, dintre care șapte sunt africane.

Potrivit autorilor, grupările legate de Statul Islamic și organizațiile afiliate Al-Qaeda, inclusiv JNIM, se deplasează peste granițele Nigeriei, Burkina Faso, statului Mali și Nigerului. Mobilitatea acestora îngreunează intervenția autorităților și contribuie la extinderea violențelor în regiune.

Raportul atrage atenția că Africa a devenit un epicentru al terorismului global, tendință evidențiată și de Indicele Global al Terorismului 2026.

În statele afectate, creștinii sunt vizați direct de grupările jihadiste sau ajung victime ale conflictelor religioase și comunitare.

În nordul Nigeriei și în centrul Sahelului, atacurile asupra bisericilor, clericilor și satelor creștine sunt însoțite de răpiri, asasinate și decapitări.

Nigeria, Mozambic și Sudan, printre cele mai afectate țări

În Nigeria, comunitățile creștine sunt ținta atacurilor în masă, a crimelor și răpirilor.

Violențele împotriva localităților cu populație majoritar creștină din regiunea Middle Belt au contribuit la strămutarea a peste trei milioane de persoane în interiorul țării, potrivit raportului.

Situația este extrem de gravă și în Mozambic, în special în provincia Cabo Delgado, unde militanți afiliați Statului Islamic au atacat sate, au ucis și răpit credincioși și au distrus biserici.

Organizația estimează că peste 2.000 de creștini au fost uciși în provincie de la începutul insurgenței, în octombrie 2017.

Grupările extremiste urmăresc să instituie un califat islamic și să preia controlul asupra resurselor minerale din regiune.

În pofida intervenției militare a Rwandei și a altor state vecine, violențele continuă.

În Sudan, războiul izbucnit în 2023 între armata națională și Forțele de Sprijin Rapid a provocat o criză umanitară majoră.

Conflictul a strămutat milioane de oameni și a provocat peste 150.000 de morți, estimările ajungând chiar la 250.000.

Creștinii au fost afectați în mod disproporționat: peste 100 de biserici au fost avariate sau distruse, preoți au fost torturați, iar unii credincioși au fost amenințați cu înfometarea dacă refuză să renunțe la credință.

Biserici incendiate și restricții religioase în Sahel

În Burkina Faso, grupările jihadiste controlează cel puțin 40% din teritoriu și încearcă să impună o interpretare extremistă a islamului.

Creștinii sunt vizați în cadrul campaniei de instaurare a acestei ideologii.

În Mali, țară clasată pe locul al cincilea la nivel mondial în privința activității teroriste, credincioșii din zonele ocupate de islamiști se confruntă cu incendierea bisericilor, taxe religioase și restricții care îi împiedică să-și practice credința.

Cele mai periculoase țări pentru creștini

Raportul semnalează probleme și în Egipt, unde femeile creștine sunt răpite și forțate să se convertească la islam sau să se căsătorească.

Peste 30 de cazuri de răpire au fost documentate în 2024.

În Eritreea, autoritățile continuă să restricționeze libertatea religioasă și să dețină ilegal persoane aparținând unor confesiuni nerecunoscute oficial.

ACN precizează că statele analizate nu reprezintă neapărat cele mai periculoase 18 țări din lume pentru creștini, ci țările în care situația comunităților religioase a provocat cele mai mari îngrijorări în perioada examinată.

Raportul se bazează pe date publice și informații furnizate de reprezentanți ai Bisericii locale.