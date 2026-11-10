Scandal într-o școală privată. Profesorii au abuzat fizic și sexual elevi timp de 40 de ani

Scandal în Marea Britanie, după ce o anchetă privind abuzurile asupra copiilor a descoperit că elevii unei cunoscute școli private din Edinburgh au fost supuși unor abuzuri fizice și emoționale timp de patru decenii.

Profesorii au agresat copii între anii 1950 și 1980, în timp ce conducerea instituției a ignorat sesizările și a încercat să-și protejeze reputația, potrivit SkyNews.

Lady Smith, președinta anchetei scoțiene privind abuzurile asupra copiilor (Scottish Child Abuse Inquiry), a constatat că unii elevi care locuiau în internatul școlii Edinburgh Academy trăiau într-o „stare permanentă de teamă”.

„Timp de decenii, școala nu a reușit să se privească printr-o lentilă realistă și critică”, a declarat Lady Smith.

Aceasta a precizat că instituția a pornit de la presupunerea că abuzurile nu aveau și nu puteau avea loc. Atunci când acestea s-au produs, conducerea nu a acceptat că s-au întâmplat, nu a intervenit și nu a recunoscut riscul ca agresiunile să continue.

„Semnelor evidente de abuz”

„Atunci când au fost făcute plângeri, acestea au fost fie necrezute, fie lăsate fără rezolvare. Angajații au ales să nu observe și au evitat intervenția sau investigarea, în ciuda semnelor evidente de abuz”, a mai spus aceasta.

Lady Smith a identificat patru presupuși agresori în serie. Printre aceștia se numără Hamish Dawson, fost responsabil al internatului și profesor în cadrul școlii, decedat în 2009, și John Brownlee, fost responsabil al internatului și director adjunct al școlii primare.

Un alt profesor menționat în raport este William Bain, profesor de fizică și infractor sexual condamnat de două ori. Acesta și-a început istoricul îndelungat de abuzuri la Edinburgh Academy, înainte de a agresa copii și în alte școli. Ancheta a identificat și un al patrulea angajat implicat în abuzuri.

Printre foștii elevi care au oferit mărturii s-a numărat prezentatorul Nicky Campbell, care a studiat la Edinburgh Academy între 1966 și 1978. Acesta a povestit că amintirile din perioada școlii îl bântuie inclusiv în timpul nopții.

Homofobie în instituție

Raportul a evidențiat și existența homofobiei în instituție, în timp ce rasismul era prezent inclusiv în școala pregătitoare. Unii elevi au fost agresați pentru că erau evrei sau din cauza culorii pielii.

După introducerea învățământului mixt în ultimul an de studiu, fetele au fost supuse unor manifestări de misoginie abuzivă.

Un fost elev, care a depus mărturie sub pseudonimul Henry, a descris cum era considerat normal ca băieții de 11 ani să fie ademeniți cu jeleuri și apoi molestați în fața altor persoane.

„Era normal să lovești, să izbești și să strangulezi copii de 10 ani până când își pierdeau cunoștința. Era normal să aplici pedepse fizice cu o scândură de lemn, fără niciun motiv întemeiat”, a declarat acesta.

În 2024, un tribunal a stabilit că John Brownlee, care avea atunci 89 de ani, a comis acte de abuz fizic și emoțional asupra elevilor școlii între 1967 și 1991. Acesta a fost considerat inapt din punct de vedere medical pentru a fi judecat și nu a primit o condamnare.

Reacția conducerii școlii

Barry Welsh, rectorul Edinburgh Academy, a declarat că instituția își menține angajamentul de a recunoaște greșelile trecutului și a reiterat scuzele adresate tuturor celor afectați de abuzurile care au avut loc în școală.

„Raportul este o lectură sumbră și subliniază curajul remarcabil al foștilor noștri elevi care au depus mărturie. Ne reiterăm scuzele sincere față de toți cei afectați de orice formă de abuz care a avut loc în școala noastră”, a transmis acesta.

Conducerea a precizat că, deși trecutul nu mai poate fi schimbat, instituția continuă să îi sprijine pe supraviețuitori și susține că elevii actuali sunt educați într-un mediu sigur, bazat pe grijă și sprijin.