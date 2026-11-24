Ministerul Apărării și Autoritatea Națională pentru Securitate Protectivă (NPSA), structură din cadrul MI5, serviciul de informații interne din Marea Britanie, au transmis că spionajul Moscovei ar putea să susțină sabotaje împotriva companiilor care susțin Ucraina, notează Reuters.

„În ultimele luni, Rusia și-a intensificat tentativele de a desfășura acțiuni de sabotaj împotriva unor obiective europene din domeniul apărării. Această activitate se caracterizează, de regulă, prin implicarea unor actori interpuși care recurg la metode de sabotaj rudimentare, precum incendierea… Dacă organizația dumneavoastră sprijină achizițiile militare sau furnizează echipamente forțelor armate ale Ucrainei, aceasta ar putea deveni o țintă”, se arată în avertizarea emisă de britanici.

Informări de securitate cu ușile închise la Londra

Ministerul britanic al Apărării a anunțat că va organiza, în următoarele două zile, informări de securitate cu ușile închise la care vor participa lideri din sectoarele infrastructurii și apărării. pentru a le oferi consultanță privind protecția împotriva acestor riscuri.

„Încercările recente de sabotaj din întreaga Europă demonstrează gravitatea amenințărilor cu care ne confruntăm. Este cu adevărat rușinos faptul că anumiți actori încearcă să ne perturbe modul de viață, pe al nostru și pe al aliaților noștri, vizând, în special, organizații care desfășoară o activitate vitală în sprijinul Ucrainei”, a transmis ministrul Dan Jarvis.

De la începutul războiului din Ucraina, Londra a acuzat în repetate rânduri Rusia că s-ar afla în spatele mai multor comploturi de spionaj și sabotaj. Anul trecut, un grup de bărbați britanici a fost condamnat la închisoare pentru incendierea unei afaceri cu legături în Ucraina, atac despre care autoritățile au afirmat că a fost executat la comanda Moscovei.