Formula 1 confirmă organizarea curselor din Qatar și Abu Dhabi, în ciuda tensiunilor din Orientul Mijlociu

„Suntem pregătiți pentru Qatar și Abu Dhabi. Suntem pe deplin pregătiți și dedicați organizării a două weekenduri de Grand Prix extraordinare și unui final spectaculos al Campionatului Mondial de Formula 1”, a transmis marți președintele Federației Internaționale de Automobilism (FIA), Mohammed Ben Sulayem, într-un mesaj publicat pe Instagram.

Decizia a fost confirmată și de conducerea Formulei 1, care a informat echipele că etapele vor avea loc conform programului. Toate cele 11 formații participante au susținut menținerea curselor în calendar, iar circuitul italian Imola, luat în calcul ca alternativă, nu mai este necesar în acest moment.

Ben Sulayem a adăugat că FIA lucrează împreună cu partenerii săi pentru a se asigura că toate condițiile necesare sunt îndeplinite pentru piloți, echipe și spectatori. Nu au fost însă oferite detalii concrete despre măsurile de securitate.

Formula 1 a fost nevoită să modifice deja calendarul din 2026 din cauza conflictului din regiune. Marele Premiu al Bahrainului a fost mutat în Malaezia, pe circuitul Sepang, în timp ce etapa din Arabia Saudită a fost anulată. În acest context, desfășurarea curselor din Qatar și Abu Dhabi a fost incertă mai multe săptămâni.

Verstappen: „Cred că nu ar trebui să mergem acolo”

Mai mulți piloți și-au exprimat anterior îngrijorarea în legătură cu organizarea curselor în regiune. Max Verstappen a avut una dintre cele mai ferme poziții, afirmând în septembrie că Formula 1 nu ar trebui să concureze în Qatar și Abu Dhabi dacă războiul din apropiere continuă.

„În mod normal, îmi face plăcere să merg în Qatar și Abu Dhabi, dar atunci când există un război în apropiere și unele dintre țări sunt în conflict, cred că nu ar trebui să mergem. Într-o asemenea situație, nu mai contează dacă există sau nu un contract. Dar decizia nu îmi aparține”, declara pilotul Red Bull.

Ulterior, acesta și-a nuanțat poziția, precizând că nu refuză participarea la cele două curse și că are încredere în deciziile conducerii Formulei 1 și ale FIA.

„Îmi place să merg acolo, bineînțeles, în condițiile potrivite. Am încredere că Formula 1 și FIA vor lua decizia corectă, pentru că au mai multe informații decât noi și pe asta ne bazăm”, a explicat Verstappen.

Sainz considera că era prematură confirmarea curselor

Carlos Sainz a fost un alt pilot care a solicitat prudență. Spaniolul de la Williams, membru al conducerii Asociației Piloților de Grand Prix (GPDA), afirma în octombrie că era prea devreme pentru ca organizatorii să fie siguri că etapele din Orientul Mijlociu se vor desfășura fără probleme.

„Mi se pare prematur să fim atât de convinși în acest moment. Se pot întâmpla multe lucruri în următoarea lună. Lumea se poate schimba foarte mult și trebuie să rămânem vigilenți și pregătiți să reacționăm la ceea ce se întâmplă”, declara Sainz.

Spaniolul a precizat că piloții nu dispun de toate informațiile necesare pentru a evalua situația și că decizia finală trebuie să aparțină FIA și conducerii Formulei 1.

Sergio Perez și Alex Albon au avut, la rândul lor, reacții prudente. Mexicanul a avertizat că situația se poate schimba de la o zi la alta și a subliniat că responsabilitatea deciziei aparține organizatorilor. Albon a spus că regiunea este una sensibilă și că este necesară o monitorizare atentă a evoluțiilor.

Lewis Hamilton s-a arătat mai favorabil desfășurării curselor, spunând că își dorește să meargă în Orientul Mijlociu și că are încredere în Stefano Domenicali, președintele și directorul executiv al Formulei 1, pentru luarea unei decizii corecte. Britanicul a recunoscut însă că nu deține toate informațiile privind nivelul riscurilor.

În MotoGP s-a concurat deja în Qatar

Un reper recent pentru organizatorii Formulei 1 este Marele Premiu al Qatarului la MotoGP, desfășurat în weekendul 6-8 noiembrie pe circuitul Lusail. Etapa a avut loc în ciuda îngrijorărilor privind securitatea, însă Yamaha a decis să nu participe, invocând restricțiile de călătorie aplicate la nivelul companiei.

Înaintea cursei, mai mulți piloți de motociclism solicitaseră garanții suplimentare privind siguranța și eventualele proceduri de evacuare.

Formula 1 a precizat că desfășurarea celor două curse va fi reevaluată dacă situația de securitate se deteriorează. Siguranța piloților, a echipelor și a spectatorilor rămâne prioritară.