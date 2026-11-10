Negocierile de pace de la Abu Dhabi. SUA și Europa discută o nouă arhitectură de securitate pentru continent, în paralel cu situația Ucrainei

Reprezentanții europeni și Statele Unite au convenit să reanalizeze arhitectura de securitate a Europei după războiul din Ucraina, cu scopul de a reduce tensiunile dintre Rusia și statele membre NATO, potrivit POLITICO.

Acordul a fost anunțat în prima zi a celei mai recente runde de negocieri de pace privind Ucraina, desfășurată la Abu Dhabi.

Potrivit a două declarații aproape identice, una transmisă de emisarul american Steve Witkoff și cealaltă de Consiliul European, Ucraina și partenerii săi europeni au convenit cu SUA că este „esențial” să fie abordate „preocupările de securitate postbelice” și să fie redus „riscul de conflict” în regiune.

„Obiectivul comun este dezvoltarea unui cadru de securitate practic, care să se consolideze reciproc, menit să întărească securitatea pe termen lung a Ucrainei și să clădească încrederea necesară pentru a ajunge la o soluție negociată”, se arată în cele două declarații.

Discuțiile au vizat și modul în care instituțiile și acordurile de securitate europene existente ar putea fi folosite după terminarea conflictului.

Înaintea întâlnirii dintre delegațiile Ucrainei și Rusiei, marți dimineață au avut loc discuții pregătitoare la Abu Dhabi, la care au participat reprezentanți ai puterilor europene, ai Ucrainei și ai echipei americane, conform aceleiași surse.

Doi oficiali anonimi, familiarizați cu negocierile, au descris primele întâlniri drept substanțiale, afirmând că atmosfera a fost pozitivă.

Europa se teme că SUA ar putea reduce sprijinul pentru securitatea continentului

Viitoarea arhitectură de securitate a Europei este un subiect extrem de important în acest moment pentru guvernele europene.

Acestea se tem că președintele Donald Trump ar putea reduce semnificativ sprijinul american pentru securitatea continentului, după ce a criticat în repetate rânduri aliații din NATO.

Rusia a cerut să aibă un cuvânt de spus în privința limitării activităților NATO în Europa, insistând în mod repetat ca Ucraina să nu adere niciodată la Alianță. Poziția este în contradicție cu cea susținută de Kiev și de cei mai apropiați aliați ai săi.

O întrebare importantă este dacă un eventual acord privind securitatea europeană va fi inclus în tratatul final de pace pentru Ucraina sau dacă subiectul va fi discutat separat, după încheierea războiului.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și unii dintre susținătorii Ucrainei au spus că Rusia nu are dreptul să ceară schimbarea arhitecturii de securitate europene și a relației dintre Europa și NATO drept condiție pentru oprirea războiului.

Prima rundă de negocieri trilaterale după o pauză de nouă luni

Discuțiile de la Abu Dhabi reprezintă prima ocazie din ultimele nouă luni în care negociatorii din Ucraina și Rusia s-au întâlnit cu reprezentanți ai SUA pentru negocieri trilaterale privind pacea.

Delegația americană este condusă de Jared Kushner, ginerele președintelui Donald Trump, și de emisarul Steve Witkoff. Cei doi susțin extinderea negocierilor, astfel încât acestea să includă și viitorul securității europene, dar și participarea Europei la discuțiile privind încheierea războiului.

De când Donald Trump a revenit la Casa Albă anul trecut, administrația sa a criticat, atât în public, cât și în privat, europenii pentru că nu fac suficient pentru a-și asuma responsabilitatea pentru propria apărare.

Sub presiunea Statelor Unite, aliații din NATO au convenit asupra unor noi obiective de creștere a cheltuielilor pentru securitate și apărare la 5% din PIB până în 2035.

Mai mult decât atât, oficialii administrației Trump au anunțat deja că Statele Unite vor reduce numărul trupelor americane desfășurate în Europa.

Oficiali europeni, americani și reprezentanți NATO au discutat la Abu Dhabi

Înaintea negocierilor trilaterale cu Rusia, delegațiile americană și ucraineană s-au întâlnit la Abu Dhabi cu reprezentanți europeni.

La discuții au participat oficiali de rang înalt din cadrul Comisiei Europene, Consiliului European, Regatului Unit, Germaniei, Franței și Italiei, precum și reprezentanți ai NATO.

Unul dintre obiectivele întâlnirii a fost stabilirea unor măsuri prin care să fie evitate escaladarea conflictului și apariția unor noi riscuri de securitate.

„Aceștia au discutat despre modalitățile de a asigura mecanisme solide pentru gestionarea riscurilor și evitarea unei escaladări periculoase”, se arată în cele două declarații.

„Participanții și-au reafirmat angajamentul comun față de o arhitectură și niște aranjamente solide de securitate europeană postbelică și au subliniat clar că o alianță NATO puternică va rămâne un element central al apărării colective euro-atlantice”, se mai arată în declarații.

Cine sunt principalii negociatori ai Ucrainei, Rusiei și SUA la discuțiile de pace de la Abu Dhabi

Delegația Ucrainei:

Rustem Umerov – șeful Serviciului de Informații Externe al Ucrainei;

– șeful Serviciului de Informații Externe al Ucrainei; Kyrylo Budanov – șeful administrației prezidențiale;

– șeful administrației prezidențiale; Vadym Skibitsky – adjunct al șefului serviciului de informații al apărării;

– adjunct al șefului serviciului de informații al apărării; Davyd Arakhamia – liderul grupului parlamentar al partidului „Slujitorul Poporului”.

Delegația Rusiei:

Vladimir Medinski – consilier al președintelui Vladimir Putin;

– consilier al președintelui Vladimir Putin; Mihail Galuzin – viceministru de externe;

– viceministru de externe; Serghei Riabkov – viceministru de externe;

– viceministru de externe; Igor Kostiukov – șeful Direcției Principale a Statului Major General al armatei ruse.

Delegația Statelor Unite: