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Formula 1 revine în Africa. Înțelegere pe 10 ani semnată cu Rwanda pentru găzduirea unui Mare Premiu

Formula 1 revine pe continentul african pentru prima oară din 1993, după ce Rwanda a încheiat un acord pe o perioadă de 10 ani cu Formula 1. Cursele urmează să înceapă la începutul anilor 2030 pe un circuit nou, construit special în regiunea Bugesera, la aproximativ 40 de kilometri de capitala Kigali.
Formula 1 revine în Africa. Înțelegere pe 10 ani semnată cu Rwanda pentru găzduirea unui Mare Premiu
Sursa foto: X/@F1
Radu Mocanu
13 oct. 2026, 12:49, Sport
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„Organizarea unei curse în Africa a reprezentat o ambiție de lungă durată pentru Formula 1, iar anunțul de marți vine după ani de colaborare menită să asigure existența unor baze solide și a partenerului ideal, astfel încât să poată fi oferit un Mare Premiu de succes, sustenabil și de talie mondială, pentru generațiile viitoare”, se arată în comunicatul publicat de F1, citat de BBC

Circuitul va fi proiectat de fostul pilot de Formula 1 Alex Wurz care va încerca să profite de relieful deluros și schimbările naturale de altitudine din zonă, oferind un profil rapid și spectaculos, atât pentru piloți, cât și pentru spectatori. 

Stefano Domenicali și Paul Kagame salută parteneriatul istoric

Președintele Formulei 1, Stefano Domenicali, a descris acordul drept „un moment istoric”, subliniind că sportul își propunea de multă vreme o revenire solidă în Africa. 

„Africa a făcut întotdeauna parte din viitorul Formulei 1, iar încă de la început am fost hotărâți să revenim în mod corect, alături de partenerul potrivit, cu un angajament pe termen lung și o viziune clară de a genera un impact semnificativ”, a transmis oficialul. 

Președintele Rwandei, Paul Kagame, a descris acordul drept un moment important pentru țară și pentru continentul african. Acesta a declarat că proiectul ar urma să genereze locuri de muncă, să contribuie la dezvoltarea locală. 

„Circuitul de la Bugesera, situat lângă noul aeroport internațional, va aduce țării și regiunii noastre locuri de muncă, noi competențe, turism și oportunități de afaceri pentru deceniile ce vor urma, întrucât obiectivul nostru nu a fost niciodată doar un weekend de cursă, ci un beneficiu durabil pentru populația noastră”, a spus șeful statului. 

Anterior, singurele curse de Formula 1 din Africa fuseseră găzduite de Africa de Sud (la East London și Kyalami), ultima ediție având loc în 1993. 

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