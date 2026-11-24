Acuzații la adresa politicienilor și a Curții Constituționale

Elena Lasconi, fosta candidată din partea USR la alegerile prezidențiale din 2024, a transmis că decizia Curții Constituționale de anulare a scrutinului a afectat grav încrederea cetățenilor în sistemul electoral, calificând decizia drept „cea mai mizerabilă încălcare a democrației din România”.

„Astăzi se împlinesc doi ani de când milioane de români au votat cu speranța că pot schimba în bine țara pe care o iubesc. Sistemul a trântit de pământ cu voturile noastre, am pierdut speranța, trăim mai prost și mai neîncrezători. Nu vom avea niciodată un raport al anulării alegerilor, așa cum nici acum nu am aflat cine au fost teroriștii de la revoluție.anularea alegerilor a fost cea mai mizerabilă încălcare a democrației din România și nu va putea fi reparată vreodată. Pe scurt, votul românilor a fost aruncat la coșul de gunoi al sistemului (PSD, PNL – Iohannis, serviciile și marionetele CCR)”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de Elena Lasconi.

Fosta candidată la prezidențiale mai susține că decizia ar fi fost diferită dacă în turul al doilea ar fi ajuns Marcel Ciolacu, candidatul PSD din acea cursă, dar și că anularea a distrus încrederea cetățenilor și că l-a transformat pe Călin Georgescu, câștigătorul primului tur, într-un martir.

„Dacă în turul al doilea intra Ciolacu, NU se anula nimic, chiar dacă am fi avut dovezi solide și clare, pe care nu le avem, că boții Rusiei zburdau prin toate rețelele sociale din România. Românii și-au pierdut încrederea în vot. L-a transformat pe Georgescu în martir, iar percepțiile și teoria conspirației au luat locul adevărului și normalului”, a mai notat Lasconi.

Critici la adresa președintelui Nicușor Dan

În încheiere, Elena Lasconi a lansat un atac dur la adresa președintelui României, Nicușor Dan, privind lipsa de transparență în gestionarea dosarului alegerilor anulate.

„La Cotroceni este omul sistemului și că nu vom afla de la aceasta adevărul despre anularea alegerilor și nici un alt adevăr”, a conchis fosta candidată.

Anularea alegerilor din 2024

Primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024 a fost câștigat de Călin Georgescu, iar în finala prezidențială a ajuns Elena Lasconi, depășindu-l pe Marcel Ciolacu cu aproximativ 3.000 de voturi.

Deși CCR a validat rezultatul primului tur, la 6 decembrie, când votul în diaspora începuse deja, Curtea a decis anularea alegerilor prezidențiale, acuzând că procesul electoral privind alegerea preşedintelui României a fost viciat prin manipularea votului prin reţelele sociale şi finanţarea ascunsă a unui candidat.