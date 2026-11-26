Diana Tușa, deputat PSD, a vorbit, în cadrul unei dezbateri de la Congresul pentru Îmbătrânire Activă, despre pericolele la care sunt expuse persoanele care au peste 60 de ani.

„Mi-aș dori să vă pot spune că nu există nicio legătură între seniori și exploatare. Dar v-aș minți. Din păcate, nici măcar vârsta nu te apără de exploatare“, a declarat social-democratul.

Lipsa statisticilor privind abuzurile, în atenția aleșilor

Deputatul a criticat și faptul că, în ciuda numărului mare de pensionari din România, de peste 3 milioane, țara noastră nu are o bază statistică în privința abuzurilor.

”Statul român nu deține date complete despre cazurile de abuz asupra lor, pentru că mulți vârstnici aleg să tacă. Din frică, rușine, dependență sau atașament față de cei care îi rănesc”, a mai spus Tușa.