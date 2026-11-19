„Nu voi participa. Nu folosesc niciun dispozitiv, nici măcar pentru antrenamente. În primul rând, nu îmi place să fiu monitorizat și îmi dau seama singur când sunt obosit”, a declarat Max Verstappen, potrivit The Race, înaintea Marelui Premiu din Las Vegas, programat în acest weekend.

Reacția pilotului Red Bull vine după ce Formula 1 a anunțat miercuri seară un parteneriat pe patru ani cu WHOOP, companie specializată în tehnologie purtabilă pentru monitorizarea sănătății și a performanței fizice. În cadrul colaborării, datele fiziologice ale piloților care acceptă să participe vor putea fi integrate în transmisiunile televizate, pentru a le oferi spectatorilor o perspectivă asupra solicitării fizice și mentale din timpul curselor.

„Dacă alți piloți vor să participe, foarte bine. Dar mie nu îmi place acest lucru și nici nu vreau ca oamenii să vadă sau să le arăt asemenea informații. Oamenii nu trebuie să-mi cunoască pulsul. Nici eu nu vreau să-mi cunosc ritmul cardiac! Știu singur când este ridicat și când este scăzut. Pentru mine, este în mod clar o chestiune de intimitate, dar, așa cum am spus, nu folosesc astfel de dispozitive nici în viața privată, pentru antrenamente”, a adăugat pilotul neerlandez.

Ce date vor putea vedea telespectatorii în transmisiunile de Formula 1

Parteneriatul dintre Formula 1 și WHOOP anunțat miercuri, la Las Vegas, va avea o durată de patru ani. Compania va deveni partenerul oficial al campionatului pentru dispozitivele de monitorizare a sănătății și a condiției fizice.

Începând din 2027, datele oferite de dispozitivele piloților participanți vor putea fi integrate în transmisiunile TV.

Printre informațiile care ar putea fi afișate se numără ritmul cardiac în timp real, timpul petrecut în diferite zone de intensitate cardiacă și variabilitatea ritmului cardiac, un indicator utilizat pentru evaluarea răspunsului organismului la stres. Ulterior, proiectul ar putea include și informații despre somn, recuperare și legătura acestora cu performanța sportivă.

Informațiile vor fi puse la dispoziția sportivilor și echipelor, pentru analiza solicitării fizice și îmbunătățirea pregătirii.

Charles Leclerc susține inițiativa, George Russell atrage atenția asupra comparațiilor

Spre deosebire de Verstappen, pilotul Ferrari Charles Leclerc susține proiectul și spune că folosește de mai mult timp astfel de dispozitive pentru monitorizarea somnului, a recuperării și a activității din timpul curselor.

„Nu am nimic de ascuns în mod special. Folosesc dispozitivul de multă vreme”, a declarat pilotul monegasc, care a precizat că nu are probleme cu posibilitatea ca datele sale să fie prezentate public.

George Russell, de la Mercedes, a avut o poziție mai rezervată.

„Ca spectator neutru, dacă aș sta pe canapea și aș urmări cursa, cred că mi-ar plăcea foarte mult să văd aceste informații. Dar fiecare este diferit. Pulsul unui om de 45 de ani este probabil considerabil mai scăzut decât cel al unui tânăr de 18 ani. Când piloții sunt pe grilă, ați putea spune că Fernando Alonso este foarte calm înainte de stingerea luminilor, pentru că are un puls mult mai scăzut. Dar, dacă l-ați pune pe tatăl meu, care are 72 de ani, în mașină, probabil că ar avea un puls și mai scăzut decât Fernando”, a spus el.

Formula 1 urmărește prin această inițiativă să ofere publicului o perspectivă suplimentară asupra efortului fizic depus de piloți, ale căror mașini generează forțe laterale ridicate și solicită intens organismul în timpul curselor.