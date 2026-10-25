Arhiepiscopia New York-ului, despăgubiri de 800 de milioane de dolari pentru victimele abuzurilor clerului

Arhiepiscopul Ronald Hicks a trimis sâmbătă un e-mail clerului, confirmând înțelegerea, după ce avocații victimelor presupuselor abuzuri au anunțat-o. Hicks a declarat că acordul nu va fi definitiv până când părțile nu îl semnează, o acțiune programată pentru 6 noiembrie, potrivit AP.

Singura înțelegere mai amplă privind acuzațiile de abuz sexual din SUA a fost încheiată de Arhiepiscopia de Los Angeles, care a fost de acord în 2024 să plătească 880 de milioane de dolari către 1.000 de victime ale abuzurilor, pe lângă cele 740 de milioane de dolari reprezentând despăgubiri pe care le plătise anterior. În iunie, Arhiepiscopia de San Francisco a fost de acord cu o înțelegere de 395 de milioane de dolari pentru aproximativ 500 de procese intentate cu privire la abuzuri comise de clerici, iar în decembrie 2025, un judecător federal a aprobat o înțelegere prin care Arhiepiscopia de New Orleans a fost de acord să plătească cel puțin 230 de milioane de dolari victimelor abuzurilor.

Peste șapte ani de procese cu Arhiepiscopia New York-ului

Acordul cu Arhiepiscopia New York-ului ar pune capăt a peste șapte ani de procese. Părțile au convenit asupra unui cadru pentru un acord în luna mai, care impunea semnăturii tuturor celor care depuneau o cerere.

„Acordul unanim al supraviețuitorilor care au depus plângeri împotriva Arhiepiscopiei de New York marchează un moment puternic în căutarea dreptății”, a declarat într-un comunicat Jeff Anderson, un avocat care reprezintă persoane care au depus peste 1.000 de plângeri împotriva Bisericii Catolice din statul New York.

Arhiepiscopia din New York acoperă cartierele Bronx, Manhattan și Staten Island, precum și șapte comitate din nordul orașului New York și găzduiește aproximativ 300 de biserici, peste 150 de școli parohiale și 2,5 milioane de catolici.