Noul acord marchează al treilea sezon complet al pilotului în vârstă de 21 de ani alături de Haas, echipă pentru care a disputat inițial două curse în 2024, înainte de a deveni pilot titular în 2025, potrivit BBC.

„Nu e un secret că mă bucur foarte mult să continui alături de Haas până în 2027. Această echipă a jucat un rol esențial în dezvoltarea mea, iar din partea tuturor de aici am simțit o încredere și o susținere uriașe. Avem ambiții mari de a continua să progresăm, iar eu sunt entuziasmat să coordonez acest efort, valorificând ceea ce am realizat deja și aspirând la mai mult”, a spus Bearman, după semnarea prelungirii de contract.

BREAKING: Ollie Bearman will continue with Haas in 2027 #F1 https://t.co/G5EatQnLBL — Formula 1 (@F1) November 26, 2026

„Nu există o persoană mai potrivită pentru a conduce”

Directorul echipei Haas, Ayao Komatsu, a declarat că prelungirea contractului a reprezentat o decizie firească.

„Continuarea colaborării cu Ollie până în 2027 a fost o decizie firească pentru noi. Am fost martorii evoluției sale, ai dedicării sale și ai valorii pe care o aduce echipei, atât pe circuit, cât și în afara acestuia. Are o etică a muncii extraordinară și o dorință puternică de a evolua, atât pe plan personal, cât și la nivelul echipei; în opinia mea, nu există o persoană mai potrivită pentru a conduce această echipă mai departe”, a spus Ayao Komatsu.

Noul coechipier de la Haas și blocajul de la Ferrari

În sezonul viitor, Bearman îl va avea coechipier la Haas pe brazilianul Rafael Camara. Pilotul a început deja colaborarea cu echipa americană, după ce Haas l-a concediat pe francezul Esteban Ocon la jumătatea weekendului Marelui Premiu din Mexic.

Îngrijorările lui Bearman legate de viitorul său au pornit de la faptul că un loc la Ferrari ar putea să nu fie disponibil pentru o perioadă considerabilă. Charles Leclerc are un contract de lungă durată cu Scuderia, iar Lewis Hamilton a spus că își dorește să continue în Formula 1 încă câțiva ani, după expirarea contractului la finalul sezonului viitor.