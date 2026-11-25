Verstappen a povestit despre pasiunea sa pentru jocuri video în timpul unui livestream pe canalul de Twitch al echipei sale de esports, Verstappen Sim Racing. Întrebat cât timp a petrecut în lumea virtuală a noului GTA 6, pilotul a confirmat că a depășit 40 de ore de joc.

„În avion am dormit. M-am jucat foarte mult seara și dimineața, în Las Vegas. Oricum, nu pot să ies afară și să mă plimb”, a spus Verstappen, potrivit agenției Anadolu, explicând de ce a preferat să-și petreacă timpul liber în fața consolei.

Pilotul a dezvăluit și că a parcurs deja peste 80% din misiunile jocului, deși obișnuiește să sară peste scenele cinematice, pe care le consideră plictisitoare. Din acest motiv, a glumit că nu reușește întotdeauna să urmărească firul poveștii.

Verstappen a recunoscut și că îi este dificil să alterneze între mai multe jocuri. În perioada următoare, acesta urma să participe la un livestream dedicat jocului Minecraft, însă a spus că a cam uitat cum se joacă după ce s-a concentrat atât de mult asupra GTA 6.

GTA 6 a ajuns și în paddock-ul Formulei 1

Noul joc dezvoltat de Rockstar Games a fost lansat pe 19 noiembrie, chiar în prima zi a activităților de pe circuit din weekendul Marelui Premiu din Las Vegas. Lansarea a stârnit interesul mai multor piloți din Formula 1.

Lewis Hamilton a dezvăluit că și-a adus consola PlayStation la Las Vegas pentru a putea juca noul titlu. Pilotul Ferrari a spus că aștepta cu nerăbdare lansarea, considerând GTA 6 unul dintre cele mai anticipate jocuri video din istorie.

Lando Norris a avut însă o reacție diferită. Britanicul a explicat că nu a fost lăsat să joace seria GTA în copilărie și că, ulterior, nu a mai dezvoltat aceeași pasiune pentru aceste jocuri. El a recunoscut că a încercat de câteva ori GTA V, dar că nu este genul său de joc.

Verstappen a câștigat cursa din Las Vegas

Weekendul s-a încheiat cu un succes important pentru Max Verstappen. Plecat din pole-position, pilotul Red Bull a câștigat Marele Premiu din Las Vegas, după 50 de tururi, devansându-i pe piloții McLaren, Lando Norris și Oscar Piastri, care au completat podiumul.

Verstappen a obținut astfel a treia victorie în Marele Premiu din Las Vegas și al patrulea succes al sezonului 2026.