Luca Niculescu anunță joi, la începutul ședinței de guvern, că, începând din luna decembrie, cărțile de identitate electronice vor putea fi eliberate și din altă țară decât România.

„Începând de săptămâna viitoare, cetățenii români aflați în străinătate pot solicita la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare eliberarea cărții electronice de identitate”, a anunțat Luca Niculescu, la masa Guvernului.

Unde pot fi solicitate noile buletine

Este vorba despre cărțile de identitate românești, care vor putea fi solicitate de către cetățenii de peste hotare în baza unei solicitări la consulatele României sau la misiunile diplomatice.

„Ne orientăm atenția și către românii care studiază, muncesc și trăiesc în afara granițelor”, a transmis prim-ministrul.

Cărțile de identitate electronice au fost introduse în anul 2021 printr-un proiect pilot inițiat doar în câteva județe din țară. În prezent, acestea se eliberează pe tot teritoriul României, la cerere.