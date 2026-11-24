Menționez că aceasta este prima și ultima replică pe care înțeleg să o formulez în raport cu orice instituție sau persoană care contestă concluziile cercetării parlamentare fără să aducă argumente juridice și fără să contrazică, pe bază de documente și probe, constatările cuprinse în cele 432 de pagini ale raportului parlamentar, întocmit în urma a șase luni de cercetare.

Sunt oricând disponibilă pentru o dezbatere juridică serioasă. Nu consider însă că datorez răspunsuri unor aprecieri politice formulate fără înțelegerea normelor constituționale și legale analizate în raportul parlamentar

Am citit cu atenție punctul de vedere al Administrației Prezidențiale și constat, cu regret, că autorii acestuia fac o gravă confuzie între motivele invocate de Curtea Constituțională pentru anularea alegerilor și existența competenței legale a acestei instituții de a dispune o asemenea măsură.

Administrația Prezidențială susține că articolul 146 litera f) din Constituția României conferă Curții Constituționale competența deplină de verificare a corectitudinii procesului electoral, iar articolul 52 din Legea nr. 370/2004 nu limitează această competență.

Stimați reprezentanți ai Administrației Prezidențiale, în dreptul public, o autoritate exercită numai competențele care i-au fost atribuite prin Constituție și prin lege, în condițiile și în limitele stabilite de acestea.

Articolul 146 litera f) din Constituție prevede că instanța constituțională veghează la respectarea procedurii pentru alegerea Președintelui României și confirmă rezultatele sufragiului. Condițiile în care Curtea Constituțională poate dispune anularea alegerilor sunt reglementate expres prin articolul 52 din Legea nr. 370/2004.

Legiuitorul a stabilit condițiile de fond ale anulării, titularii dreptului de sesizare, termenul în care poate fi formulată cererea, obligația prezentării dovezilor, termenul de soluționare și chiar măsura care trebuie dispusă în cazul constatării fraudei, respectiv repetarea turului de scrutin.

Prin Hotărârea nr. 32 din 6 decembrie 2024, Curtea Constituțională nu a respectat aceste condiții și a dispus o măsură distinctă de cea reglementată de legiuitor: anularea în integralitate a procesului electoral.

Curtea Constituțională și-a atribuit și a exercitat o competență pe care nici Constituția, nici legile țării nu i-au conferit-o. În doctrina dreptului public, asumarea și exercitarea unei puteri neatribuite se califică drept uzurpare de putere.

2. În ceea ce privește dreptul Curții Constituționale de a se autosesiza, Administrația Prezidențială își întemeiază argumentația pe faptul că articolul 146 litera f) din Constituție nu interzice această posibilitate.

În dreptul public, inexistența unei interdicții nu echivalează cu existența unei competențe. Regula potrivit căreia este permis tot ceea ce legea nu interzice privește libertatea persoanelor, nu exercitarea puterii de către autoritățile publice.

Rog Administrația Prezidențială să indice articolul de lege care, la data de 6 decembrie 2024, permitea Curții Constituționale să se autosesizeze în vederea anulării întregului proces electoral, după expirarea termenului legal de contestare și după confirmarea rezultatelor primului tur de scrutin.

3. În ceea ce privește Hotărârile nr. 31 și nr. 32 din anul 2024, Administrația Prezidențială susține că, la 2 decembrie 2024, Curtea Constituțională verificase numai regularitatea numărării voturilor.

Prin Hotărârea nr. 31 din 2 decembrie 2024, Curtea Constituțională a confirmat și a validat rezultatul alegerilor din primul tur de scrutin și a stabilit organizarea celui de-al doilea tur. Hotărârea avea caracter definitiv și general obligatoriu.

Care era procedura legală prin care Curtea Constituțională putea reveni asupra propriei hotărâri definitive? În temeiul cărei dispoziții legale putea înlătura, patru zile mai târziu, efectele juridice ale unei hotărâri pe care tot ea o pronunțase?

La aproape doi ani de la anularea alegerilor, Administrația Prezidențială nu poate răspunde la niciuna dintre aceste întrebări juridice legitime.

4. Consider deosebit de grav faptul că Administrația Prezidențială recunoaște astăzi că probele de care dispunea Curtea Constituțională la momentul anulării alegerilor erau incomplete și justifică această situație prin lipsa timpului necesar verificării lor.

Practic, instituția prezidențială confirmă una dintre constatările cercetării parlamentare.

Votul a peste nouă milioane de cetățeni a fost anulat înainte de finalizarea verificărilor care, în opinia autorităților, ar fi putut justifica o asemenea măsură.

Într-un stat de drept, probele trebuie să preexiste actului prin care autoritatea dispune o măsură atât de gravă. Cercetările efectuate ulterior nu pot conferi retroactiv legalitate unei hotărâri pronunțate în alte condiții de fapt și de drept.

Legalitatea Hotărârii nr. 32/2024 se examinează prin raportare la legislația în vigoare și la probele existente la data de 6 decembrie 2024, nu prin raportare la cercetările efectuate în anul 2025 sau în anul 2026.

Domnule Președinte, dacă oamenii care vă consiliază consideră firesc ca, printr-o analogie, mai întâi să ducem cetățeanul la eșafod, să-l decapităm și abia după aceea să căutăm probele care ar fi justificat condamnarea sa, motivând că nu am avut suficient timp să le adunăm, atunci mă tem că ne aflăm într-o situație mult mai gravă decât cea pe care am descris-o în raportul cercetării parlamentare.

Mărturisesc că, citind un asemenea punct de vedere, formulat și asumat de instituția prezidențială, încep să mă întreb ce le mai putem spune cetățenilor români care își doresc să trăiască într-o țară în care legea să-i apere de abuzurile autorităților. Să le recomandăm să-și părăsească țara și să-și caute dreptatea și liniștea pe alte meleaguri?

Este deosebit de grav pentru o societate democratică faptul că un asemenea mod de gândire își găsește locul în argumentația juridică a Administrației Prezidențiale. Încep să înțeleg, din păcate, cum a fost posibil să ajungem în situația în care ne aflăm astăzi.

5. Administrația Prezidențială apreciază că diferența dintre procentul de 3% atribuit unui candidat în sondajele de opinie și procentul de aproximativ 23% obținut în alegeri demonstrează distorsionarea rezultatului electoral.

În calitate de președinte al Comisiei pentru Cercetarea Abuzurilor, Corupției și pentru Petiții, mă văd nevoită să atrag atenția Administrației Prezidențiale că sondajele de opinie nu constituie probe juridice ale fraudei electorale.

Cetățenii României nu au obligația de a vota în conformitate cu rezultatele sondajelor de opinie, iar diferența dintre estimările unei societăți comerciale care efectuează sondaje și votul exprimat de cetățeni nu poate constitui temei pentru anularea alegerilor.

Articolul 52 alineatul (1) din Legea nr. 370/2004 impune constatarea unei fraude de natură să modifice atribuirea mandatului sau ordinea candidaților care participă la al doilea tur de scrutin. Nu impune concordanța dintre sondajele de opinie și rezultatele alegerilor.

6. Administrația Prezidențială recunoaște, de asemenea, că legislația românească nu era pregătită pentru situația invocată de Curtea Constituțională și admite necesitatea reglementării unor mecanisme prin care persoana susceptibilă de a fi sancționată să își poată exercita dreptul la apărare.

Dreptul la apărare era însă garantat de articolul 24 din Constituția României și în anul 2024.

Eventualele lacune legislative nu conferă unei instituții dreptul de a-și atribui puteri suplimentare și nici nu justifică înlăturarea garanțiilor constituționale.

Potrivit articolului 61 alineatul (1) din Constituție, Parlamentul este unica autoritate legiuitoare a țării.

În ceea ce privește invocarea Comisiei de la Veneția, recomand reprezentanților Administrației Prezidențiale să citească în integralitate raportul din 27 ianuarie 2025, inclusiv condițiile privind reglementarea expresă a competenței de anulare din oficiu, existența unor probe suficiente, proporționalitatea măsurii și garanțiile procedurale. Comisia de la Veneția nu a validat prin acel raport Hotărârea nr. 32/2024 a Curții Constituționale a României.

7. În ceea ce privește ingerințele străine, Administrația Prezidențială atribuie cercetării parlamentare un raționament care nu se regăsește în concluziile acesteia.

Constatările raportului nu se întemeiază exclusiv pe identificarea Partidului Național Liberal ca finanțator al campaniei „Echilibru și Verticalitate”, ci pe analiza documentelor, a răspunsurilor instituționale, a informațiilor comunicate de platformele digitale și a succesiunii evenimentelor care au precedat anularea alegerilor.

Administrația Prezidențială susține astăzi că ingerința străină nu a constituit temeiul hotărârii de anulare.

În aceste condiții, instituțiile statului român datorează cetățenilor explicații cu privire la informațiile despre ingerințele rusești vehiculate public pentru justificarea anulării alegerilor, la documentele care au stat la baza acestor afirmații și la persoanele care și-au asumat conținutul lor.

În privința încălcării legislației privind finanțarea campaniilor electorale, există autorități competente să constate asemenea încălcări, proceduri legale de verificare și sancțiuni expres prevăzute de lege. Existența unei încălcări nu exonerează Curtea Constituțională de obligația de a respecta condițiile legale ale anulării.

8. Referitor la atribuțiile Consiliului Suprem de Apărare a Țării și ale serviciilor de informații, Administrația Prezidențială invocă faptul că Hotărârea nr. 32/2024 a fost adoptată cu unanimitatea voturilor judecătorilor Curții Constituționale.

Unanimitatea voturilor celor nouă judecători nu constituie temei juridic de competență și nu înlătură răspunderea individuală a persoanelor care au participat la adoptarea hotărârii, în condițiile legii.

Existența unor atribuții în domeniul securității naționale, potrivit Legii nr. 51/1991 și Legii nr. 415/2002, nu conferă serviciilor de informații sau Consiliului Suprem de Apărare a Țării competențe în materia anulării alegerilor.

Cercetarea parlamentară a urmărit inclusiv circuitul documentelor între aceste instituții, momentul întocmirii lor, conținutul acestora, decizia de desecretizare și utilizarea lor de către Curtea Constituțională.

Aceste împrejurări trebuie cercetate de organele de urmărire penală, cu respectarea prezumției de nevinovăție și prin stabilirea răspunderii individuale a fiecărei persoane implicate.

Domnule Președinte,

În încheiere, din același respect pe care îl datorez instituției prezidențiale, îmi permit să vă fac câteva recomandări, fiind convinsă că, dacă veți avea disponibilitatea de a le lua în considerare, instituția pe care o reprezentați ar putea redobândi, măcar în parte, respectul și încrederea cetățenilor României.

Să dispuneți de urgență eliberarea din funcție a consilierilor care, prin lipsa pregătirii profesionale necesare exercitării atribuțiilor ce le revin, aduc prejudicii instituției prezidențiale. Judecând după conținutul acestui punct de vedere, am convingerea că asemenea oameni vă fac mai degrabă un deserviciu, tratând cu o aroganță greu de înțeles probleme de o asemenea gravitate, de la înălțimea unor funcții care, probabil, le-au creat impresia că se află undeva în stratosferă, departe de cetățenii în slujba cărora ar trebui să se găsească.

2. Să aduceți în preajma dumneavoastră oameni cu o temeinică pregătire profesională, nu neapărat dintre foștii lipitori de afișe din campania dumneavoastră. Administrația Prezidențială este o instituție a statului român, finanțată din banii tuturor cetățenilor acestei țări, iar criteriile de selecție a oamenilor care își desfășoară activitatea în cadrul acesteia ar trebui să fie cu totul altele decât cele care țin de eventualele obligații de natură politică ale titularului funcției prezidențiale.

3. În virtutea atribuțiilor care vă revin potrivit articolului 80 alineatul (2) din Constituția României, să întreprindeți de îndată toate demersurile legale aflate la dispoziția dumneavoastră pentru cercetarea, fără părtinire, a tuturor persoanelor care au contribuit la ceea ce, în urma cercetării parlamentare, am calificat drept o lovitură de stat, în vederea stabilirii răspunderii individuale a acestora de către autoritățile judiciare competente.

Faptul că dumneavoastră ați fost unul dintre beneficiarii politici direcți ai anulării alegerilor prezidențiale din anul 2024 nu ar trebui să vă împiedice să faceți acest demers. Dimpotrivă, consider că aveți cu atât mai mult o obligație morală față de cetățenii acestei țări de a contribui la lămurirea tuturor împrejurărilor în care s-au petrecut acele evenimente.

4. Să întreprindeți, în limitele competențelor legale care vă revin, demersurile necesare desecretizării documentelor și stenogramelor ședințelor Consiliului Suprem de Apărare a Țării care privesc anularea alegerilor prezidențiale și să puneți la dispoziția organelor de urmărire penală toate documentele relevante aflate în posesia Administrației Prezidențiale.

Domnule Președinte, din punctul meu de vedere, în raporturile instituționale pe care le avem, omul Nicușor Dan nu există. Există Președintele României, Nicușor Dan, titularul unei înalte demnități în statul român, pe care, indiferent de împrejurările și de înțelegerile politice care au precedat dobândirea acesteia, avem obligația să o respectăm.

Dumneavoastră, la rândul dumneavoastră, aveți obligația de a-i respecta pe cetățenii României, inclusiv pe aceia care nu v-au votat și pe aceia cărora, la 6 decembrie 2024, le-a fost anulat votul.

Dacă vă doriți cu adevărat să fiți respectat de acești oameni, vă rog să aveți în vedere că aveți posibilitatea, în virtutea înaltei demnități pe care o ocupați, să contribuiți la aflarea adevărului și la tragerea la răspundere, în condițiile legii, a celor vinovați, chiar dacă acest adevăr v-ar putea fi defavorabil din punct de vedere politic.

Numai astfel poporul român își va putea vindeca, măcar în parte, rănile pe care i le-a provocat anularea alegerilor prezidențiale din anul 2024.

Sunt convinsă că justiția din România are profesioniști care înțeleg gravitatea faptelor documentate în cadrul cercetării parlamentare și detaliate în raportul parlamentar privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024 și care sunt mai bine pregătiți decât consilierii președintelui Nicușor Dan”, a declarat Laura Gherasim, deputat AUR, Președintele Comisiei pentru Cercetarea Abuzurilor, Corupției și pentru Petiții Camera Deputaților.