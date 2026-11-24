Ordonanța adoptată de Guvernul României modifică și completează Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice și stabilește reguli unitare pentru elaborarea, transmiterea și monitorizarea informațiilor bugetare. Măsurile urmăresc digitalizarea procesului de pregătire a bugetului pentru 2027, responsabilizarea instituțiilor publice în fundamentarea cheltuielilor și utilizarea mai eficientă a resurselor disponibile în ultimele săptămâni ale anului 2026.

„Construim bugetul pentru 2027 pornind de la ceea ce putem finanța, de la obligațiile deja asumate și de la rezultatele pe care trebuie să le obținem. eBuget_NG ne permite să analizăm unitar propunerile instituțiilor, dar responsabilitatea pentru fundamentarea lor revine fiecărui ordonator de credite. În paralel, folosim mai eficient resursele disponibile pentru a plăti obligațiile de la finalul acestui an, fără să majorăm cheltuielile aprobate. Următoarea etapă a reducerii deficitului va fi mai dificilă, iar Guvernul și instituțiile publice trebuie să își asume o parte mai mare din efort. Cetățenii și companiile au suportat deja costuri importante. Este responsabilitatea statului să își evalueze riguros cheltuielile, să reducă risipa și să finanțeze programe care produc rezultate. De această disciplină depind credibilitatea bugetului, încrederea investitorilor și protejarea ratingului României”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Bugetul pentru 2027 va fi pregătit prin platforma eBuget_NG

Sistemul informatic eBuget_NG va asigura un cadru comun pentru introducerea și analizarea propunerilor bugetare, a documentelor justificative și a informațiilor referitoare la programele și investițiile publice. Platforma este administrată de Ministerul Finanțelor și face parte din reforma mecanismului de programare bugetară asumată de România prin PNRR, în cadrul Componentei 8, Jalonul 234.

Instituțiile publice vor avea obligația să introducă și să transmită datele prin sistem, iar conducătorii acestora sau persoanele împuternicite vor răspunde pentru verificarea, legalitatea și corectitudinea informațiilor furnizate.

Procedura de funcționare a platformei, care va include regulile de utilizare, metodologiile, termenele, autentificarea și semnătura electronică, va fi aprobată prin ordin al ministrului Finanțelor în termen de 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a ordonanței.

Un alt element important îl reprezintă introducerea și consolidarea bugetării pe programe. Astfel, alocările de fonduri, inclusiv finanțările suplimentare solicitate de instituții, vor trebui corelate cu obiective concrete și indicatori de performanță măsurabili.

Ordonatorii principali de credite vor avea obligația să completeze fișe de monitorizare și să transmită rapoarte de performanță semestriale și anuale, astfel încât evaluarea finanțărilor să nu se limiteze la execuția cheltuielilor, ci să urmărească și rezultatele obținute.

Economiile bugetare vor putea fi folosite pentru plata obligațiilor de la finalul anului

Ordonanța introduce și măsuri care vizează închiderea exercițiului bugetar 2026. Astfel, Guvernul va putea aloca, prin hotărâri, sume din Fondul de rezervă bugetară pentru finanțarea cheltuielilor curente, a cheltuielilor de capital și a operațiunilor financiare ale ordonatorilor principali de credite.

Este prevăzută explicit posibilitatea suplimentării transferurilor către Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate și către bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Măsura urmărește asigurarea resurselor necesare pentru plata la termen a serviciilor medicale, a medicamentelor și a drepturilor asiguraților.

Pentru constituirea resurselor necesare, ordonatorii principali de credite vor putea vira către Fondul de rezervă economiile înregistrate la titlurile aferente proiectelor europene și PNRR, pentru componentele finanțate de la bugetul de stat.

Sunt exceptate fondurile europene nerambursabile și sumele aferente investiției „Instrumente financiare pentru sectorul privat”.

Aceste prevederi se aplică exclusiv în 2026 și permit utilizarea unor disponibilități care, în lipsa redistribuirii, ar putea rămâne neutilizate la închiderea anului bugetar. Potrivit Ministerului Finanțelor, măsurile nu majorează cheltuielile totale aprobate și nu modifică ținta de deficit.

Termen prelungit pentru primăriile care vor să stingă datoriile prin mecanismul de compensare

O altă măsură importantă vizează mecanismul de compensare a datoriilor administrațiilor locale, pentru care a fost aprobat un plafon de două miliarde de lei.

Termenul-limită pentru depunerea cererilor se prelungește de la 25 noiembrie la 2 decembrie 2026, inclusiv. În plus, pentru solicitările depuse în perioada 25 noiembrie – 2 decembrie, vor fi luate în considerare plățile restante înregistrate la 31 octombrie 2026, în locul datei de 30 septembrie.

Cererile depuse până la 24 noiembrie inclusiv vor fi soluționate potrivit legislației în vigoare la data depunerii.

Mecanismul permite stingerea simultană, prin intermediul Trezoreriei Statului, a datoriilor administrațiilor locale către furnizori și a obligațiilor fiscale pe care aceștia le au către bugetele publice.

Prin această procedură, companiile care au prestat servicii sau au executat lucrări pentru primării și nu și-au încasat facturile își pot stinge, în același timp, obligațiile fiscale restante către stat.

Sumele repartizate, dar rămase neutilizate, vor trebui comunicate Ministerului Finanțelor până la 24 decembrie 2026 inclusiv, în vederea retragerii.

Primăriile vor putea redirecționa economiile din TVA către alte cheltuieli

Actul normativ permite și o flexibilizare a utilizării sumelor defalcate din TVA alocate administrațiilor locale pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate.

Astfel, în 2026, economiile înregistrate la aceste categorii de finanțare vor putea fi utilizate pentru alte tipuri de cheltuieli care pot fi finanțate legal din aceeași sursă.

Redistribuirea va fi posibilă numai dacă economiile sunt menținute până la sfârșitul anului și dacă operațiunea nu generează noi restanțe. Sumele destinate cheltuielilor pentru care există obligații de plată neachitate nu vor putea fi diminuate înainte de stingerea acestora.

Prin pachetul de măsuri adoptat, Ministerul Finanțelor urmărește pregătirea unui proces bugetar mai transparent și mai riguros pentru 2027, dar și utilizarea disponibilităților financiare existente pentru onorarea obligațiilor statului și reducerea restanțelor la finalul acestui an.