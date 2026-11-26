Investițiile în educație, sănătate și protecție socială sunt, înainte de toate, investiții în oameni, a afirmat joi partenera președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, la evenimentul „Alege un viitor mai bun pentru copii”, organizat la Palatul Cotroceni.

Evenimentul reunește reprezentanți ai Guvernului, ai societății civile și copii și marchează 80 de ani de existență a UNICEF la nivel internațional și 35 de ani de activitate în România.

„Dincolo de cifre și bilanțuri, în spatele acestei istorii se află milioane de povești de viață, de speranță și de curaj. Cred că fiecare dintre noi își amintește un moment din copilărie în care s-a simțit în siguranță, încurajat sau ascultat. Poate a fost un cuvânt bun, poate a fost o mână întinsă la un momentul potrivit sau pur și simplu sentimentul că cineva crede în tine. Pentru un copil astfel de momente pot face o diferență enormă. Uneori ele pot schimba chiar întregul drum al vieții”, a spus Mirabela Grădinaru.

Ea a precizat și că drepturile copilului nu înseamnă doar convenții, legi sau politici publice, ci și grija față de copii și șansa fiecăruia de a crește, de a învăța și de a-și găsi propriul drum.

„Vorbim despre lucruri profund umane, despre grija pe care le-o purtăm copiilor, despre șansa fiecăruia de a crește frumos, de a învăța, de a visa și de a-și descoperi propriul drum. În urmă cu peste trei decenii, România a fost printre primele state care au ratificat Convenția Organizației Națiunilor Unite cu privire la Drepturile copilului. A fost un angajament important prin care ne-am asumat că fiecare copil, indiferent de locul în care se naște, de familia din care provine sau de dificultățile pe care le întâmpină merită protecție, educație, sănătate și șanse egale. Astăzi avem motive să privim cu încredere la progresele făcute”, a arătat Mirabela Grădinaru.

În acest parcurs, cooperarea dintre instituțiile statului, partenerii internaționali și societatea civilă a avut un rol extrem de important, a adăugat partenera președintelui.

Totodată, ea a atras atenția asupra problemelor cu care se confruntă încă mulți copii din România, de la lipsa serviciilor de sprijin până la violență, discriminare și sărăcie.

„În spatele statisticilor sunt copii care merg la culcare cu grija zilei de mâine, copii care se simt singuri, care nu au acces la servicii de sprijin sau care se confruntă cu violența, discriminarea și lipsurile. Sunt copii care au nevoie nu doar de ajutor, ci și de cineva care să îi vadă, să îi asculte și să le dea încredere. Cred că aceasta este una dintre cele mai importante responsabilități ale noastre, să nu lăsăm niciun copil în urmă și să nu permitem ca șansele lui în viață să fie hotărâte de împrejurările în care s-a născut. Investițiile în educație, sănătate și protecție socială sunt, înainte de toate, investiții în oameni”, a subliniat ea.

Potrivit acesteia, este foarte importantă o societate care să asculte opiniile și vocile tinerilor, astfel încât copiii să fie implicați în construirea viitorului lor.

„O lume construită pentru copii nu poate fi imaginată fără vocea lor. Să construim o Românie în care niciun copil să nu se simtă singur, uitat sau lipsit de șanse, o Românie în care fiecare copil să poată crește cu încredere, cu bucurie și cu speranța unui viitor mai bun. Pentru că fiecare copil merită să aibă o copilărie fericită iar felul în care avem grijă de copiii de astăzi spune, poate mai mult decât orice altceva, ce fel de societate ne dorim să fim mâine”, a precizat ea.