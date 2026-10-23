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Lewis Hamilton salută revenirea Formulei 1 în Africa: Acum trebuie să rămân mai mult în competiție

Pilotul echipei Ferrari, Lewis Hamilton, a primit cu entuziasm anunțul revenirii Formulei 1 pe continentul african, declarând că participarea la o cursă în Africa a fost un vis de-al său, punctând că evenimentul l-ar putea determina să-și prelungească cariera.
Lewis Hamilton salută revenirea Formulei 1 în Africa: Acum trebuie să rămân mai mult în competiție
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
23 oct. 2026, 07:51, Sport
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Visul african și posibila prelungire a carierei

Hamilton, care a militat constant de-a lungul timpului pentru revenirea competiție în Africa, a glumit, în timpul conferinței de presă din cadrul Marelui Premiu al Statelor Unite de la Austin,  pe seama longevității sale sportive, declarând că acum este nevoit să rămână mai mult în Formula 1. 

„Acum trebuie să rămân mai mult timp în Formula 1, pentru că vom avea o cursă în Africa! A fost visul meu să am ocazia de a concura în Africa”, a declarat Hamilton, citat de AFP

Discuția a pornit de la tânărul pilot italian Kimi Antonelli de la Mercedes, aflat în luptă pentru primul său titlu mondial, care i-a sugerat britanicului să participe măcar la ediția inaugurală din Rwanda. 

„Da! Voi continua să lupt pentru a mă menține în formă, dacă pot. Dacă reușesc să obțin rezultate bune anul viitor, îmi voi continua cariera”, a contiunat pilotul Ferrari. 

Hamilton și-a exprimat, de asemenea, speranța că organizarea cursei va contribui la apropierea statelor africane.

„Sper cu adevărat că Africa se va unifica. Multe dintre problemele cu care se confruntă acolo sunt încă rezultatul colonizării și al intervențiilor occidentale”, a mai declarat fostul campion mondial. 

Revenirea pe continentul african

Formula 1 a anunțat încă de săptămâna trecută semnarea unui contract pe zece ani cu Rwanda, care va găzdui un Mare Premiu la începutul anilor 2030.

Circuitul urmează să fie construit în Bugesera și va fi proiectat de fostul pilot de Formula 1 Alex Wurz care va încerca să profite de relieful deluros și schimbările naturale de altitudine din zonă.  

Evenimentul va pune capăt unei absențe îndelungate de pe continent, ultimul Mare Premiu african având loc în sezonul 1993, pe circuitul Kyalami din Africa de Sud, cursă câștigată de Alain Prost în fața lui Ayrton Senna. 

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