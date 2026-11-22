Max Verstappen a reușit cea de a patra victorie a sezonului pe străzile din Las Vegas, după o cursă cu un final dramatic și mai multe răsturnări de situație.

În spatele pilotului olandez, echipa McLaren a reușit un dublu podium. Lando Norris a încheiat pe locul secund, în timp ce coechipierul său, Oscar Piastri, a terminat pe 3, reușind o revenire spectaculoasă de pe 17, poziția din grila de start.

Final dramatic pentru Mercedes

Pe locul 4 s-a clasat campionul mondial al actualului sezon, Kimi Antonelli (Mercedes). Acesta s-a luptat cu Verstappen pentru victorie, până în ultimul tur când a fost depășit decisiv de monoposturile McLaren.

Pe lângă depășirea lui Kimi, echipa Mercedes s-a confruntat și cu un incident din partea lui George Russell, care, în turul 48/50, a blocat roțile și a intrat în barieră, terminând cursa pe poziția 9, deși a început de rândul din față.

Echipa Alpine a reușit să își aducă ambele mașini în puncte, terminând cu Pierre Gasly pe 5 și cu Franco Colapinto pe 6.

Incident între piloții Ferrari

Echipa Ferrari a avut un moment tensionat după ce piloții s-au ciocnit, iar Hamilton s-a răsucit, însă a adus ambele mașini în puncte. Lewis Hamilton a terminat pe poziția a șaptea, iar Charles Leclerc a terminat pe 10.

Primele zece poziții sunt completate de Carlos Sainz de la Williams, care a terminat pe locul 8, bifând cea mai importantă clasare din acest sezon.

Ultimele două curse ale sezonului vor fi organizate în Qatar și Abu Dhabi, în ciuda tensiunilor generate de războiul din Iran. „Suntem pregătiți pentru Qatar și Abu Dhabi. Suntem pe deplin pregătiți și dedicați organizării a două weekenduri de Grand Prix extraordinare și unui final spectaculos al Campionatului Mondial de Formula 1”, a transmis președintele Federației Internaționale de Automobilism (FIA), Mohammed Ben Sulayem.