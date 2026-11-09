Scandalul din TNB, iscat de venirea lui Felix Alexa: Regizorul Andrei Șerban îi cere acestuia „un necesar pas înapoi” | „Plouă cu invective asupra TNB din cauza asocierii cu tine”

Indignare în lumea teatrului, după venirea în TNB a regizorului Felix Alexa, acuzat de foste studente și colaboratoare ale regizorului de abuzuri grave de putere.

Spațiul public online e înțesat de mărturii ale victimelor, care se delimitează de angajarea la TNB a lui Alexa, care, în condiții normale, ar avea de pus în scenă piesa „Tartuffe” a lui Molière.

Numai că reacțiile iscate după venirea sa în instituție proiectează incertitudine asupra noului proiect artistic.

„Un scandal care explodează negativ”

După valul de critici și mărturii cutremurătoare ale fostelor colaboratoare, duminică, directorul onorific al TNB, regizorul Andrei Șerban, trimite publicației „Cultura la dubă” o scrisoare deschisă adresată lui Felix Alexa, în care-i cere acestuia „un necesar pas înapoi”.

„Sunt sigur că îți amintești, Felix, că, abia ieșit de pe băncile IATC, ți-am oferit să montezi primul tău spectacol pe scena mare a Naționalului, când am fost primul director general al TNB după ’89. Erai un tânăr “cu viitor”, “pur și sensibil”, după părerea lui Biță Banu (n.r. George Banu), care te adora și a cărui influență te-a ajutat să-ți formezi o carieră.

Dar de acum câțiva ani am auzit mai mult despre un scandal în jurul tău, scandal care s-a aprins, apoi s-a stins, ca să se reaprindă recent, ba chiar să explodeze într-un mod negativ și opus creației artistice”.

„Plouă cu invective asupra TNB din cauza asocierii cu tine”

Andrei Șerban vorbește despre toxicitatea emoțiilor negative care planează asupra instituției culturale în care a fost angajat recent și avertizează că acest lucru se repercutează și asupra publicului, care ar putea să boicoteze TNB – „o situație extrem de nocivă și radical contrară spiritului pe care-l cultivăm în teatru”.

„Practica de “a face un pas înapoi” în asemenea cazuri este des folosită, cel puțin în alte domenii decât teatrul! Este ceea ce cred că e necesar să faci tu acum. Cu cât îți dovedești nevinovăția mai repede, cu atât mai bine pentru toți. Dar, cât timp planează acuzațiile și plouă cu invective asupra TNB din cauza asocierii cu tine, e normal și demn ca tu să suspenzi colaborarea până dovedești că acuzațiile sunt nefondate”.

Context

Felix Alexa e acuzat de conduită nepotrivită în relația cu foste studente și colaboratoare în diverse proiecte artistice.

O investigație „Rise Project” din 2022 concentrează mai multe mărturii ale victimelor lui Alexa, unele într-atât de speriate de consecințele mărturisilor lor asupra propriului destin profesional, încât, în demersul lor de a-și povesti dramele, au decis să-și păstreze anonimitatea.

Pe rețelele sociale, mai multe actrițe au vorbit deschis despre „prădătorul sexual” Felix Alexa, care, în apărarea sa, spune că nu există dovezi care să susțină acuzațiile victimelor.

Petiție online adresată ministrei Culturii

A fost lansată, de asemenea, o petiție online intitulată „Reponsabilitatea instituțiior publice – Petiție privind angajarea regizorului Felix Alexa la TNB și răspunderea instituțională și managerială generată de această decizie”, adresată ministrei Culturii, Ioana Ciocan, care a adunat pete 600 de semnături în câteva ore.

„Ulterior anunțării angajării, au fost făcute publice noi mărturii, inclusiv din interiorul TNB. Actori ai instituției au descris explicit experiențe profesionale pe care le consideră abuzive, mai mulți artiști și mai multe artiste și-au exprimat public refuzul de a mai colabora cu teatrul în actualele condiții, un actor al TNB și-a anunțat demisia. De asemenea, spectatori fideli ai Teatrului Național din București au declarat public că intenționează să nu mai meargă la spectacolele teatrului.

Au vorbit artiste, victime ale unor abuzuri care le-au marcat existența și traseul profesional.

Au vorbit actrițe și actori care au accentuat nevoia stringentă de a lucra în spații sigure.

Au vorbit directoare și directori de teatru, regizoare și regizori, critici de teatru care și-au exprimat dezacordul față de cultura abuzului și solidaritatea cu cele care au avut curajul să facă mărturii dureroase.

Au vorbit studente și studenți, jurnaliste și jurnaliști, spectatoare și spectatori pentru care o instituție publică are o misiune socială relevantă”, se arată în textul petiției, care arată că „absența unei condamnări penale și numărul de spectacole montate anterior nu pot reprezenta singurele criterii pe baza cărora o instituție care are prestigiul Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București decide cui îi acordă autoritate profesională, acces la resurse publice, precum și validare culturală și socială”.

Documentul pune accent și pe ideea siguranței la locul de muncă și pe „oportunitatea etică” a angajării într-o instituție de prestigiul TNB și e semnat de nume importante din lumea teatrului.